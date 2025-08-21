Παναχαϊκή: Δείτε τις νέες προσθήκες * Το πρώτο φιλικό- ΦΩΤΟ

Στην κυκλοφορία τα διαρκείας
Η Παναχαϊκή ετοιμάζεται για τον πρώτο εντός έδρας φιλικό αγώνα απέναντι στον Άρη Πατρών, το Σάββατο 23/8 στις 18:30 στο γήπεδό της!
- Η Γενική Είσοδος ορίζεται στα 5€.
- Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τη Θύρα 2.
Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς Εισιτηρίου Διαρκείας.
Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας έχουν ΔΩΡΕΑΝ είσοδο για τον αγώνα.
ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. ανακοινώνει ότι η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026 θα αρχίσει την Πέμπτη 21/08/2025 και ώρα 09:30.
Κατηγορίες Εισιτηρίων:
Gold -> 100 ευρώ (Θύρα Επισήμων-Δερμάτινες Πολυθρόνες)
Regular -> 60 ευρώ (Γενική Είσοδος)
Διάθεση Εισιτηρίων Διαρκείας:
Στα Γραφεία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής - Τέρμα Έλληνως Στρατιώτου - Κλειστό Γυμναστήριο Παναχαϊκής - καθημερινά από 09:30 μέχρι 13:00
Χρήσιμες Πληροφορίες:
- Το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, ΟΛΟΥΣ τους αγώνες Κυπέλλου καθώς και ΟΛΟΥΣ τους Φιλικούς αγώνες.
- Με την επίδειξη του Εισιτηρίου Διαρκείας, ο κάτοχος του έχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες των Τμημάτων Μπάσκετ & Βόλεϊ !
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο:
2610 433231
Τρόποι Πληρωμής:
- Μετρητά
- Τραπεζική Κατάθεση (κατόπιν συνεννόησης)
Όροι:
- To Εισιτήριο Διαρκείας είναι προσωπικό και για αποκλειστική χρήση του κατόχου του και απαγορεύεται κάθε είδους μεταπώληση του.
- Η αντικατάσταση Εισιτηρίου Διαρκείας σε περίπτωση καταστροφής χρεώνεται 10 ευρώ.
- Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, κανείς κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας δεν έχει δικαίωμα εισόδου.
Βασικές Προϋποθέσεις:
Για τις νέες αγορές καρτών διαρκείας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
- Αστυνομική ταυτότητα
- Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)
