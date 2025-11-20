Τσιτσιπάς: Τον έπιασαν κάμερες να τρέχει με 210 χλμ

Στην Αττική Οδό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν από τους πρώτους οδηγούς που σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν από τις νέες «έξυπνες» κάμερες και έλαβαν ηλεκτρονικά την κλήση τους μέσω gov.gr.
Ο Έλληνας τενίστας φέρεται να καταγράφηκε να κινείται με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό με τη Lotus του.
Με βάση τον νέο ΚΟΚ, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.
Η παράβαση καταγράφηκε από μία από τις νέες κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, Συγγρού, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό.
Η διαδικασία γίνεται αυτόματα: το σύστημα αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος μπορεί να εξοφλήσει το πρόστιμο ηλεκτρονικά.
