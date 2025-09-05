1955-'56: Η Παναχαϊκή για δεύτερη φορά στα «μεγάλα σαλόνια»

Στην προκριματική φάση του πανελληνίου Πρωταθλήματος 1955-56 μετείχαν 14 ομάδες, οι 7 από τις τρεις ιδρύτριες ενώσεις και οι 7 πρωταθλήτριες των ενώσεων 1ης κατηγορίας, χωρισμένες σε 3 ομίλους.

Στον νότιο όμιλο πήραν μέρος οι δύο πρώτες της ΕΠΣ Πειραιά (Ολυμπιακός , Εθνικός) και οι πρωταθλήτριες της ΕΠΣ Πατρών (Παναχαϊκή), της ΕΠΣ Αργολιδοκορινθίας (Ολυμπιακός Λουτρακίου) και της ΕΠΣ Ηρακλείου (ΟΦΗ).

Στον κεντρικό όμιλο μετείχαν οι τρεις πρώτες της ΕΠΣ Αθηνών (Παναθηναϊκός, Φωστήρας, Απόλλων Σμύρνης,) και οι πρωταθλήτριες της ΕΠΣ Θεσσαλίας (Νίκη Βόλου) και της ΕΠΣ Εύβοιας - Βοιωτίας (Ολυμπιακός Χαλκίδας).

Στον βόρειο όμιλο πήραν μέρος οι δύο πρώτες της ΕΠΣ Μακεδονίας (ΠΑΟΚ, Άρης) και οι πρωταθλήτριες της ΕΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας (Δόξα Δράμας) και της ΕΠΣ Θράκης (Ορφέας Ξάνθης).

Η πρεμιέρα του νότιου ομίλου έγινε την Πρωτοχρονιά του 1956 με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η ΕΠΟ όρισε τόσο τα δύο ματς των Κρητών με τους «ερυθρόλευκους» όσο και τα δύο με τον Εθνικό στο Ηράκλειο για να περιορίσει τα έξοδα των «ασπρόμαυρων», αφού η μετάβαση από την Κρήτη στον Πειραιά ήταν χρονοβόρα και κόστιζε. Παράλληλα, ο ΟΦΗ θα είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδά του, αφού ήταν βέβαιο ότι θα ήταν γεμάτο το γήπεδο και στα 4 παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε δύο νίκες με 3-1 την Πρωτοχρονιά (13’ Μουστακλής, 46’, 79’ Υφαντής - 87’ Βλαχάκης) και με 6-0 στις 3 Ιανουαρίου (17’, 32’, 74’ Δαρίβας, 38’ Μουστακλής, 66’ πέναλτι Κοτρίδης, 75’ Υφαντής).

Δύο νίκες σημείωσε και ο Εθνικός, πολύ πιο δύσκολες όμως, με 2-1 στις 8 Ιανουαρίου (22’ Καραουλάνης, 78’ Αρδίζογλου - 37’ φάουλ Βάβουλας. Στο 35’ ο Σπαθούλας του Εθνικού απώλεσε πέναλτι, απέκρουσε ο Λέκκας) και με 1-0 στις 10 του μήνα (40’ Στούρας).

Στις 15 Ιανουαρίου στη Λεωφόρο έγινε το πειραϊκό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 5’ με τον Νίκο Μυτώση και κράτησε το 1-0 παρά την προσπάθεια του Εθνικού.

Την ίδια ημέρα η Παναχαϊκή νίκησε με 2-1 στην Κόρινθο τον Ολυμπιακό Λουτρακίου (30’ αυτογκόλ Γιαννιώτης, 86’ κεφαλιά Μπ. Τσαγγαρουσιάνος - 2’ Παπαδόπουλος).

Ο Εθνικός δεν συνάντησε αντίσταση από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Τον υποδέχθηκε στις 18 Ιανουαρίου στη Λεωφόρο και κέρδισε με 5-1 (12’, 89’ Μπενάρδος, 20’ Στούρας, 25’ Σπαθούλας, 52’ Καραουλάνης - 36’ Γαρίδης).

Στις 22 του μήνα στην Κόρινθο συναντήθηκαν οι δύο Ολυμπιακοί. Ο Πειραιώτης έκανε επίδειξη ισχύος κερδίζοντας με το εκπληκτικό 9-1 (2’, 80’ Μουστακλής, 10’ Μυτώσης, 15’, 27’, 52’ Υφαντής, 17’, 21’ Γ. Ιωάννου, 49’ Δρόσος - 37’ Παπαδόπουλος).

Την ίδια ημέρα ο Εθνικός πέρασε νικηφόρα, με 1-0, από την έδρα της Παναχαϊκής (40’ κεφαλιά Ζούνης).

Στις 29 Ιανουαρίου ήταν η σειρά του Εθνικού να κερδίσει τον Ολυμπιακό Λουτρακίου στην Κόρινθο, με 5-2 (11’, 14’, 38’ Στούρας, 69’ Καραουλάνης, 82’ αυτογκόλ Γκιώνης Ι - 4’ Γαρίδης, 51’ Γκιώνης ΙΙ).

Την ίδια ημέρα η Παναχαϊκή άντεξε στην πίεση του ΟΦΗ, απέσπασε 1-1 στο Ηράκλειο, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 15’, λόγω τραυματισμού του Βουλγαράκη. Προηγήθηκε στο 29’ με τον Βασίλη Χρυσανθόπουλο. Ο ΟΦΗ ισοφάρισε στο 55’ με τον Γιώργο Στρατάκη.

Στις 5 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός ίδρωσε για να φύγει νικητής από την Πάτρα. Κέρδισε με 1-0, χάρη στο γκολ του Υφαντή (85’).

Στην Κρήτη ο ΟΦΗ κέρδιζε με 2-1 τον Ολυμπιακό Λουτρακίου (29’ φάουλ Βάβουλας, 32’ Καρασάββας - 18’ Γλυκοφρύδης), αλλά στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή, που διήρκεσε ώρες. Το ματς διακόπηκε οριστικά, αλλά δεν επαναλήφθηκε. Οι Πελοποννήσιοι αρνήθηκαν να μεταβούν εκ νέου στην Κρήτη, δεν άντεχαν οικονομικά. Η ΕΠΟ κατακύρωσε τον αγώνα στον ΟΦΗ και μηδένισε τον Ολυμπιακό Λουτρακίου.

Στις 12 Φεβρουαρίου η Παναχαϊκή υποδέχθηκε τον ΟΦΗ. Κι αυτό το μεταξύ τους παιχνίδι έληξε ισόπαλο, με 2-2 (68’ Χρυσανθόπουλος, 88’ πέναλτι Μπ. Τσαγγαρουσιάνος - 31’ Στρατάκης, 41’ Βάβουλας).

Δύο ημέρες μετά ο Ολυμπιακός Λουτρακίου υποδέχθηκε στην Κόρινθο τον ΟΦΗ και κέρδισε με 4-3 στο πιο συναρπαστικό ματς του ομίλου (15’, 50’ Δαρκαδάκης, 47’, 53’ Παπαϊωάννου - 16’ Τζωρακοελευθεράκης, 61’, 71’ Βάβουλας).

Την επόμενη, στις 15 Φεβρουαρίου, έγινε στη Λεωφόρο το πειραϊκό ντέρμπι που βρήκε πάλι νικητή τον Ολυμπιακό, με 2-0 αυτή τη φορά (57’ Δρόσος, 61’ Δαρίβας). Όμως, ο Εθνικός έμεινε με 10 παίκτες πολύ νωρίς (15’), λόγω τραυματισμού του Σπαθούλα και με 9 παίκτες στο 70’ λόγω αποβολής του Καρνασόπουλου. Στο 90’ οι «κυανόλευκοι» απώλεσαν πέναλτι με τον Μπενάρδο (δοκάρι).

Στις 22 του Φλεβάρη, στη Νέα Σμύρνη, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό Λουτρακίου (5’ Ιωάννου, 89’ Μουστακλής). Όπως και ο ΟΦΗ, έτσι και η Παναχαϊκή έδωσε τα παιχνίδια της με Ολυμπιακό και Εθνικό στην Πάτρα. Στις 26 του μήνα ζόρισε ξανά τον Ολυμπιακό, αλλά δεν απέφυγε την ήττα. Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν στο 20’ με τον Μπέμπη και στο 75’ με τον Δρόσο. Είχε προηγηθεί η απόκρουση του Δρουγούτη στο πέναλτι, που εκτέλεσε ο Κοτρίδης. Οι Πατρινοί μείωσαν στο τελικό 2-1 στο 77’ με τον Πρόδρομο Παπαντωνόπουλο.

Όμως μια εβδομάδα αργότερα, στις 4 Μαρτίου, υποχρέωσαν σε 2-2 τον Εθνικό (41’, 77’ Ν. Πατρώνης - 30’ Ζούνης, 54’ κεφαλιά Καραουλάνης). Η αυλαία έπεσε στις 8 Απριλίου, με τον Ολυμπιακό Λουτρακίου να φεύγει νικητής με 2-1 από την Πάτρα (54’ Γκιώνης Ι, 75’ Γαρίδης - 30’ Παπαντωνόπουλος). Η Παναχαϊκή υποχρεώθηκε να παίξει στο διάστημα 50’-70’ με τερματοφύλακα τον Γιαννιώτη, λόγω τραυματισμού του Δρουγούτη, ο οποίος έσφιξε τα δόντια και επέστρεψε, αλλά δεν απέφυγε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων.

Η βαθμολογία του νότιου ομίλου

(σε 8 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 24 β. (8-0-0), 26-3 γκολ

2.Εθνικός 19 β. (5-1-2), 16-9 γκολ

3.Παναχαϊκή 13 β. (1-3-4), 9-12 γκολ

4.ΟΦΗ 12 β. (1-2-5), 10-19 γκολ

5.Ολυμπιακός Λουτρακίου 11 β. (2-0-6), 11-29 γκολ

*Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου είχε έναν μηδενισμό και -1 βαθμό

Στο πρώτο ματς του κεντρικού ομίλου, στις 15 Ιανουαρίου, σημειώθηκε έκπληξη. Η Νίκη υποδέχθηκε στην έδρα της τον Παναθηναϊκό και κράτησε τον μεγάλο αντίπαλό της στη «λευκή» ισοπαλία.

Αντίθετα, ο Απόλλων δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο στη Χαλκίδα συντρίβοντας με 5-1 τον τοπικό Ολυμπιακό (6’, 15’ Χολέβας, 9’ Κ. Σαχίνης, 57’, 67’ Καμάρας - 88’ Βασιλείου).

Δύο ημέρες αργότερα, στις 17 του Γενάρη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πιο δυνατά και κέρδισε έστω και στο τέλος με 2-1 τη Νίκη (31’ Σοφιανός, 87’ Αγγελόπουλος - 11’ κεφαλιά Κοντογιάννης).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Νίκη έδωσε στην έδρα της τα παιχνίδια της με τους Παναθηναϊκό, Απόλλωνα, Φωστήρα, για εισπρακτικούς λόγους. Ο Βόλος και η Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στην είσοδο του πολεοδομικού συγκροτήματος επούλωναν με αργούς ρυθμούς τις πληγές τους, τις οποίες προκάλεσαν αρχικά ο καταστροφικός σεισμός του Απριλίου 1955, που κατέστησε άχρηστο το 90% των κτηρίων και στη συνέχεια οι πλημμύρες του Οκτωβρίου 1955, που άφησαν πίσω τους 27 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Ζούσε που ζούσε η περιοχή στη φτώχεια, ήρθαν και τα απανωτά πλήγματα από τη φύση.

Η Νίκη ταξίδεψε μόλις μία φορά μακριά της έδρα της, στη Χαλκίδα για τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό.

Στις 18 Ιανουαρίου στη Ριζούπολη ο Απόλλων λύγισε με 1-0 την αντίσταση του Φωστήρα (55’ κεφαλιά Σεραφείδης), αλλά στις 22 του μήνα έμεινε στο 1-1 με τη γηπεδούχο Νίκη (22’ Καλλιοντζής - 62’ αυτογκόλ του τερματοφύλακα Παπαπιτσιλή, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παπάζογλου.

Την ίδια ημέρα ο Φωστήρας είδε και έπαθε για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Ο «φονέας» νίκησε 4-3 με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο (6’, 49’ Αϊδινιώτης, 57’ Κορωναίος, 80’ Αποστολόπουλος - 1’, 7’ Τσαλίκης, 20’ Χαραλάμπους).

Στις 24 του Γενάρη ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 2-0 του Φωστήρα (30’, 57’ Σοφιανός) και ο Απόλλων κέρδισε δύσκολα με 1-0 τη Νίκη (12’ Σεραφείδης).

Οι Νικιώτες πέτυχε δύο διαδοχικές νίκες, με 1-0, επί του Φωστήρα στις 29 Ιανουαρίου (44’ φάουλ Κοκκινάκης) και στις 31 (83’ Πανταζόπουλος).και μπήκαν γερά στο κυνήγι της πρόκρισης,

Στις 5 Φεβρουαρίου ο τυπικά φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός, νίκησε με 1-0 στη Λεωφόρο του Απόλλωνα στο ντέρμπι κορυφής (40’ Λινοξυλάκης), Την ίδια ημέρα πέρασε νικηφόρα με 1-0 από τη Χαλκίδα η Νίκη (8’ Καλλιοντζής).

Στις 12 Φεβρουαρίου η Λεωφόρος φιλοξένησε το ματς του Φωστήρα με τον Απόλλωνα. Η «ελαφρά ταξιαρχία» κέρδισε με 6-3 την ομάδα του Ταύρου (4’ φάουλ Σεραφείδης, 7’ κόρνερ Παπάζογλου, 22’ αυτογκόλ με κεφαλιά Κρεμμύδα, 61’, 75’ Καμάρας, 80’ Χολέβας - 23’ Αποστολόπουλος, 70’ κεφαλιά Ανδρέου, 90’ Χατζηδήμου).

Στις 22 του Φλεβάρη ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την πρωτιά στον όμιλο, σαρώνοντας με 4-1 τον Απόλλωνα (12’ Σοφιανός, 37’, 82’ Πανάκης, 80’ Γεωργούλης - 79’ Χολέβας), ο οποίος έπαιζε από το 42’ με 10 παίκτες λόγω αποβολής του ο Χρόνη.

Ακολούθησαν ακόμη δύο νίκες των «πράσινων», στις 26 Φεβρουαρίου κέρδισαν με 2-0 τον Ολυμπιακό στη Χαλκίδα (22’ Λώλος, 57’ αυτογκόλ Καραγιάννης) και στις 4 Μαρτίου με 1-0 τον Φωστήρα (70’ Αγγελόπουλος).

Την ίδια ημέρα (4/3) στη Ριζούπολη, ο Απόλλων συνέτριψε με 5-1 τον Ολυμπιακό και εξασφάλισε το δεύτερο προνομιούχο εισιτήριο (9’ Σεραφείδης, 17’ Καμάρας, 53’ Παπάζογλου, 79’ Χατζηκανέλλος, 84’ κεφαλιά Χολέβας - 61’ Δ. Σαχίνης).

Στις 18 Μαρτίου, η Νίκη κέρδισε με 2-1 τον Ολυμπιακό (32’ Καλλιοντζής, 67’ Μπ. Ζαντέρογλου - 22’ Χαραλάμπους), αλλά οι Χαλκιδαίοι έκαναν την έκπληξη την Πρωταπριλιά, κερδίζοντας με 1-0 στον Ταύρο τον Φωστήρα (54’ φάουλ Τσαλίκης). Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν πέναλτι στο 63’ με τον Αποστολόπουλο, που απέκρουσε ο Καραγιάννης.

Ο όμιλος ολοκληρώθηκε στις 22 Απριλίου, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει με 5-1 στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό (10’ Αγγελόπουλος, 15’, 85’ Γεωργούλης, 16’ Σοφιανός, 46’ αυτογκόλ Σούφρας - 70’ Χαραλάμπους).

Η βαθμολογία του κεντρικού ομίλου

(σε 8 αγώνες)

1.ΠαναθηναΪκός 23 β. (7-1-0), 17-3 γκολ

2.Απόλλων Σμύρνης 19 β. (5-1-2), 20-11 γκολ

3.Νίκη Βόλου 18 β. (4-2-2), 7-5 γκολ

4.Φωστήρας 10 β. (1-0-7), 7-16 γκολ

5.Ολυμπιακός Χαλκίδας 10 β. (1-0-7), 8-24 γκολ

Ο βόρειος όμιλος είχε τα λιγότερα ματς, αφού οι ομάδες ήταν 4. Ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 4-0 τη Δόξα Δράμας (49’ Χουρμπουλιάδης, 59’ πέναλτι Πετρίδης, 72’ Κουιρουκίδης, 87’ Παπαδάκης) και τον Άρη να επικρατεί με 3-0 του Ορφέα στην Ξάνθη (38’ κεφαλιά Κοτζαμπασίδης, 63’, 78’ φάουλ Μπαλτατζής).

Στις 22 του Γενάρη ΠΑΟΚ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο Σιντριβάνι (29’ Κουιρουκίδης - 12’ Λιακόπουλος), ενώ ισόπαλο με το ίδιο σκορ ήρθε και το ματς στη Δράμα μεταξύ της Δόξας και του Ορφέα (51’ Τοκμακίδης - 17’ Γιαννίκης).

Οι δύο Θεσσαλονικείς συνέχισαν με νίκες στις 29 Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 6-0 τον Ορφέα στην Ξάνθη (23’, 55’, 79’ Χουρμπουλιάδης, 58’ Κουιρουκίδης, 62’ Γεντζής, 69’ Κιουρτζής) και ο Άρης επιβλήθηκε με 3-1 της Δόξας, η οποία προηγήθηκε στου Χαριλάου (38’ Παπουτσόπουλος, 69’, 82’ Μπαλτατζής - 11’ Χατζημιχαήλ).

Στις 22 Φεβρουαρίου ο Άρης ξεπέρασε με άνεση (4-0) το εμπόδιο του Ορφέα (16’ Παπουτσόπουλος, 64’ Β. Γρηγοριάδης, 73’, 80’ Κοτζαμπασίδης. Στο 38’ ο Μπαλτατζής του Άρη απώλεσε πέναλτι, άουτ. Στο 62’ αποχώρησε τραυματίας ο Γιαννίκης του Ορφέα Ξάνθης), αλλά ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα στη Δράμα. Κέρδισε μεν με 3-2 (1’ Κιουρτζής, 61’ Παπαδάκης, 66’ Κουιρουκίδης - 44’ Γεωργιάδης, 73’ Ιωάννου), όμως οι παίκτες του έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού, από τους εξαγριωμένους Δραμινούς φιλάθλους, που μπήκαν στο γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Το γήπεδο της Δράμας τιμωρήθηκε και έκλεισε με απόφαση της ΕΠΟ για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις 26 του Φλεβάρη ο ΠΑΟΚ σάρωσε με 4-1 τον Ορφέα Ξάνθης στο Σιντριβάνι (5’ Γεντζής, 21’, 28’ Κουιρουκίδης, 39’ πέν. Κεμανίδης - 16’ Γιαννίκης).

Στις 4 Μαρτίου ο Άρης εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο μετά τη νίκη του με 1-0 επί του ΠΑΟΚ στου Χαριλάου (65’ Κοτζαμπασίδης), ενώ η Δόξα πέρασε θριαμβευτικά από την Ξάνθη, επικρατώντας με 3-0 του Ορφέα (31’ κεφαλιά, 62’ Θ. Λουκανίδης, 54’ Ιωάννου. Ο Ορφέας Ξάνθης έμεινε με 10 παίκτες στο 40’ λόγω τραυματισμού του Κυρμιτζόπουλου).

Η αυλαία του βόρειου ομίλου έπεσε στις 11 Απριλίου. Η τυπικά γηπεδούχος Δόξα, αφού η έδρα της τελούσε υπό τιμωρία, υποδέχθηκε στου Χαριλάου τον Άρη. Το πάλεψε, αλλά οι «κίτρινοι» βγήκαν νικητές με 2-1 (19’ Καλλιοντζής, 36’ κεφαλιά Κοτζαμπασίδης - 20’ Θ. Λουκανίδης).

Η βαθμολογία του βόρειου ομίλου

(σε 6 αγώνες)

1.Άρης 17 β. (5-1-0), 14-3 γκολ

2.ΠΑΟΚ 15 β. (4-1-1), 18-5 γκολ

3.Δόξα Δράμας 9 β. (1-1-4), 8-13 γκολ

4.Ορφέας Ξάνθης 7 β. (0-1-5), 2-21 γκολ

Η τελική φάση του πανελληνίου Πρωταθλήματος ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προκριματικοί, είχαν όμως βρει κατόχους και τα 6 εισιτήρια.

Κερδισμένος της πρεμιέρας ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε στο τέλος με 1-0 τον Άρη (88’ Σοφιανός), εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα (αποχώρησε τραυματίας στο 29’ ο Β. Γρηγοριάδης). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Δασκαλάκης (Πειραιά).

Ο Εθνικός απέσπασε 0-0 από τον ΠΑΟΚ, σε ματς που διαιτήτευσε ο Γιώργος Πετρίδης (Αθηνών).

Ο αγώνας της Ριζούπολης ήταν συναρπαστικός. Ο Απόλλων Σμύρνης έχανε με 2-0 από Ολυμπιακό (19’, 32’ Υφαντής), κατάφερε όμως με αντεπίθεση διαρκείας να φτάσει στο 2-2 (61’ κεφαλιά Χολέβας, 89’ κεφαλιά Παπάζογλου). Διαιτητής ήταν ο Δημοσθένης Σταθάτος (Αθηνών).

Η 2η αγωνιστική έγινε μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη 21 Μαρτίου. Και τα 3 ματς έληξαν ισόπαλα. Στο Χαριλάου έγινε το Άρης - Ολυμπιακός 1-1 με διαιτητή τον Αθηναίο Παναγιώτη Κουτσομίχο (20’ Μπαλτατζής - 69’ Μπέμπης).

Στη Ριζούπολη το Απόλλων - ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Βαγγέλη Δαμαλίτη (Πειραιά) έληξε 2-2 (10’ Σεραφείδης, 30’ Καμάρας - 9’ Συμεωνίδης, 62’ Κουιρουκίδης).

Με 1-1 έληξε το ντέρμπι Εθνικός - Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, με τυπικά γηπεδούχο τον πρώτο. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 8’ με τον Πανάκη, αλλά έπαιξαν σχεδόν στο μισό πρώτο ημίχρονο (20’-45’) με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Κουρτζίδη. Στο 88’ βρήκαν το γκολ οι «κυανόλευκοι» με τον Στούρα. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι με τους Ξένο - Πανάκη. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Η 3η αγωνιστική έγινε σε δύο δόσεις. Την Πρωταπριλιά ο Απόλλων νίκησε με 2-1 τον Άρη (10’ κεφαλιά Χολέβας, 70’ Σεραφείδης - 53’ κεφαλιά Καλλιοντζής). Διαιτητής ήταν ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά).

Στις 8 Απριλίου Εθνικός και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δοκάρι με τον Δρόσο. Διαιτητής ήταν ο Αθηναίος Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Την ίδια ημέρα, στο Σιντριβάνι ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό. Ο «δικέφαλος» πέτυχε γκολ στο πρώτο λεπτό με τον Κουιρουκίδη και το κράτησε έως το σφύριγμα της λήξης του Πειραιώτη Αχιλλέα Γραμματικόπουλου.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Καλογιάννης, Τσίντογλου, Γερούδης, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Λέανδρος, Παπαδάκης.

Παναθηναϊκός: Σαραντάκης, Αλούπης, Λινοξυλάκης, Κουρτζίδης, Πετρόπουλος, Νεμπίδης, Φωτεινός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Αγγελόπουλος, Πανάκης.

Ακολούθησε στις 22 Απριλίου η συντριβή της Εθνικής ομάδας στη Νάπολη από τη Β’ Ιταλίας με 7-1 για το Μεσογειακό Κύπελλο (7’, 10’ Μουτσινέλι, 9’ κεφαλιά Ποτζάν, 39’, 45’, 89’ Μπρούγκολα, 62’ Γκρατζένα - 49’ Πανάκης).

Ήταν η δεύτερη «7άρα» που δέχθηκε η «γαλανόλευκη» στη διοργάνωση, η πρώτη σημειώθηκε έναν χρόνο πριν, στις 13 Μαρτίου 1955 στη Μαδρίτη, με «δράστιδα» τη Β’ Ισπανίας (8’, 36’ κεφαλιά, 52’ κεφαλιά, 58’ Μπαντένες, 34’, 66’ Ολμέδο, 81’ Μαγκουρέγκουι - 38’ Εμμανουηλίδης).

Η 4η αγωνιστική έγινε στις 29 Απριλίου, την Κυριακή των Βαΐων. Ο Ολυμπιακός έμεινε και στο τέταρτο παιχνίδι του ισόπαλος, έφερε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Διαιτητής ήταν ο Κώστας Χριστοδούλου (Αθηνών).

Στο Χαριλάου ο Άρης προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Εθνικός βρήκε τη δύναμη και έφτασε στο 2-2. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (1’ Λιακόπουλος, 16’ πέναλτι Καλλιοντζής - 34’, 39’ Ζούνης). Διαιτητής ήταν ο Δημήτρης Στεφανίδης (Αθηνών).

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Ριζούπολη, κερδίζοντας με 1-0 τον Απόλλωνα, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από την κακή διαιτησία του Γιάννη Δασκαλάκη. Ο Πειραιώτης ρέφερι έδειξε σέντρα στο γκολ που πέτυχε στο 70’ ο Σοφιανός. Όμως, ο σκόρερ ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ. Ο Δασκαλάκης πάτσισε έτσι το λάθος του με λάθος, αφού νωρίτερα είχε ακυρώσει ως οφσάιντ πεντακάθαρο γκολ του Πανάκη.

Το Πρωτάθλημα διακόπηκε για να διεξαχθούν οι αγώνες του Κυπέλλου Πάσχα και οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ΠΟΚ προσκάλεσε την ισχυρή Κολωνία, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο. Έγιναν οι αγώνες Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-1 (2/5), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1 (6/5), ΑΕΚ - Κολωνία 2-1 (7/5), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-2 (8/5), Κολωνία - Ολυμπιακός 1-0 (11/5) και Κολωνία - Παναθηναϊκός 2-1 (13/5).

Κολωνία και ΑΕΚ ισοβάθμησαν στους 7 βαθμούς, αλλά το τρόπαιο απονεμήθηκε «εξ αβρότητος», όπως έγραψε ο ελληνικός Τύπος, στη γερμανική ομάδα. Δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία για να διεξαχθεί μπαράζ, ούτε όμως η Κολωνία μπορούσε να παρατείνει την παραμονή της στην Ελλάδα.

Στο Κύπελλο, ΑΕΚ και Ολυμπιακός προχώρησαν, κερδίζοντας τον Πανιώνιο (2-1) και τη Νίκη Βόλου (4-0) αντίστοιχα, ο Άρης χρειάστηκε επαναληπτικό για να ξεπεράσει τον Ηρακλή (1-1 στην παράταση, 2-1 στην παράταση). Επαναληπτικό χρειάστηκε και ο Παναθηναϊκός. Ηττήθηκε 2-1 από τον Απόλλωνα, αλλά υπέβαλε ένσταση για κακή διαιτησία του Γιώργου Πετρίδη, η οποία έγινε δεκτή. Στο δεύτερο ματς οι «πράσινοι» νίκησαν με 1-0 την «ελαφρά ταξιαρχία».

Το Πρωτάθλημα επανεκκίνησε στις 13 Μαΐου. Ο ΠΑΟΚ ήταν επιβλητικός, σαρώνοντας με 4-2 τον Άρη (33’ κεφαλιά, 52’, 60’ Κουιρουκίδης, 38’ Λ. Παπαδάκης - 56’ Παπουτσόπουλος, 72’ (φ) Παναγούλιας). Διαιτητής ήταν ο Δημοσθένης Σταθάτος (Αθηνών)

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Χασιώτης, Πετρίδης, Τσίντογλου, Καλογιάννης, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Κιουρτζής.

Άρης: Γκαντίνας, Νανάκος, Παναγούλιας, Καρράς, Κεμαλίδης, Στεργιώτης, Φυσεκίδης, Λιακόπουλος, Κοτζαμπασίδης, Καλλιοντζής, Παπουτσόπουλος.

Η δεύτερη δόση της 5ης αγωνιστικής έγινε στις 23 Μαΐου. Στη Ριζούπολη Απόλλων και Εθνικός προσέφεραν πλούσιο θέαμα. Το ματς βρήκε νικήτρια με 4-3 την «ελαφρά ταξιαρχία» (22’, 66’ Καμάρας, 73’, 75’ Μιχαλάκος - 36’ Καραουλάνης, 58’ φάουλ Κοζομπόλης, 88’ Σπαθούλας). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Η Λεωφόρος φιλοξένησε το ντέρμπι των «αιωνίων». Τυπικά γηπεδούχος ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ η ΕΠΟ έφερε ξένο διαιτητή, τον Γάλλο Κουράν Ντε Λε Μον. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 40’ με τον Πετρόπουλο. Το δεύτερο μισό ανήκε στους «ερυθρόλευκους». Ισοφάρισαν στο 62’ με κεφαλιά του Κοτρίδη και πήραν τη νίκη στο 82’ με τον Πολυχρονίου.

Ολυμπιακός: Καραπατής, Ρωσσίδης, Ξανθόπουλος, Σούλης, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Δαρίβας, Υφαντής, Ιωάννου, Πολυχρονίου.

Παναθηναϊκός: Σαραντάκης, Αλούπης, Κουρτζίδης, Νεμπίδης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Φωτεινός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Πετρόπουλος, Γεωργούλης.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς των αγώνων (α’ γύρος), η βαθμολογία είχε ως εξής:

1.ΠΑΟΚ 12 β. (αήττητος), 2.Ολυμπιακός 11 β. (αήττητος), 3.Απόλλων Σμύρνης 11 β., 4.Παναθηναϊκός 10 β., 5.Εθνικός 9 β., 6.Άρης 7 β.

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή και μετά τα ματς της 6ης αγωνιστικής. Ο «δικέφαλος» κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον Εθνικό στη Νέα Σμύρνη. Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν στο 63’ με τον Αρδίζογλου, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε γρήγορα με τον Κιουρτζή (68’) και πήραν τη νίκη στο 81’ με γκολ του Κουιρουκίδη. Ο Εθνικός είχε τη μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 90’, αλλά το σουτ του Σπαθούλα σταμάτησε στο δοκάρι. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Καλοφυσούδης (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κοζομπόλης, Κλικόπουλος, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Μπενάρδος, Σπαθούλας, Ζούνης, Φερλέμης, Καραουλάνης.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Καλογιάννης, Τσίντογλου, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Κιουρτζής.

Στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Απόλλωνα (2-1). Ο Υφαντής πέτυχε δύο γκολ (13’, 60’), αλλά οι «κυανόλευκοι» απάντησαν μόνο στο ένα, με τον Χολέβα (η μπάλα μετά από κόρνερ του Χατζηκανέλλου βρήκε στο δοκάρι, μετά στην πλάτη του Χολέβα και κατέληξε στα δίχτυα). Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με επιβλητικό τρόπο (2-0) από του Χαριλάου. Στο 60’ σκόραρε ο Σοφιανός, στο 82’ αποβλήθηκε ο Πετρόπουλος και στο 84’ αποχώρησε τραυματίας ο Φωτεινός. Και με 9 παίκτες, όμως, κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ, στο 85’ με τον Πολίτη, παίκτη της β’ ομάδας του. Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Δαμαλίτης (Πειραιά).

Στις 3 Ιουνίου η κορυφή άλλαξε χέρια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στου Χαριλάου τον Απόλλωνα, αλλά ηττήθηκε με 2-1. Στο 11’ οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με γκολ του Καμάρα, ο «δικέφαλος» ισοφάρισε στο 24’ με πέναλτι του Πετρίδη, αλλά οι «κυανόλευκοι» βρήκαν στο 66’ το γκολ της νίκης με σουτ του Μιχαλάκου. Διαιτητής ήταν ο Δημήτρης Στεφανίδης (Αθηνών).

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Δ. Καλογιάννης, Τσίντογλου, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Κιουρτζής.

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Παριανός, Δαράκης, Κορωνάρχης, Σαχίνης, Σανίογλου, Χατζηκανέλλος, Χολέβας, Γ. Καμάρας, Σεραφείδης, Μιχαλάκος.

Ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στην 1η θέση μετά τη νίκη του με 3-1 επί του Άρη στη Νέα Σμύρνη. Πρωταγωνιστής ήταν ο Πολυχρονίου που σκόραρε δύο φορές (74’, 82’), μετατρέποντας το εύθραυστο 1-0 (2’ Δαρίβας) στο άνετο 3-0. Ο ξανθομάλλης επιθετικός είχε και δοκάρι. Οι «κίτρινοι» μείωσαν σε 3-1 στο 88’ με τον Καλλιοντζή, ο οποίος τριάμισι χρόνια αργότερα (Δεκέμβριος 1959) έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Στη Λεωφόρο έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Εθνικό. Οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του ΠΑΟΚ, αλλά έφυγαν χαμένοι από το γήπεδό τους. Ο Παπαντωνίου σκόραρε στο 24ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ήταν κυανόλευκη. Στο 44’ ισοφάρισε ο Στούρας και στο 64’ ο Καραουλάνης χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του. Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Ο Εθνικός κέρδισε τον Παναθηναϊκό μετά από 16 χρόνια σε επίσημο παιχνίδι.

Παναθηναϊκός: Σαραντάκης, Αλούπης, Κουρτζίδης, Νεμπίδης, Λινοξυλάκης, Βουρλιωτάκης, Ασημακόπουλος, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Γεωργούλης, Πανάκης.

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κοζομπόλης, Κλικόπουλος, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Μπενάρδος, Σπαθούλας, Στούρας, Φερλέμης, Καραουλάνης.

Τρεις ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 6 Ιουνίου, έγιναν τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής. Η μάχη για τον τίτλο φούντωσε για τα καλά. Μετά τον Παναθηναϊκό ο Εθνικός κέρδισε με 2-1 και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, έπειτα από 16 χρόνια.

Το πειραϊκό ντέρμπι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το σκορ άνοιξε στο 44’ ο Καραουλάνης. Ισοφάρισε στο 72’ με πέναλτι ο Κοτρίδης, αλλά στο 83’ ο Ξένος έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Εθνικού. Διαιτητής ήταν ο Μανώλης Πανάκης (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Ξένος, Σπαθούλας, Στούρας, Καραουλάνης, Γ. Φερλέμης.

Ολυμπιακός: Καραπατής, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Δαρίβας, Υφαντής, Ιωάννου, Πολυχρονίου.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-1 του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε… το λάθος να προηγηθεί στο 1ο λεπτό με τον Κουιρουκίδη. Η συνέχεια είχε ένα όνομα, Πανάκης. Ο «μπουλντόζας» πέτυχε χατ τρικ, ισοπεδώνοντας τον «δικέφαλο» (16’, 26’, 73’). Διαιτητής ήταν ο Αυστριακός Γκούσταβ Γίρανεκ.

Παναθηναϊκός: Σαραντάκης, Μαντέλλος, Λινοξυλάκης, Κουρτζίδης, Νεμπίδης, Αγγελόπουλος, Δ. Κρητικός, Σοφιανός, Καρακατσάνης, Γεωργούλης, Πανάκης.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Καλογιάννης, Τσίντογλου, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Κιουρτζής.

Οι «πράσινοι» έπιασαν τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία και μείωσαν στον έναν βαθμό την απόστασή τους από την κορυφή, η οποία όμως είχε δύο κατόχους. Ο Απόλλων γύρισε το σε βάρος του σκορ και έφυγε από την έδρα του Άρη με 2-1. Οι «κίτρινοι» σκόραραν στο 15’ με τον Λιακόπουλο, οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν στο 37’ με φάουλ του Καμάρα και πήραν τη νίκη στο 71’ με σκόρερ τον Μιχαλάκο. Έπιασαν έτσι στην 1η θέση τον Ολυμπιακό. Διαιτητής ήταν ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά)

Άρης: Συργιάννης, Νανάκος, Παναγούλιας, Γ. Γρηγοριάδης, Κεμαλίδης, Ποζάνης, Φυσεκίδης, Λιακόπουλος, Στεργίου, Καλλιοντζής, Παπουτσόπουλος

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Παριανός, Δαράκης, Κορωνάρχης, Σαχίνης, Σανίογλου, Χατζηκανέλλος, Χολέβας, Καμάρας, Σεραφείδης, Μιχαλάκος

Το Πρωτάθλημα διακόπηκε για να διεξαχθούν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου. Στις 10 Ιουνίου ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή πάλι τον Πολυχρονίου σάρωσαν με 3-0 στου Χαριλάου τον Άρη. Ο νεαρός, επιθετικός τότε, πέτυχε χατ τρικ στο δεύτερο ημίχρονο (50’, 52’, 82’).

Η ΑΕΚ, που δεν μετείχε στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα και περιορίζονταν σε φιλικά, είχε ως μοναδική διέξοδο το Κύπελλο. Στις 13 Ιουνίου υποδέχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια τον κυπελλούχο της περσινής περιόδου Παναθηναϊκό, τον κέρδισε με 2-1 και τον απέκλεισε. Πρωταγωνιστής για την Ένωση ήταν ο Χανιώτης, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας (14’, 22’). Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Σοφιανός (15’).

Η προτελευταία στροφή του Πρωταθλήματος είχε οριστεί για τις 17 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός, έχοντας σε δαιμονιώδη φόρμα τον Πολυχρονίου πήρε προβάδισμα μόλις στο 8’ του εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο 16’ ο Ιωάννου διεύρυνε το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων». Ο «δικέφαλος» μείωσε σε 2-1 στο 42’ με τον Γεντζή, που σκόραρε για πρώτη φορά στο Πρωτάθλημα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για την ισοφάριση έπεσαν όμως πάνω στον πρωτοεμφανιζόμενο Θεοδωρίδη, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Το σκορ δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός επέστρεψε πρωτοπόρος στον Πειραιά. Διαιτητής ήταν ο Γιουγκοσλάβος (Σέρβος) Βάσα Στεφάνοβιτς.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Καλογιάννης, Τσίντογλου, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Κιουρτζής.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Ιωάννου, Υφαντής, Δαρίβας, Πολυχρονίου.

Ο Παναθηναϊκός ψαλίδισε κάθε ελπίδα του Απόλλωνα. Οι «πράσινοι» αν και αγωνίστηκαν με 10 παίκτες από το 12’, λόγω αποχώρησης του τραυματία Λινοξυλάκη, κέρδισαν με 2-1 και σκαρφάλωσαν στη 2η θέση, θέτοντας παράλληλα νοκ άουτ τους Σμυρνιούς. Το σκορ άνοιξε στο 4’ ο Πανάκης, στο 18’ ισοφάρισε ο Χολέβας και στο 38’ ο Σοφιανός πέτυχε το γκολ της νίκης του «τριφυλλιού».

Ο Εθνικός αντιμετώπισε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 21’ έχασε με τραυματισμό τον Μανταλόζη. Τη θέση του πήρε ο έξω αριστερά Φερλέμης. Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα οι Πειραιώτες μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 50’ με γκολ του Καραουλάνη.

Στο 63’ οι «κίτρινοι» κέρδισαν πέναλτι. Το εκτέλεσε ο σπεσιαλίστας Καλλιοντζής, αλλά ο Φερλέμης απέκρουσε και έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος μη τερματοφύλακας στην ιστορία του Πρωταθλήματος που απέκρουσε πέναλτι. Τέσσερα λεπτά μετά, στο 67’, ο Καραουλάνης σκόραρε ξανά και έδωσε με 2-0 τη νίκη στην ομάδα του.

Την Κυριακή 24 Ιουνίου διεξήχθη στην κατάμεστη από 25.000 φιλάθλους Λεωφόρο ο τελικός Κυπέλλου μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Διαιτητής ήταν ο Ιταλός Τζίνο Ριγκάτο. Ο Χανιώτης στο 22’ έβαλε μπροστά την Ένωση, αλλά οι Πειραιώτες ισοφάρισαν αμέσως με τον Δαρίβα (26’). Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αμφίρροπο. Ο «δικέφαλος» βρήκε και δεύτερο γκολ στο 67’ με τον Κανάκη και κράτησε το 2-1 έως τη λήξη. Η ΑΕΚ κατέκτησε το 5ο Κύπελλο στην ιστορία της και πρώτο μετά το 1950.

ΑΕΚ (Κώστας Νεγρεπόντης): Στέλιος Σεραφείδης, Αντώνης Παραγυιός, Αντώνης Καρακατσάνης, Θανάσης Τσαγκάρης, Κώστας Ζωγράφος, Κώστας Πούλης (αρχηγός), Λάκης (Παύλος) Εμμανουηλίδης, Γιάννης Κανάκης, Γιάννης Χανιώτης, Αντρέας Σταματιάδης, Παναγιώτης Κουρτίδης.

Ολυμπιακός (Βαγγέλης Χέλμης): Σάββας Θεοδωρίδης, Ηλίας Ρωσσίδης (αρχηγός), Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, Βασίλης Ξανθόπουλος, Θανάσης Μπέμπης, Μπάμπης Κοτρίδης, Θέμης Μουστακλής, Γιάννης Ιωάννου, Ηλίας Υφαντής, Κώστας Πολυχρονίου, Γιώργος Δαρίβας.

Την ίδια ημέρα, στο ντέρμπι γοήτρου Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, με δύο γκολ στο πρώτο 15λεπτο της αναμέτρησης (14’ Μπαλτατζής - 6’ Πετρίδης). Οι «κίτρινοι» ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να σημειώσουν νίκη, ενώ οι «ασπρόμαυροι», που ήταν πρωτοπόροι στον α’ γύρο έμειναν εκτός της πρώτης τριάδας της βαθμολογίας.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου ο τυπικά γηπεδούχος Εθνικός νίκησε με 2-0 τον Απόλλωνα στη Λεωφόρο και πέρασε προσωρινά πρώτος. Τα γκολ πέτυχαν στο 25’ ο Καραουλάνης και στο 57’ ο Στούρας. Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Η τελική θέση του Εθνικού εξαρτιόταν από την έκβαση ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα τερμάτιζε πρώτος.

Όπως ο τίτλος του 1953 έτσι και αυτός του 1956 κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική στο ντέρμπι της Λεωφόρου, που έγινε την 1η Ιουλίου. Η ΕΠΟ έφερε μια από τις καλύτερες σφυρίχτρες της εποχής τον Γάλλο Μισέλ Ντεβιγιέ. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε μόνο τη νίκη για να αναδειχθεί πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός προπορεύονταν με έναν βαθμό και βολεύονταν ακόμη και με την ισοπαλία.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στους «πράσινους». Στο 14’ ο Κρητικός αστόχησε σε κενή εστία, είχε προηγηθεί εντυπωσιακή απόκρουση του Θεοδωρίδη σε σουτ του Γεωργούλη. Στο 32’ βολέ του τελευταίου έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο πρώτο 10λεπτο του β’ ημιχρόνου φάνηκε ο Ολυμπιακός. Στο 47’ γυριστό σουτ του Υφαντή «ξύρισε» το δοκάρι και στο 54’ ο εντελώς μόνος του Ιωάννου έστειλε τη μπάλα… στα περιστέρια. Στο 62’ ο Πανάκης αντί να σιγουρέψει το γκολ δίνοντας τη μπάλα στον Γεωργούλη επιχείρησε να νικήσει τον Θεοδωρίδη που είχε κλείσει πολύ καλά τη γωνία του. Στο 67’ και στο 72’ οι Ολυμπιακοί έμειναν με το «αχ» σε ισάριθμες μεγάλες ευκαιρίες του Υφαντή.

Στο 73’ ξεκίνησαν τα παρατράγουδα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή του αντιπάλου του. Κι ενώ στήνονταν η μπάλα ο Αγγελόπουλος και ο Ρωσσίδης αντάλλασσαν «φιλοφρονήσεις». Εμφανίστηκε και ο Σούλης που κλώτσησε τον Αγγελόπουλο. Λίγο πιο πέρα ο Αλούπης και ο Σοφιανός χτύπησαν τον Κοτρίδη. Ο διαιτητής έπρεπε να έχει μάτια παντού. Επενέβησαν οι αστυνομικοί για να χωρίσουν τους παίκτες και να απομακρύνουν κάποιους φιλάθλους που είχαν εισέλθει λαθραία στον αγωνιστικό χώρο. Το ματς επανεκκίνησε μετά από 4 λεπτά και αφού ο Ντεβιγιέ απέβαλε τον Αγγελόπουλο και τον Σούλη.

Στο 86’ ο Ντεβιγιέ έστειλε στα αποδυτήρια τους Αλούπη, Κοτρίδη που βρήκαν την ευκαιρία να τα «ξαναπούν» μς μπουνιές και κλωτσιές.

Η λήξη βρήκε τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του 12ου τίτλου στην ιστορία τους. Ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου με το τρόπαιο στα χέρια του αρχηγού Ηλία Ρωσσίδη, τον οποίο σήκωσαν ψηλά οι χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων», που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο.

Παναθηναϊκός: Σαραντάκης, Αλούπης, Αγγελόπουλος, Κουρτζίδης, Λινοξυλάκης, Νεμπίδης, Κρητικός, Σοφιανός, Παπαντωνίου (αρχηγός), Γεωργούλης, Πανάκης.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης (αρχηγός), Σούλης, Ξανθόπουλος, Κοτρίδης, Μπέμπης, Μουστακλής, Ιωάννου, Υφαντής, Πολυχρονίου, Δαρίβας.

Η τελική βαθμολογία

(σε 10 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 23 β. (4-5-1), 13-9 γκολ

2.Εθνικός 22 β. (4-4-2), 15-11 γκολ

3.Παναθηναϊκός 22 β. (5-2-3), 12-8 γκολ

4.ΠΑΟΚ 20 β. (3-4-3), 13-13 γκολ

5.Απόλλων Σμύρνης 20 β. (4-2-4), 16-17 γκολ

6.Άρης 13 β. (0-3-7), 9-20 γκολ

Ο Παναθηναϊκός παραιτήθηκε υπέρ του Εθνικού στο μπαράζ της 2ης θέσης.

Στο μπαράζ της 4ης θέσης, που έγινε στις 8 Ιουλίου, στο Σιντριβάνι, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Απόλλωνα με γκολ του Κουιρουκίδη. Ο «δικέφαλος» είχε και δοκάρι με τον Πετρίδη, ενώ οι «κυανόλευκοι» έμειναν με 10 παίκτες από το 54’ λόγω τραυματισμού του Βύρωνα. Διαιτητής ήταν ο Πειραιώτης Βαγγέλης Βερναρδάκης.

Πρώτος σκόρερ με 7 γκολ αναδείχθηκε ο Λάμπης Κουιρουκίδης του ΠΑΟΚ. Τον ακολούθησαν με 6 γκολ ο Χρήστος Καραουλάνης του Εθνικού και με 5 γκολ έκαστος οι Στέλιος Στούρας (Εθνικού), Βαγγέλης Πανάκης (Παναθηναϊκού), Γιώργος Καμάρας (Απόλλωνα Σμύρνης).

Επιτεύχθηκαν μόλις 78 γκολ σε 30 αγώνες (μ.ο. 2,6 γκολ ανά ματς), αριθμός μικρός για τα δεδομένα της εποχής, στην οποία οι άμυνες ήταν ανοικτές και οι ευκαιρίες για σκοράρισμα ήταν πάμπολλες.

Συμμετείχαν 20 διαιτητές (21 με το μπαράζ ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης), οι 15 ήταν Έλληνες και 5 οι ξένοι. Τις περισσότερες διαιτησίες, από 3, είχαν οι Θεσσαλονικείς Γιάννης Ιωαννίδης, Αντώνης Κιτσούκαλης.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είχε προπονητή τον Βαγγέλη Χέλμη. Αγωνίστηκαν οι Κώστας Καραπατής, Σάββας Θεοδωρίδης (τερματοφύλακες), Ηλίας Ρωσσίδης, Βασίλης Ξανθόπουλος, Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, Μάκης (Γεράσιμος) Γερμενής (αμυντικοί), Μπάμπης Κοτρίδης, Γιάννης Ιωάννου (μέσοι), Γιώργος Δαρίβας, Θανάσης Μπέμπης, Ηλίας Υφαντής, Θέμης Μουστακλής, Κώστας Πολυχρονίου, Μπάμπης Δρόσος, Γιώργος Κανσός, Νίκος Μυτώσης (επιθετικοί).

Προπονητής του Εθνικού ήταν ο έτερος Χέλμης, ο μικρότερος ηλικιακά Γιάννης. Έπαιξαν οι Στάθης Μανταλόζης, Βασίλης Θεοδώρου (τερματοφύλακες), Αλέκος Κοζομπόλης, Γιώργος Λαιμός, Μανώλης Κλικόπουλος (αμυντικοί), Μανώλης Καρνασόπουλος, Κώστας Αρδίζογλου, Δημήτρης Σπαθάρης (μέσοι), Γιάννης Φερλέμης, Χρήστος Καραουλάνης, Σπύρος Σπαθούλας, Δημήτρης Ξένος, Μίμης Μπενάρδος, Στέλιος Στούρας, Σάββας Ζούνης (επιθετικοί).

Ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή τον Γιουγκοσλάβο (Σέρβο) Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς. Έπαιξαν οι Γιάννης Σαραντάκης, Αντρέας Απέργης (τερματοφύλακες), Γιώργος Κουρτζίδης, Κώστας Λινοξυλάκης, Θόδωρος Αλούπης, Νίκος Καρακατσάνης, Τόλης (Απόστολος) Μαντέλλος (αμυντικοί), Γιάννης Νεμπίδης, Γιάννης Παπαντωνίου, Σωτήρης Αγγελόπουλος, Κώστας Βουρλιωτάκης (μέσοι), Λάκης (Μιχάλης) Σοφιανός, Κώστας Γεωργούλης, Βαγγέλης Πανάκης, Γιώργος Φωτεινός, Λάκης (Βασίλης) Πετρόπουλος, Δημήτρης Κρητικός, Φίλιππος Ασημακόπουλος, Χρήστος Πολίτης (επιθετικοί).

Με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε προπονητή τον Ούγγρο Έρμαν Χόφμαν, αγωνίστηκαν οι Λάκης (Απόστολος) Πρόγιος, Κώστας Βελλιάδης (τερματοφύλακες), Αντώνης Κεμανίδης, Γιώργος Χασιώτης, Δημήτρης Πετρίδης (αμυντικοί), Νότης (Παναγιώτης) Τσίντογλου, Δημήτρης Καλογιάννης, Βασίλης Γερούδης, Νίκος Μιγγούσης (μέσοι), Φόρης (Χριστόφορος) Γεντζής, Λάμπης (Χαράλαμπος) Κουιρουκίδης, Λέανδρος Συμεωνίδης, Κώστας Κιουρτζής, Λευτέρης Παπαδάκης, Παναγιώτης Χουρμπουλιάδης, Θόδωρος Χαλκιάς (επιθετικοί).

Ούγγρος ήταν και ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Γιάνος Ζόλναϊ. Έπαιξαν οι Στάθης Τσανακτσής, Μπάμπης Ταουξής (τερματοφύλακες), Χρήστος Δαράκης, Νίκος Κορωνάρχης, Γιώργος Παριανός, Θεοχάρης Μάλτας, Κώστας Χρόνης (αμυντικοί), Κώστας Σαχίνης, Μάκης (Σεραφείμ) Σανίογλου, Τάκης Πούλης, Λάμπης (Χαράλαμπος) Σεραφείδης, Γιάννης Χολέβας, Γιώργος Καμάρας, Δημήτρης Χατζηκανέλλος, Μιχάλης Μιχαλάκος, Σάββας Παπάζογλου, Γιάννης Σκανδάλης (επιθετικοί).

Ο Άρης μετά τη 2η αγωνιστική αντικατέστησε τον Αυστριακό προπονητή Ερνστ Νάτουκα με τον Γιουγκοσλάβο (Σέρβο) Αλεκσάνταρ Πέτροβιτς. Αγωνίστηκαν οι Ηρακλής Γκαντίνας, Πέτρος Συργιάννης (τερματοφύλακες), Χρήστος Νανάκος, Αλκέτας Παναγούλιας, Σάκης (Θανάσης) Καρράς, Γιάννης Γρηγοριάδης (αμυντικοί), Ηλίας Κεμαλίδης, Λεωνίδας Ποζάνης, Πόλυς (Πολυχρόνης) Στεργιώτης, Τρύφων Καντιλτζιάδης (μέσοι), Μουφίτ Καλλιοντζής, Στέλιος Παπουτσόπουλος, Χρήστος Κοτζαμπασίδης, Γιάννης Λιακόπουλος, Λάλος (Μιχάλης) Μπαλτατζής, Γιάννης Φυσεκίδης, Θόδωρος (Μπούλης) Στεργίου, Γιώργος Μιμμής (επιθετικοί).

* Του διακεκριμένου ερευνητή του Αθλητισμού, Γρηγόρη Δημακάκου