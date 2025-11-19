Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας για οικονομική ενίσχυση των ελαιοτριβείων στις πυρόπληκτες περιοχές

Επιστολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για οικονομική ενίσχυση στις επιχειρήσεις ελαιοτριβείων που λειτουργούν στις περιοχές της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και του Ερυμάνθου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Η επιστολή απευθύνεται στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και αφορά συγκεκριμένα έξι επιχειρήσεις ελαιοτριβείων στις περιοχές Καμίνια και Βραχνέικα του Δήμου Πατρέων, Χαϊκάλι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και Ίσωμα του Δήμου Ερυμάνθου.

Όπως δήλωσε ο κ. Ζαΐμης: «Συναντήσαμε τους συμπολίτες μας που διατηρούν τις επιχειρήσεις ελαιοτριβείων στις πληγείσες περιοχές, όπου από τις πυρκαγιές με βάση τις εκτιμήσεις έχει πληγεί πάνω από το 80% των ελαιόδεντρων. Αυτοί οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι στα ελαιοτριβεία ζουν από την συγκομιδή και την επεξεργασία του ελαιόκαρπου εξυπηρετώντας τις γύρω περιοχές. Λόγω των καταστροφών θα υπάρχει σημαντική απώλεια στην καρποφορία των ελαιόδεντρων, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία των ελαιοτριβείων. Γι’ αυτό και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να ενισχύσει οικονομικά τα ελαιοτριβεία της περιοχής μας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ενισχύσεων προς τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, όπως συνέβη άλλωστε σε άλλες περιπτώσεις καταστροφών στη χώρα».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «είναι ένα αυτονόητο αίτημα του οποίου την πορεία θα την παρακολουθούμε έως ότου υλοποιηθεί, αφού η λειτουργία των ελαιοτριβείων σε αυτές τις περιοχές αποτελεί βασικό, συστατικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας και της ζωής των αγροτών».

Η επιστολή έχεις ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες

οικονομικές απώλειες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025»

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την 12

Αυγούστου 2025, επλήγη πλέον του 80% των ελαιόδεντρων της περιοχής των Καμινίων,

Βραχναιϊκων, Χαϊκαλίου, Ισώματος, οριοθετημένες περιοχές όπου δραστηριοποιούνται έξι

ελαιοτριβεία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή πέραν των ίδιων των

ελαιοπαραγωγών και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιόκαρπου.

Επισημαίνουμε ότι, θα επηρεαστεί όχι μόνο η φετινή παραγωγή, αλλά τίθεται εν κίνδυνό και η

μέλλουσα συγκομιδή του παραγόμενου ελαιόκαρπου.

Εκτιμάται ότι τα πληγέντα δέντρα μετά την καρατόμησή τους, θα χρειαστούν κατ’ ελάχιστο από 7

έως 9 έτη για να επανέλθουν σε νέα καρποφορία. Με δεδομένη την φυσική καταστροφή που υπέστη

το οικοσύστημά της περιοχής, καθίσταται σαφές ότι επηρεάζεται άμεσα η λειτουργία των

ελαιοτριβείων και τα συσκευαστήρια ελαιόλαδου και τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους καθώς

ελλείψει ελαιόκαρπου δεν δύνανται να λειτουργήσουν.

Με το παρόν έγγραφο, ζητούμε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις

επεξεργασίας ελαιόκαρπου, σε αντιστοιχία με την ΚΥΑ 183009 ΕΞ 2022/14-12-2022 (ΦΕΚ

6352/Β΄/14-12-2025), σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκαν ενισχύσεις με την μορφή επιχορήγησης,

σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιόκαρπου σε πυρόπληκτες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ