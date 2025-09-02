Στο Τόκιο για το παγκόσμιο η πατρινή βαδίστρια Σοφία Αλικανιώτη

Η Εθνικήμας ομάδα αναχώρησε σήμερα για το Τόκιο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η αποστολή μας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της στο Μισάτο πριν μεταβεί στο Τόκιο για την έναρξη των αγώνων (13-21/9).

Ανάμεσά τους και η πατρινή πρωταθλήτρια στο βάδην, Σοφία Αλικανιώτη.

Μία από τις καλύτερες βαδίστριες όλων των εποχών, ούσα κάτοχος 13 ρεκόρ Αχαΐας, 5 στις γυναίκες, 5 στις νέες και 3 στις νεάνιδες. Παράλληλα έχει κατακτήσει 9 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθληματα:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός

2025 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός

2024 Ανοικτός Γυναικών 20.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

2023 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

2020 Κλειστός Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία ΓΑΣ Ιλισσός

2018 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2017 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα