Στο Τόκιο για το παγκόσμιο η πατρινή βαδίστρια Σοφία Αλικανιώτη

Μεγάλες προσδοκίες
Η Εθνικήμας ομάδα αναχώρησε σήμερα για το Τόκιο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.
Η αποστολή μας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της στο Μισάτο πριν μεταβεί στο Τόκιο για την έναρξη των αγώνων (13-21/9).
Ανάμεσά τους και η πατρινή πρωταθλήτρια στο βάδην, Σοφία Αλικανιώτη.
Μία από τις καλύτερες βαδίστριες όλων των εποχών, ούσα κάτοχος 13 ρεκόρ Αχαΐας, 5 στις γυναίκες, 5 στις νέες και 3 στις νεάνιδες. Παράλληλα έχει κατακτήσει 9 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθληματα:
ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2025 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός
2025 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός
2024 Ανοικτός Γυναικών 20.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος
2023 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος
2020 Κλειστός Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία ΓΑΣ Ιλισσός
2018 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα
2017 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα
2016 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα
2015 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα
