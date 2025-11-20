Κάηκαν τα ελαιόδεντρα, «τσουρουφλίστηκαν» τα ελαιοτριβεία στην Αχαΐα- Σε ποιες περιοχές η καταστροφή έφτασε στο 80%

Στο 80% φτάνει η καταστροφή που υπέστησαν τα ελαιόδεντρα στις περιοχές Καμινίων, Βραχνεΐκων, Χαϊκαλίου και Ισώματος από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, που έπληξε την Αχαΐα, γεγονός που έχει επιφέρει μεγάλα προβλήματα τόσο στους ελαιοπαραγωγούς όσο και στα ελαιοτριβεία, ενώ με δεδομένο, ότι τα ελαιόδεντρα, για να καρποφορήσουν χρειάζονται επτά έως εννέα χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά αλλά είναι μακροπρόθεσμο.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο ιδιοκτήτης του ελαιοτριβείου στο Ίσωμα Αχαΐας, Ανδρέας Χρονοπούλος, περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά: «η φωτιά σάρωσε τις ελαιοκαλλιέργειες σε μια τεράστια ζώνη, με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί πάνω από το 80% των ελαιόδεντρων στις περιοχές Καμινίων, Βραχνεΐκων, Χαϊκαλίου και Ισώματος. Η ζημιά είναι τεράστια και δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά. Μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή στην οικονομία της περιοχής».

Ο κ. Χρονόπουλος υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη καταστροφή πλήττει άμεσα τόσο τους ελαιοπαραγωγούς όσο και τα ελαιοτριβεία των περιοχών αυτών, που στηρίζονται, φυσικά, στην επεξεργασία του ελαιόκαρπου. «Δεν κινδυνεύουν οικονομικά μόνο οι άνθρωποι που ζουν από την παραγωγή, αλλά και εμείς που χωρίς πρώτη ύλη δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνέπειες της πυρκαγιάς δεν περιορίζονται στη φετινή περίοδο, αφού η ζημιά επηρεάζει και τα επόμενα χρόνια. «Μετά την καρατόμηση, τα πληγέντα δέντρα θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά έως εννέα χρόνια για να ξαναδώσουν καρπό. Αυτό σημαίνει ότι όλο το οικοσύστημα παραγωγής ελαιολάδου, στην περιοχή μας, βρίσκεται σε κίνδυνο», λέει.

Ο Ανδρέας Χρονοπούλος τονίζει ότι η βιωσιμότητα των ελαιοτριβείων και των συσκευαστηρίων ελαιολάδου τίθεται πλέον εν αμφιβόλω, καθώς η έλλειψη ελαιόκαρπου καθιστά αδύνατη την κανονική λειτουργία τους. «Αν δεν υπάρξει άμεση υποστήριξη, πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και για το λόγο αυτό, επισκεφθήκαμε το Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη και του θέσαμε όλους αυτούς τος προβληματισμούς μας, ο οποίος στη συνέχεια έστειλε επιστολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να υπάρξει οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων μας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ενισχύσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές», κατέληξε.