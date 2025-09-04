Βαλκανικό πρωτάθλημα: Στα προημιτελικά η Εθνική μας

Μπήκαν δυνατά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης οι εθνικές μας ομάδες πινγκ πονγκ και από την αρχή δείχνουν τις διαθέσεις τους για υψηλές διακρίσεις και στη φετινή διοργάνωση.

Οι άνδρες πρώτευσαν στο 3ο γκρουπ χωρίς να χάσουν επί μέρους ματς κι έγιναν στο ταμπλό το αντίστοιχο φαβορί από 4ο, που ήταν πριν από την έναρξη των αγώνων. Οι γυναίκες προχώρησαν στα προημιτελικά με τη 2η θέση στο 2ο γκρουπ. Σημείωσαν δύο νίκες κι έχασαν από τη διοργανώτρια Τουρκία.

Στο κοουτσάρισμα της ανδρικής ομάδας είναι ο Κώστας Βατσακλής και στις γυναίκες ο Χρήστος Λάμης. Τα νοκ άουτ γίνονται αύριο Πέμπτη 04/09 οπότε θα ολοκληρωθεί και το αγώνισμα. Στη 8άδα οι άνδρες κληρώθηκαν με τη Σερβία, που κατέλαβε τη 2η θέση στο 1ο γκρουπ. Ο αγώνας αρχίζει στις 11:00. Το γυναικείο συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία, η οποία πήρε την 3η θέση στο 1ο γκρουπ. Ο προημιτελικός αρχίζει στις 09:00. Οι ημιτελικοί διεξάγονται στις 15:00 και στις 13:00 αντίστοιχα (παράλληλα με ματς κατάταξης) και οι τελικοί γίνονται επίσης διαδοχικά στις 17:00 (των γυναικών) και στις 19:00 (των ανδρών). Στο ομαδικό προβλέπονται και αγώνες για τις θέσεις 3-4.

Τα αξιοσημείωτα για την ελληνική πλευρά μετά από την πρώτη μέρα της διοργάνωσης στο Sports Hall Ata Sporlari Merkezi:

* Όλες οι ομαδικές συναντήσεις έληξαν με σκορ 3-0. Υπήρχαν όμως, οι στιγμές, που χρειάζονται επιπλέον αναφορά. Με τη Βουλγαρία, το νούμερο 3 των seeding, η εθνική ανδρών μπορούσε να βρεθεί πίσω στο σκορ, αλλά ο Σταματούρος σημείωσε ανατροπή από 0-2 σετ. Αντίπαλός του ήταν ο Πετκόφ, που την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στον Ίφιτο Πατρών.

* Πολύ καλός ο ρυθμός των αθλητών μας και εναντίον της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, η οποία απαιτούσε προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι χάθηκε μόλις ένα επί μέρους σετ.

* Η εθνική γυναικών δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στο πρώτο δυνατό ματς της χρονιάς και του Βαλκανικού πρωταθλήματος. Τα κορίτσια απέδωσαν καλά απέναντι στην Τουρκία, αλλά υστέρησαν στα πιο κρίσιμα σημεία κι ενώ είχαν και σετ μπολ.

* Η Τουρκία παρατάσσει πολύ δυνατή σύνθεση στο πρωτάθλημα που φιλοξενεί, μάλιστα να σημειωθεί ότι η Χαράκ και η Γιλμάζ, που αγωνίστηκαν κόντρα στην Ελλάδα, είναι δις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο διπλό γυναικών Under 21 (τo 2021 και το 2022).

* Αργότερα, στο παιχνίδι με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη πραγματοποίησε το ντεμπούτο της με την εθνική γυναικών. Νίκησε στα τέσσερα σετ και γενικά οι αθλήτριές μας δεν άφησαν στις αντιπάλους περιθώρια αντίδρασης στον συγκεκριμένο αγώνα, όπως και στην πρεμιέρα με το Κόσοβο.

* Το μεσημέρι, στο ξεκίνημα της εθνικής ανδρών με τη Βουλγαρία ο Ρηνιώτης με τη συμμετοχή του συμπλήρωσε 24 ολόκληρα χρόνια από το ντεμπούτο του σε Βαλκανικά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών. Είχε αγωνιστεί πρώτη φορά το 2001 στο Πλόβντιβ, στα 18 του και είχε κατακτήσει και χάλκινο μετάλλιο στο διπλό ανδρών με συμπαίκτη τον Κώστα Λαγογιάννη.

* Στον πάγκο της εθνικής ανδρών ήταν σήμερα σε όλα τα ματς το νέο πρόσωπο της αποστολής, ο Αλέξανδρος Μαδέσης. Παίρνει, έτσι κι αλλιώς, πολύτιμη εμπειρία και ανυπομονεί για τους πρώτους αγώνες του ως μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη μεγάλη κατηγορία.

Οι αγώνες μας στο 3ο γκρουπ των ανδρών:

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα – Βουλγαρία 3-0:

Γιώργος Σταματούρος - Βλαντιμίρ Πετκόφ 3-2 (8-11, 9-11, 11-9, 11-8, 11-6)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος - Γιοάν Βελίτσκοφ 3–0 (11-8, 11-9, 11-7)

Τάσος Ρηνιώτης - Στεφάν Ντιμιτρόφ 3-1 (11-4, 7-11, 11-5, 12-10)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-0:

Γιώργος Σταματούρος - Αντμίρ Ντουράνσπαχιτς 3-0 (11-5, 11-3, 7-11, 11-7)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος - Μπένζαμιν Ζίγιαντιτς 3-0 (11-4, 11-3, 11-5)

Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης – Λούκα Μάτκοβιτς 3-1 (11-2, 11-2, 6-11, 11-4)

Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Βουλγαρία έκαμψε με 3-1 τη Βοσνία και προκρίθηκε στην 8άδα με τη 2η θέση. Στο ταμπλό έχουν αρχικά bye ως νικήτριες των γκρουπ 1 και 2 η Τουρκία και η Ρουμανία αντίστοιχα.

Οι αγώνες μας στο 2ο γκρουπ των γυναικών:

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα – Κόσοβο 3-0:

Ιωάννα Γερασιμάτου – Λεν Οσμάνι 3-0 (11-7, 11-1, 11-4)

Κατερίνα Τόλιου – Σέγκα Χασάνι 3-0 (11-2, 11-1, 11-5)

Ελισάβετ Τέρπου – Λεορέσα Ίμερι 3-0 (11-7, 11-2, 11-8)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Τουρκία – Ελλάδα 3-0:

Σιμπέλ Αλτίνκαγια - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-1 (10-12, 14-12, 11-4, 11-8)

Ετσέ Χαράκ - Κατερίνα Τόλιου 3-1 (14-12, 11-8, 7-11, 11-2)

Οζγκέ Γιλμάζ - Ελισάβετ Τέρπου 3-0 (12-10, 12-10, 11-3)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ελλάδα 0-3:

Χαρίζα Μεζέτοβιτς – Ιωάννα Γερασιμάτου 0-3 (5-11, 5-11, 9-11)

Σέπιτς – Κατερίνα Τόλιου 0-3 (8-11, 6-11, 7-11)

Άζνα Ζλοτργκ - Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη 1-3 (6-11, 14-12, 8-11, 7-11)

Στις άλλες συναντήσεις του γκρουπ η Τουρκία νίκησε επίσης με 3-0 το Κόσοβο και τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ η τελευταία ήρθε 3η επικρατώντας του Κοσόβου με 3-0. Όλες οι ομάδες γυναικών πέρασαν στα προημιτελικά, ως 1ο φαβορί συνεχίζει η Ρουμανία.

Η Βαλκανική Ένωση ενημερώνει για το πρόγραμμα, τις κληρώσεις και τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.balkantabletennisunion.com.