#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το «Ψάθαθλο 2025» που θα γίνει στον Ψαθόπυργο

Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου

Διοργάνωση των ναυταθλητικών εκδηλώσεων “PSATHATHLON” στην περιοχή του Ψαθόπυργου με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΑΙΟ «Ιάσων Ρίου» διοργανώνει με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  Ναυταθλητικές εκδηλώσεις, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ψαθοπύργου, θα περιλαμβάνουν δράσεις στη θάλασσα, ιστιοπλοϊκές, κολυμβητικές, sup καθώς και άλλα.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ψαθόπυργος Πολιτιστικός σύλλογος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ψάθαθλο Ιάσων Ρίου Πόλο Τρίαθλο SUP

