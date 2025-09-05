4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Recovery 48 ωρών μετά τον αγώνα

Ο τερματισμός μετά από έναν αγώνα, όπως ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας, αφιερωμένος στον Φάνη Τσιμιγκάτος, δεν είναι το τέλος — είναι η αρχή της αποκατάστασης.

Με τα παρακάτω βήματα θα μειώσεις το πιάσιμο (DOMS), θα αναπληρώσεις ενέργεια και θα επιστρέψεις πιο γρήγορα στην προπόνηση.

0–60’: υγρά + ηλεκτρολύτες, υδατάνθρακες 1–1,2 g/kg + πρωτεΐνη 20–30 g, ελαφρύ περπάτημα.

1–6 ώρες: συνεχίζεις υγρά, ήπιο φαγητό, καθόλου έντονο τρέξιμο.

6–24 ώρες: ήπια κινητικότητα/διατάσεις, σύντομο recovery walk.

24–48 ώρες: εύκολη προπόνηση (π.χ. 20–30’ πολύ χαλαρό τρέξιμο ή ποδήλατο), έμφαση στον ύπνο.

ΣΗΜ.: Γενικές οδηγίες, όχι ιατρικές. Αν έχεις πόνο/ζάλη/τραυματισμό, μίλα με επαγγελματία υγείας.



0–60 λεπτά: Γεμίζω μπαταρίες

Υγρά: Ξεκίνα αμέσως. Μικρές γουλιές νερό/ηλεκτρολύτες, ανάλογα με το πόσο ίδρωσες.

Υδατάνθρακες + Πρωτεΐνη:

Carbs: 1–1,2 g/kg (π.χ. 70–85 g για 70 kg).

Protein: 20–30 g για μυϊκή αποκατάσταση.

Κίνηση: 5–10’ χαλαρό περπάτημα + πολύ ήπιες διατάσεις.

Θερμοκρασία: Μείνε ζεστός/ή, βάλε στεγνά ρούχα.

1–6 ώρες: Ήρεμη επαναφορά

Γεύματα/σνακ: Ελαφριά, εύπεπτα, με υδατάνθρακες + πρωτεΐνη.

Υγρά: Συνέχισε να πίνεις — στόχος ανοιχτό χρώμα στα ούρα.

Αποθεραπεία: Ήπια κινητικότητα (κυκλικές κινήσεις αστραγάλων/ισχίων), όχι παγάκια κατευθείαν χωρίς λόγο (μόνο αν υπάρχει οξύς πόνος/οίδημα).

Ανύψωση ποδιών: 10’ με τα πόδια σε ήπια ανύψωση μπορεί να βοηθήσει.

6–24 ώρες: Κινητικότητα > Παυσίπονο

Mobility: 10–15’ ήπιες διατάσεις (γάμπες, οπίσθιοι μηριαίοι, τετρακέφαλοι, γλουτοί).

Περπάτημα/ποδήλατο: 15–30’ πολύ χαλαρά για κυκλοφορία αίματος.

Ύπνος: Προτεραιότητα 7–9 ώρες — ο καλύτερος “αναβολικός” μηχανισμός.

24–48 ώρες: Επιστροφή με αίσθηση

Εύκολη προπόνηση: 20–30’ ζώνη συζήτησης (αν μπορείς να μιλάς άνετα, είσαι ΟΚ).

Foam roll (προαιρετικό): 30–60’’ ανά μυϊκή ομάδα, χωρίς πόνο.

Διατροφή: Κανονική, ισορροπημένη, με έμφαση σε υδατάνθρακες για πλήρη αναπλήρωση γλυκογόνου, επαρκή πρωτεΐνη και “καλά” λιπαρά.



Συχνές απορίες

Να βάλω πάγο;

Μόνο αν υπάρχει οξύς πόνος/πρήξιμο. Για συνηθισμένο DOMS, προτίμησε ήπια κίνηση & ύπνο.

Ζεστό ή κρύο ντους;

Χλιαρό προς δροσερό λούσιμο βοηθά. Απέφυγε ακραίες θερμοκρασίες αν δεν τις έχεις δοκιμάσει.

Μασάζ;

Ήπιο μασάζ/συσκευές χαμηλής έντασης μπορούν να μειώσουν την ακαμψία — χωρίς υπερβολή.

Πότε ξανατρέχω «κανονικά»;

Συνήθως μετά από 48–72 ώρες, με σταδιακή αύξηση έντασης. Άκου το σώμα σου.

