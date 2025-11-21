Βίντεο: Ο Τραμπ έπαιξε μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο, με τη βοήθεια της ΑΙ

H “αδυναμία” του Ντόναλντ Τραμπ στην τεχνητή νοημοσύνη είναι γνωστή και ιδιαίτερα εμφανής στις αναρτήσεις του στα social media.

Αυτή τη φορά, αξιοποίησε ξανά την AI με αφορμή την πρόσφατη συνάντησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να παίζει ποδόσφαιρο με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Μαζί με το βίντεο, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Ρονάλντο είναι ένας σπουδαίος τύπος. Χάρηκα που τον συνάντησα στον Λευκό Οίκο. Πολύ έξυπνος και χαλαρός!».