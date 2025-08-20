4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υψηλά στάνταρ και ηλεκτρονική χρονομέτρηση

Προετοιμασία πυρετωδώς
Υψηλά τα στάνταρ και οι παροχές για όλους όσοι και όσες συμμετάσχουν στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνουν ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».
Ο Αγώνας είναι αναγνωρισμένος από τον ΣΕΓΑΣ, έχει ενταχθεί στο επίσημο καλεντάρι του και τελεί υπό την αιγίδα του με βάση Μνημόνιο Συνεργασίας του με τον Δήμο Πατρέων.
Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και αποτελέσματα
Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αγώνων, καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει αναλάβει εταιρεία επίσημης χρονομέτρησης. Για τον λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από τη Γραμματεία της διοργάνωσης.
Για τον Ημιμαραθώνιο θα υπάρχουν επίσης ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου χρονομέτρησης (check point) στα σημεία αναστροφής.
Τέλος μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες, που ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about
