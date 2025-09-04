Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το «Ψάθαθλο 2025» που θα γίνει στον Ψαθόπυργο

Διοργάνωση των ναυταθλητικών εκδηλώσεων “PSATHATHLON” στην περιοχή του Ψαθόπυργου με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΑΙΟ «Ιάσων Ρίου» διοργανώνει με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ναυταθλητικές εκδηλώσεις, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ψαθοπύργου, θα περιλαμβάνουν δράσεις στη θάλασσα, ιστιοπλοϊκές, κολυμβητικές, sup καθώς και άλλα.