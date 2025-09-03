Άνετη πρόκριση στην οκτάδα για την Εθνική πόλο νεανίδων, σκόραρε για τρίτο συνεχές ματς η Αφροδίτη Μπιτσάκου!

Πρόκριση στην οκτάδα με επίδειξη δύναμης. Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Εθνική Νεανίδων Κ18 την σημερινή (3/9) αναμέτρηση με το Ισραήλ, αφού επιβλήθηκε με το χορταστικό 22-6, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Β΄Ομίλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.

Με απολογισμό δύο νίκες και μια ήττα, το ελληνικό συγκρότημα κατέλαβε τη δεύτερη προνομιούχο θέση στο γκρουπ και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή (5/9) στις 19:00, θα παίξει με αντίπαλο που θα προκύψει από τους αυριανούς (4/9) αγώνες χιαστί.

Οι διεθνείς μας ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι αφού προηγήθηκαν με 6-0 στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

Οι Ισραηλινές σκόραραν για πρώτη φορά με πέναλτι της Ντόρφμαν (7.09 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο), αλλά ακολούθησε νέο σερί 6-0 από τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα (12-1), μέσα σε διάστημα πεντέμιση λεπτών. Από εκεί και πέρα, ο αγώνας εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία για την Εθνική μας, αφού η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 16 γκολ (22-6), μόλις 1.05 πριν τη λήξη.

Το ελληνικό συγκρότημα είχε πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν συνολικά έντεκα παίκτριες, με την Ανδρονίκη Καραγιάννη να πετυχαίνει τέσσερα γκολ.

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΡΑΗΛ 22-6

Οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 5-3, 5-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη 3, Μπίκου 3, Δρακωτού 1, Μαρίνου 2, Κλαψιανού 1, Κρασσά 2, Σταυρίδου,Αφροδίτη Μπιτσάκου 1 (σκόραρε σε τρίτο συνεχόμενο ματς), Ελμισιάν 3, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη 1.

Για το Ισραήλ σκόραραν: Ντόρφμαν 2, Γουάισμαν 2, Γκούντες 1, Ραζ 1.

Στο άλλο παιχνίδι του Β΄Ομίλου η Ισπανία συνέτριψε την Κροατία με 25-8

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Ισπανία 9

2. Ελλάδα 6

3. Κροατία 3

4. Ισραήλ 0