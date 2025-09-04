Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Η Εθνικάρα με σούπερ Γιάννη Αντετοκούνμπο σφράγισε την πρωτιά και απέκλεισε τους Ισπανούς από το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας πήρε το “θρίλερ” με την Ισπανία (90-86) στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίτο γκρουπ που την φέρνει πάνω στο Ισραήλ στους “16”. Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης οι Ισπανοί.

Η Ισπανία έπαιζε την επιβίωση της κόντρα στην Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Τα έδωσε όλα για μία μεγάλη νίκη, ωστόσο η γαλανόλευκη δεν της χαρίστηκε και την έστειλε πρόωρα σπίτι της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ισοπεδώνει τους Ίβηρες στα τελευταία λεπτά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έβαλε τους Ισπανούς στα καλάθια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τράβηξε το κουπί στο σκοράρισμα στο πρώτο ημίχρονο, μετρώντας 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μεγάλο παιχνίδι και από τον Κώστα Παπανικολάου (11π.), ο οποίος κατέθεσε και την ψυχή του στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση.

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει στους “16” το Ισραήλ την Κυριακή (7/9/2025).

Ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκίνησε με τους Κατσίβελη, Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και έκανε το ιδανικό πρώτο βήμα στο παιχνίδι. Με την Ισπανία να «κλείνει» στον Γιάννη τόσο ο ίδιος, όσο και ο Σλούκας «έσπασαν» την μπάλα, τα σουτ μπήκαν και η Ελλάδα βρέθηκε από το 11-10 (3’10’’) στο 14-24 (5’45’’) και το 14-30 (7’25’’). Στο τέλος της πρώτης περιόδου ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους παίκτες να μετράνε 8/10 τρίποντα και 9 ασίστ με τον Ντόρσεϊ να φτάνει στους 14 πόντους. Η Ελλάδα σημείωσε 31 πόντους στην πρώτη περίοδο, τους περισσότερους που έχει δεχθεί ποτέ η Ισπανία σε ένα δεκάλεπτο σε Ευρωμπάσκετ.

Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Κώστα Αντετοκούνμπο διαμόρφωσαν το 20-35 (10’45’’), αλλά οι Ισπανοί άρχισαν να βρίκουν λύσεις και με τον Αροστέγκι να σημειώνει οχτώ συνεχόμενους πόντους για να μειώσει στους πέντε πόντους (33-38, 14’25’’). Η επίσημη αγαπημένη αντέδρασε με τον Γιάννη και τον Ντόρσεϊ να γράφει το 35-48 και τον Μήτογλου να παίρνει την σκυτάλη με ένα μακρινό σουτ για το 35-50.

Η Ισπανία μπήκε καλά στο δεύτερο μισό και πήραν βοήθεια από δύο σφυρίγματα, ένα επιθετικό φάουλ στον Γιάννη (το τρίτο) και μία τεχνική ποινή στον Σπανούλη για τνα κάνουν ένα 9-0 και να πλησιάσουν (44-50). Ο Πραδίγια την βοήθησε να κάνει ένα βήμα πιο κοντά (52-56, 25’25’΄) και ο Παπανικολάου με τη σειρά του βοήθησε την Ελλάδα να πάρει μια ανάσα επιθετικά (52-59, 26’10”). Ο Ντόρσεϊ συνέχισε απότα 6μ75 με το έκτο του τρίποντο για να στείλει την διαφορά στο +10 (54-64, 27’30”) και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στον αιφνιδιασμό διαμόρφωσε το 55-66 (28’10”). O Αροστέγκι με το τρίτο δικό του τρίποντο κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι (60-66, 29’10”).

Ο Σλούκας με το “καλημέρα” στην τέταρτη περίοδο έγραψε το 63-70, για να απαντήσει με τρίποντο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (66-70, 31′), να τον διαδεχθεί ο αδελφός του Γουίλι (68-70, 31’20”) και να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 71-71 ο Σεντ Σουπερί (71-71). Ο Χουάντσο επέστρεψε για να δώσει και το προβάδισμα στην ομάδα του (73-72, 33’10”) με τον Παπανικολάου να ευστοχεί από μακριά (73-75). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με τους δύο αντιπάλους να συμβαδίζουν.

Σλούκας και Καλαϊτζάκης διαμόρφωσαν το 77-81 (35′), Πραδίγια και Αλδάμα οδήγησαν στο 82-81 (36’50”). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί για το 84-86 (38′) και ο Σλούκας για το 84-88 (39′). Ο Αλδάμα έγραψε το 85-88 με 9” στο ρολόι και ο Σλούκας το 85-90 από τη γραμμή. Ο Αλδάμα τον ακολούθησε στη γραμμή για το 86-90 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 2, ντε Λαρέα 6 (6 ασίστ), Πραντίγια 14 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές), Λόπεθ-Αροστέγι 12 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Αλδάμα 12 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 δίποντα, 2/6 βολές), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5 (1), Γιούστα 9 (1), Πάρα 7, Σίμα.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (2/2 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4, Σλούκας 12 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κατσίβελης 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 25 (9/15 δίποντα, 7/12 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα), Θ. Αντετοκούνμπο 1, Μήτογλου 2.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ισπανίας: 19/35 δίποντα, 9/28 τρίποντα, 21/37 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 18 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 7 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 21/37 δίποντα, 12/25 τρίποντα, 12/19 βολές, 36 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 8 επιθετικά), 22 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 29 φάουλ.