Τόκιο 2025: Με 17 σίγουρους αθλητές η Ελλάδα στο Παγκόσμιο * Όλες οι συμμετοχές της Αχαΐας

Η 24η Αυγούστου ήταν η τελική ημερομηνία στην οποία οι αθλητές και αθλήτριες μπορούσαν να αγωνιστούν συγκεντρώνοντας βαθμούς για το ranking του Road to Tokyo.

Η σχετική λίστα πλέον σταματά να ενισχύεται με αγώνες.

Αντ αυτού στις 27 Αυγούστου θα αναρτηθεί το τελικό ranking στην ενότητα Road to Tokyo και στις 30 του ίδιου μήνα θα έχουν γίνει οι τελικές εκκαθαρίσεις με τις ακυρώσεις οπότε και θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τους αθλητές και αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στην ιαπωνική πόλη για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα μετρά 18 αθλητές και αθλήτριες εντός πρόκρισης. Τυπικά, όμως, είναι 17 καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε πρόσφατα μητέρα και δεν αγωνίστηκε στη φετινή σεζόν. Εντός πρόκρισης είναι και ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία, όμως, είναι ο τέταρτος Έλληνας στο αγώνισμα και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι τρεις αθλητές από κάθε χώρα.

Στην αναμονή για τις τελικές εκκαθαρίσεις της στο ranking Road to Tokyo αναμένουν με ενδιαφέρον τουλάχιστον τρεις αθλητές της χώρας μας που αυτη τη στιγμή βρίσκονται οριακά εκτός. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία και η Παναγιώτα Τσινοπουλου στα 20 χλμ. βάδην.

Τουναντίον εντός λίστας είναι η πατρινή πρωταθλήτρια Σοφία Αλικανιώτη, πρώην της Ολυμπιάδας Πατρών και πλέον του Πανναξιακού. Μία από τις καλύτερες βαδίστριες όλων των εποχών, ούσα κάτοχος 13 ρεκόρ Αχαΐας, 5 στις γυναίκες, 5 στις νέες και 3 στις νεάνιδες. Παράλληλα έχει κατακτήσει 9 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθληματα:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός

2025 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Πανναξιακός

2024 Ανοικτός Γυναικών 20.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

2023 Ανοικτός Γυναικών 35.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

2020 Κλειστός Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία ΓΑΣ Ιλισσός

2018 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2017 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. βάδην 2 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς διακρίσεις της, έχουμε (στην λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται οι βαλκανικοί):

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Από το 1961)

Σοφία Αλικανιώτη 58η το 2024 στα 42 χλμ. Μικτή σκυταλοδρομία στην Σμύρνη της Τουρκίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ

Σοφία Αλικανιώτη 19η στα 35χλμ το 2023 στο Ποντεμπράντι της Τσεχίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ Από το 1997

Σοφία Αλικανιώτη 7η στα 20.000μ. βάδην το 2019 στο Γκέβλε της Σουηδίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ Από το 1964

Σοφία Αλικανιώτη 10η το 2017 στο Γκροσέτο της Ιταλίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΒΑΔΗΝ ΕΦΗΒΩΝ Από το 2000

Σοφία Αλικανιώτη 5η στα 10.000μ. νεανίδων το 2017 στο Ποντέμπραντι της Τσεχίας.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ NEΩΝ Από το 2014

Σοφία Αλικανιώτη εγκατέλειψε στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2018 στο Σασουόλο της Ιταλίας.

Επανερχόμενοι στην Εθνική μας, τα όρια για τα αγωνίσματα τους έχουν σημειώσει (πλην της Στεφανίδη):

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)

Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)

Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Πρόκριση με ranking έχουν αυτή τη στιγμή:

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) 15/36

Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία) 20/36

Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ) (26/36)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. βάδην) 48/50 & (35 χλμ. βάδην) 44/50

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (200 μ.) 36/48

Τατιάνα Γκούσιν (ύψος) 22/36

Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία) 25/36

Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ) 27/36

Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν) 31/36

Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην) 39/50

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην) 48/50

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην) 49/50

Στην αναμονή για το τελικό ranking:

Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία) 37/36

Αντώνης Μέρλος (ύψος) 37/36

Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην) 51/50

Τέλος να σημειωθεί πως η Σοφία Αλικανιώτη αναμένεται να γίνει (μόλις) η 7η εκπρόσωπος του Αχαϊκού στίβου στην κορυφαία -εξαιρουμένων των Ο.Α.- διοργάνωση του αθλήματος.

Αναλυτικά:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Από το 1983

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 7ος στα 10.000μ. το 1987 στη Ρώμη της Ιταλίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 10ος στα 4Χ100μ. το 1993 στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) άκυρος στα 200μ. το 1995 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 5ος στα 200μ. το 1997 στην Αθήνα.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 16oς στα 4Χ100μ. το 1997 στην Αθήνα.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Μαρία Πολύζου (Πανελλήνιος) 12η στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Παναγιώτα Νικολακοπούλου (Έσπερος) 42η στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 32oς στα 200μ. το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) άκυρος στα 4Χ00μ. το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Μαρία Πολύζου (Πανελλήνιος) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 25η στο ύψος το 2007 στην Οζάκα της Ιαπωνίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 13η στο ύψος το 2009 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 20ή στο ύψος το 2013 στη Μόσχα της Ρωσίας.

Αγγελική Μακρή (Ολυμπιάδα) 14η στα 50.000μ. βάδην εκτός σταδίου το 2019 στην Ντόχα του Κατάρ.