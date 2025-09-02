EuroBasket 2025, Ελλάδα- Βοσνία 77-80: Κακή εμφάνιση η Εθνική, κινδυνεύει να πέσει έως και τέταρτη στον όμιλό της

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός αγώνα εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο, περιμέναμε ότι η Εθνική θα δεχθεί αντίσταση από τη Βοσνία.

Τελικά, η εικόνα των αντιπάλων της Ελλάδας στην τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025 ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που είχαν δείξει μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Η ομάδα του Άντις Μπετσίραγκιτς πήρε την νίκη με 80-77, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να ηγείται και με τους Τζον Ρόμπερσον – Έντιν Άτιτς να τον ακολουθούν. Οι Βόσνιοι έπαιξαν με τρομερή ένταση, με δυναμισμό, είχαν την αποφασιστικότητα που έλειψε από την Ελλάδα και το βαρύ κορμί στη ρακέτα που έκανε τη διαφορά. 19 επιθετικά ριμπάουντ πήραν, οκτώ στο πρώτο και έντεκα στο δεύτερο μέρος.

Η Ελλάδα, από την άλλη, είχε και πάλι τεράστιο πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ με αποτέλεσμα να δώσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους της. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης έψαχνε, αλλά δεν έβρισκε παίκτη να απειλήσει με συνέπεια στην επίθεση, με αποτέλεσμα η Εθνική να γνωρίσει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και να κινδυνεύει πλέον να πέσει ακόμη και στην τέταρτη θέση του ομίλου.

Τρελή η ατμόσφαιρα στο Σπύρος Κυπριανού, με Έλληνες και Βόσνιους να έχουν συνεχείς αντεγκλήσεις, χωρίς πάντως να συμβεί κάτι τρομερό. Έξι άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν ελληνική σημαία, αποβλήθηκαν.

Επόμενος και τελευταίος αντίπαλος της Ελλάδας η Ισπανία, το βράδυ της Πέμπτης (4/9 στις 21:30), αφού προηγουμένως η Βοσνία θα έχει αντιμετωπίσει τη Γεωργία (15:00) και η Κύπρος την Ιταλία (18:15).

sport24.gr