Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το «Ψάθαθλο 2025» που θα γίνει στον Ψαθόπυργο

Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου
Διοργάνωση των ναυταθλητικών εκδηλώσεων “PSATHATHLON” στην περιοχή του Ψαθόπυργου με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΑΙΟ «Ιάσων Ρίου» διοργανώνει με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ναυταθλητικές εκδηλώσεις, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ψαθοπύργου, θα περιλαμβάνουν δράσεις στη θάλασσα, ιστιοπλοϊκές, κολυμβητικές, sup καθώς και άλλα.
