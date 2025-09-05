Eurobasket 2025: «Πιο τρομακτικός από ποτέ» λέει η FIBΑ για τον Αντετοκούνμπο

Με σκληρούς τόνους αντιμετώπισαν αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης την ήττα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της χώρας τους από την Ελλάδα στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης - για πρώτη φορά στην ιστορία της «φούρια ρόχα».

Με τίτλους όπως «η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό» ή «η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», τα ισπανικά μέσα προσπαθούν να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση καθώς η εθνική Ισπανίας από νικήτρια του προηγούμενου Eurobasket, επιστρέφει πρόωρα στην πατρίδα.

Την ίδια ώρα η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την εμφάνισή του το βράδυ της Πέμπτης καθώς ο Greek Freak έχασε το triple double για μια ασίστ, σε μια βραδιά που έγραψε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

«Τρομακτικός» ο Αντετοκούνμπο

Όπως ήταν αναμενόμενο - λόγω και του ότι ήταν ο τελευταίος χρονικά αγώνας της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket - ο αγώνας της Ισπανίας με την Ελλάδα μονοπώλησε το βράδυ της Πέμπτης τον λογαριασμό της FIBA στο Χ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει την τιμητική του.

«Ο GREEK FREAK "παρέδωσε". O Giannis οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί της Ισπανίας με μια τρομακτική εμφάνιση» αναφέρεται στο βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον αγώνα με την Ισπανία.