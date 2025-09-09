1956-57: Η τρίτη παρουσία της Παναχαϊκής στο κορυφαίο πρωτάθλημα

Στην ΕΠΟ αντιλήφθηκαν, έστω και αργά, ότι το σύστημα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 1955-56 ήταν άδικο, αφού με τη συμμετοχή των «μεγάλων» των τριών ιδρυτριών ενώσεων στην προκριματική φάση απέκλειαν τις ομάδες της περιφέρειας από την τελική φάση.

Στην ομοσπονδία επεξεργάζονταν ένα νέο σύστημα διεξαγωγής, καθυστερούσαν όμως, ως συνήθως, να αποφασίσουν.

Οι ΕΠΣ Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης γκρίνιαζαν, υποστηρίζοντας ότι η εκπροσώπησή τους στην τελική φάση ήταν μικρή, οι δε ενώσεις της περιφέρειας δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για την περιθωριοποίησή τους.

Στην ετήσια ΓΣ της ΕΠΟ, που διεξήχθη στις 28-29 Αυγούστου 1956, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Θανάσης Μέρμηγκας πρότεινε να ξεκινήσουν τα ενωσιακά Πρωταθλήματα εντός του Σεπτεμβρίου, να ολοκληρωθούν στα μέσα Δεκεμβρίου και εντός του 15νθημέρου που θα ακολουθούσε να διεξαχθούν οι προκριματικοί σε δύο ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια και να προκριθούν στην τελική φάση οι δύο νικήτριες.

Σε ότι αφορούσε τις ιδρύτριες ενώσεις, η πρότασή του ήταν να πάρουν μέρος οι τρεις πρώτες των Αθηνών, οι δύο πρώτες του Πειραιά, οι δύο πρώτες της Θεσσαλονίκης και η νικήτρια των διπλών αναμετρήσεων μεταξύ των τρίτων ομάδων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ήτοι 8 ομάδες. Μαζί με τις 2 της περιφέρειας οι συμμετοχές θα γίνονταν 10.

Έτσι δεν θα άφηνε καμία ένωση με το παράπονο, ούτε τους τρεις ισχυρές, ούτε τις υπόλοιπες της 1ης κατηγορίας.

Συνάντησε εμπόδια, η ΓΣ δεν αποφάσισε, ενώ η έκτακτη γενική συνέλευση που είχε προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε. Τελικά η πρόταση του προέδρου πέρασε, στην έκτακτη ΓΣ της ομοσπονδίας της 13ης Οκτωβρίου, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει τα κατά τόπους Πρωταθλήματα.

Το αθηναϊκό έκανε πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 2-0 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη (28’ Σοφιανός, 76’ Θεοφάνης). Ο Απόλλων Σμύρνης και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 στη Ριζούπολη (14’ φάουλ Καμάρας, 76’ Χολέβας - 43’, 80’ φάουλ Κανάκης), ενώ το Αιγάλεω και ο Αστέρας Γκύζη έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Ο Αθηναϊκός νίκησε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1 τον Φωστήρα (22’ πέναλτι Κόης, 50’ Τσερεγκώφ - 2’ Αϊδινιώτης).

Όμως, ο «φονέας» σόκαρε την ΑΕΚ στις 23 Σεπτεμβρίου, αποσπώντας 2-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια (40’ Χανιώτης, 79’ Κανάκης - 17’, 67’ Αϊδινιώτης). Ο «δικέφαλος» υπέστη νέα απώλεια. Στις 30 του μήνα έχασε εντός έδρας με 2-1 από τον Αθηναϊκό (50’ κεφαλιά Κανάκης - 2’ Τσερεγκώφ, 15’ Κόης. Στο 63’ αποβλήθηκαν οι Παραγυιός - Τσερεγκώφ). Την ίδια ημέρα γκέλαρε και ο Παναθηναϊκός, παραχωρώντας 1-1 στον Αστέρα Γκύζη (33’ Σοφιανός - 31’ Στακτόπουλος).

Οι αδυναμίες της ΑΕΚ φάνηκαν και στις 7 Οκτωβρίου, στο 0-0 με τον Αστέρα. Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον Αθηναϊκό (38’ Σοφιανός, 81’ Πανάκης) αν και έχασε μόλις στο 20’ με αποβολή τον Αγγελόπουλο. Ο αγώνας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια. Στο 79’ ο Ζωϊόπουλος χτύπησε στο κεφάλι τον Ανδρέου. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και ο «δράστης» συνελήφθη και την έβγαλε στο αστυνομικό τμήμα, όπως και διαιτητής Βασίλης Παπαφιλίππου που μηνύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ο Παπαφιλίππου διαγράφηκε από τα μητρώα της ΕΠΣΑ για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, αλλά η ΕΠΟ δεν έκανε δεκτή τη διαγραφή. Βέβαια ο Αθηναίος διαιτητής δεν απέφυγε την τιμωρία, αφού παροπλίστηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις 14 Οκτωβρίου η ΑΕΚ παραχώρησε νέο 0-0, στο Αιγάλεω. Ο «δικέφαλος» μετά από 5 αγωνιστικές δεν είχε σημειώσει νίκη. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός προέλαυνε.

Στις 21 Οκτωβρίου οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-0 στο ντέρμπι τον Απόλλωνα (26’ κεφαλιά Σοφιανός, 90’ Θεοφάνης) και η ΑΕΚ έκανε «σεφτέ» στις νίκες, επικρατώντας με 2-1 τον Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη (36’ Κανάκης, 41’ Σταματιάδης - 81’ Γεωργόπουλος). Την ίδια ημέρα το Αιγάλεω πέτυχε σημαντική νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Γκύζη στη Νέα Φιλαδέλφεια (22’ Τσικνάκος, 85’ Ξένος).

Το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι έγινε στις 28 Οκτωβρίου και έληξε 1-1 (6’ Πανάκης - 9’ κεφαλιά Μελισσής). Στην κατάσταση που ήταν η Ένωση, οι δύο βαθμοί ήταν υπερπολύτιμοι. Προκάλεσε αίσθηση όμως το εντυπωσιακό 4-0 του Απόλλωνα στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου (41’ κεφαλιά Καμάρας, 42’ Σεραφείδης 73’ αυτογκόλ Τ. Παπουλίδης, 75’ Δερμάτης).

Στις 31 Οκτωβρίου το Αιγάλεω σημείωσε ακόμη μία σπουδαία νίκη, κερδίζοντας με 1-0 τον Φωστήρα (87’ Ξένος).

Ο τίτλος δεν θα ξέφευγε από τα χέρια του Παναθηναϊκού, αλλά η Αθήνα έδινε ακόμη δύο εισιτήρια για την τελική φάση. Ο Πανιώνιος μετά τη συντριβή του από τον Απόλλωνα πήγε με κακή ψυχολογία στη Λεωφόρο, αλλά έφυγε με το διπλό (3-2). Πέτυχε τρία γκολ (4’ Χρονόπουλος, 6’, 56’ Γεωργόπουλος), αλλά το «τριφύλλι» βρήκε μόνο δύο φορές απάντηση (9’ Φωτεινός, 11’ Σοφιανός).

Με σερί 4 νικών η ΑΕΚ μπήκε γερά στο κυνήγι της πρόκρισης στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από το οποίο απουσίασε τις δύο προηγούμενες χρονιές. Όμως, στο κρίσιμο εντός έδρας ματς με τον Πανιώνιο, που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου, ηττήθηκε με 1-0 (69’ Γεωργόπουλος). Την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Απόλλωνα στη Λεωφόρο (29’ Πανάκης) και κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο για 5η συνεχόμενη χρονιά και συνολικά για 15η.

Απέμενε μία αγωνιστική, εκείνη της 9ης Δεκεμβρίου. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός είχε 34 βαθμούς, ο Πανιώνιος 30 και οι ΑΕΚ, Απόλλων από 29.

Ο «δικέφαλος» υποδέχθηκε τους «πράσινους». Ο Πανάκης (26’) και ο Παπαντωνίου (59’) έδωσαν αέρα δύο γκολ στον Παναθηναϊκό. Το μόνο που κατάφερε η ΑΕΚ ήταν να μειώσει στο τελικό 2-1 με τον Χανιώτη (70’).

Την ίδια ώρα τα μαντάτα που ήρθαν από τη γειτονική Ριζούπολη δεν ήταν ευχάριστα για τους «κιτρινόμαυρους». Απόλλων και Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 (20’ Χολέβας - 23’ Γεωργόπουλος) και οι Σμυρνιοί προκρίθηκαν αμφότεροι στην τελική φάση του πανελληνίου Πρωταθλήματος, αφήνοντας την ΑΕΚ στην 4η θέση και εκτός της διοργάνωσης για τρίτη σερί χρονιά.

Στη Λεωφόρο ο Αστέρας Γκύζη νίκησε με 3-2 τον Αθηναϊκό (11’ Οικονομάκος, 25’ Μονεμβάσιος, 84’ Σταματόπουλος - 54’ Βακόλας, 64’ Παπλωματάς) και τερμάτισε στην 6η θέση, αφήνοντας στην 7η τον αντίπαλό του.

Πέμπτο ήταν το Αιγάλεω που απέσπασε 1-1 στη Νέα Σμύρνη από τον Φωστήρα. Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Μαρδίτση (12’) και η ουραγός ομάδα του Ταύρου ισοφάρισε με τον Δεϊμέζη (63’).

Πάντως ο «φονέας» απέφυγε τον υποβιβασμό, αφού υπερίσχυσε στους αγώνες διαβάθμισης της πρωταθλήτριας της Α2’ κατηγορίας Δάφνης Μεταξουργείου.

Το πρώτο ματς, στις 22 Μαΐου στη Λεωφόρο, έληξε 0-0. Στις 30 Μαΐου, έγινε στη Ριζούπολη το δεύτερο και ο Φωστήρας ήταν καταιγιστικός, σαρώνοντας με 5-1 την αντίπαλό του (10’, 21’, 70’ Αϊδινιώτης, 42’ Ανδρέου, 60’ Δεϊμέζης - 35’ Μίχος).

Πρώτος σκόρερ του αθηναϊκού Πρωταθλήματος με 11 γκολ αναδείχθηκε ο Γιάννης Κανάκης της ΑΕΚ. Τον ακολούθησε με 9 γκολ ο Κώστας Γεωργόπουλος του Πανιωνίου. Από 7 γκολ πέτυχαν οι Παναθηναϊκοί, Βαγγέλης Πανάκης, Λάκης (Μιχάλης) Σοφιανός και οι Απολλωνιστές Γιώργος Καμάρας, Γιάννης Χολέβας.

Την ίδια ημέρα με το αθηναϊκό, στις 16 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε και το πειραϊκό Πρωτάθλημα. Με το «καλημέρα» ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του, διέλυσε με 9-0 τους Φιλάθλους (1’ κεφαλιά, 12’, 54’ Ιωάννου, 30’ πέν. Κοτρίδης, 39’ Πολυχρονίου, 48’ Μεσολογγίτης, 67, 75’, Μυτώσης, 87’ Δαρίβας).

Την ίδια ώρα στην Ελευσίνα ο Εθνικός απέτυχε να ξορκίσει τον κακό του δαίμονα Πανελευσινιακό και έμεινε στο 1-1 (36’ Γαβριήλ - 35’ Σπαθούλας).

Στη Νίκαια ο Ατρόμητος επιβλήθηκε με 2-1 του Άρη Νίκαιας (67’ Ασημομύτης, 71’ Γονιδάκης - 59’ Λεκατσάς) και στο ματς που ακολούθησε η Προοδευτική κατέβαλε δύσκολα με 1-0 τη Δόξα Πειραιά (58’ Κανσός).

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός έκανε το «3 στα 3» με τη νίκη του με 2-1 επί της Προοδευτικής (60’ Ιωάννου, 64’ Μουστακλής - 85’ Βάιλας) και ο Εθνικός έδειξε να έχει συνέλθει από το σοκ της πρεμιέρας, κερδίζοντας με 3-0 τους Φιλάθλους (8’ Λεστάρης, 15’ Κουντούρης, 73’ πέναλτι Σπαθούλας).

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν σε δαιμονιώδη φόρμα. Έφτασαν τις 7 σερί νίκες, ρίχνοντας μάλιστα δύο «7άρες», στις 10 Οκτωβρίου στην ΑΕ Νίκαιας (19’, 31’, 70’ Πολυχρονίου, 50’ Μπέμπης, 61’ Υφαντής, 73’ Μουστακλής, 87’ Κοτρίδης) και στις 14 του ίδιου μήνα στον Ατρόμητο (8’ Μεσολογγίτης, 13’, 58’ Πολυχρονίου, 40’, 57’, 71’, 89’ Υφαντής).

Ο Εθνικός ακολουθούσε κατά πόδας. Στις 14 Οκτώβριου κέρδισε με 1-0 την δυνατή Προοδευτική (11’ Γράφας), η οποία προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση, αφού έχασε στο 65’ με αποβολή τον Γεωργιτσάκη.

Η ψαλίδα άνοιξε μεταξύ των δύο «μεγάλων» του Πειραιά στις 21 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός και με 3 γκολ στο πρώτο 25λεπτο πήρε άνετα (3-0) το ντέρμπι από τον συμπολίτη του Εθνικό (4’ Μπέμπης, 7’ Υφαντής, 22’ Δαρίβας).

Στις 28 Οκτωβρίου η Προοδευτική έμεινε όρθια στην Ελευσίνα, αποσπώντας 1-1 από τον Πανελευσινιακό (65’ Γαβριήλ - 41’ Κανσός), αλλά ο Ατρόμητος προσγείωσε ανώμαλα τον Εθνικό, υποχρεώνοντάς τον σε ήττα με 2-1 (10’ Παπαγεωργίου, 14’ Χρυσόπουλος - 83’ φάουλ Κοζομπόλης).

Στις 4 Νοεμβρίου ο Εθνικός «κόλλησε» στο 0-0 με τον Πανελευσινιακό, παρά το γεγονός ότι οι «σταχυοφόροι» έπαιζαν με 10 παίκτες από το 42’ λόγω της αποβολής του οξύθυμου Καπαρού. Η Προοδευτική εκμεταλλεύτηκε τη νέα γκέλα των «κυανόλευκων», νίκησε με 2-1 στο τέλος τη Δόξα Πειραιά (25’, 88’ Κανσός - 3’ Μεσολογγίτης ΙΙ) και τους έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Τους προσπέρασε την επόμενη αγωνιστική. Στις 10 Νοεμβρίου ο Εθνικός έχασε με 1-0 από τη Δόξα Πειραιά (20’ Τζελαλίδης) των 10 παικτών (αποβλήθηκε στο 69’ ο Σιδηρόπουλος) και στις 11 του μήνα οι «βυσσινί» σκαρφάλωσαν στη 2η θέση παρά το 0-0 με τον Άρη Νίκαιας.

Στις 2 Δεκεμβρίου η Προοδευτική νίκησε στο κρίσιμο ματς με 2-1 τον Εθνικό. Δεν ήταν καλύτερη, αξιοποίησε όμως την κακή απόδοση του Μανταλόζη. Ο διεθνής τερματοφύλακας δέχθηκε δύο γκολ από φάουλ, στο 27’ από τον Χριστοφίδη και στο 75’ από τον Μακρυγιάννη, που σούταρε από το κέντρο του γηπέδου. Οι «κυανόλευκοι» μείωσαν στο 88’ με πέναλτι του Φερλέμη.

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στις 9 Δεκεμβρίου. Η Προοδευτική κέρδισε εύκολα με 3-0 τους Φιλάθλους (4’, 35’ Κανσός, 25’ Χριστοφίδης) και έφτασε τους 37 βαθμούς. Ο Εθνικός είχε 35, αλλά έπρεπε να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να πάρει τη 2η θέση. Πως όμως? Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σαφώς ανώτεροι. Κέρδισαν με 3-1 (39’ Δαρίβας, 61’, 85’ Υφαντής - 73’ Αρδίζογλου) και έστειλαν τον Εθνικό στην 3η θέση και στα μπαράζ με την 3η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στις 19 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός σημείωσε την 16η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες, σαρώνοντας με 7-1 τον Άρη Νίκαιας 7-1 (26’, 85’ Υφαντής, 30’, 69’ Δαρίβας, 58’ Μουστακλής, 65’ Κοτρίδης, 71’ Μεσολογγίτης - 80’ Χατζητάκης).

Η αυλαία του πειραϊκού Πρωταθλήματος έπεσε στις 30 Δεκεμβρίου με περιπετειώδη τρόπο. Στις 9 Δεκεμβρίου ο Πανελευσινιακός νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο με γκολ του Μαρούγκα (55’), όμως ο αγώνας ακυρώθηκε λόγω κακής εφαρμογής των κανονισμών από τον διαιτητή Κανελλάκη.

Ορίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου με τον Ατρόμητο να κερδίζει έως το 25’ με 2-1 (2’ Γαβαλάς, 3’ Μαραγκουδάκης - 16’ Μαρούγκας). Ο αγώνας διακόπηκε λόγω καταρρακτώδους βροχής και έπρεπε να επαναληφθεί από την αρχή. Η ΕΠΣ Πειραιά τον όρισε στις 30 Δεκεμβρίου, όμως μετά από έλεγχο που διεξήγαγε, όχι αυτεπάγγελτα, υπήρξε καταγγελία του Πανελευσινιακού, διαπιστώθηκε ότι στο ματς που διακόπηκε ο Ατρόμητος χρησιμοποίησε τον τιμωρημένο Σιδέρη. Ως όφειλε η ΕΠΣΠ έδωσε τη νίκη με 2-0 χωρίς αγώνα στον Πανελευσινιακό και μηδένισε τους Καμινιώτες. Πάντως η θέση τους δεν άλλαξε, τερμάτισαν 4οι και οι Ελευσίνιοι 5οι.

Με βάση την προκήρυξη η 9η και ουραγός Δόξα Πειραιά υποβιβάστηκε απευθείας, ώστε από τη νέα περίοδο να διεξαχθεί το Πρωτάθλημα με 8 ομάδες.

Υπήρξε όμως τριπλή ισοβαθμία στην 6η θέση, μεταξύ του Άρη Νίκαιας, της ΑΕ Νίκαιας και των Φιλάθλων. Έγιναν τρία ματς. Στις 24 Μαρτίου ο Άρης Νίκαιας νίκησε με 1-0 τους Φιλάθλους (50’ Λεκατσάς), στις 7 Απριλίου η ΑΕ Νίκαιας κέρδισε με 1-0 τον Άρη (50’ Λεκατσάς) και στις 14 Απριλίου οι Φίλαθλοι επικράτησαν με 3-2 της ΑΕ Νίκαιας (35’ Παπάζογλου, 45’ Χαλδαιάκης, 84’ Τσοπανάκης - 58’ Σιδέρης, 62’ Αναστασιάδης). Και οι τρεις σημείωσαν από μία νίκη και μία ήττα.

Στην ειδική βαθμολογία οι τρεις ομάδες ισοβάθμησαν εκ νέου.

Φίλαθλοι Πειραιά 4 β. (3-3)

ΑΕ Νίκαιας 4 β. (3-3)

Άρης Νίκαιας 4 β. (1-1)

Λόγω ισοβαθμίας σε βαθμούς και γκολ, η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε με βάση τη διαφορά γκολ των τριών ομάδων στην κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος. Ο Άρης είχε 16-30 γκολ και τερμάτισε 6ος, η ΑΕ Νίκαιας με 20-38 γκολ τερμάτισε 7η και οι Φίλαθλοι με 13-36 γκολ έμειναν 8οι και οδηγήθηκαν στους αγώνες διαβάθμισης με τον πρωταθλητή της Α2’ Αργοναύτη.

Οι αγώνες ήταν επεισοδιακοί. Ο πρώτος έγινε στις 2 Ιουνίου και κέρδισε ο Αργοναύτης με 2-0 τους Φιλάθλους (44’ Χαλουβάς, 79’ Βασιλειάδης).

Ο δεύτερος διεξήχθη στις 9 Ιουνίου. Οι Φίλαθλοι προηγήθηκαν στο 44’ με τον Τσιφλίδη. Στη λήξη του ημιχρόνου αποβλήθηκε ο Γεωργιάδης του Αργοναύτη. Στο 58’ ο Σπάκος πέτυχε το 2-0. Στο 62’ ο Αργοναύτης μείωσε το σκορ με πέναλτι του Μουράτη. Δύο λεπτά αργότερα ο Αθηναίος διαιτητής Δημοσθένης Σταθάτος απέβαλε τον άλλοτε διεθνή αμυντικό και τον Τσούκα των Φιλάθλων που ήρθαν στα χέρια. Ο Τσούκας έφυγε για τη αποδυτήρια. Ο δε Μουράτης όχι μόνο αρνήθηκε να αποχωρήσει, αλλά ξυλοφόρτωσε τον Σταθάτο. Το ματς διακόπηκε και ο ατυχής διαιτητής διακομίστηκε σε άσχημη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Η ΕΠΟ μηδένισε τον Αργοναύτη, που σήμαινε αφαίρεση του δικαιώματος να διεκδικήσει την άνοδό του σε τρίτο αγώνα. Ο Αργοναύτης τιμώρησε τον «Μιζούρι» με ετήσιο αποκλεισμό.

Και οι τρεις πρώτες θέσεις του πίνακα των σκόρερ καταλήφθηκαν από παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ηλίας Υφαντής πέτυχε 17 γκολ, ο Γιάννης Ιωάννου 12 και 11 ο Κώστας Πολυχρονίου. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν 69 γκολ σε 16 αγώνες (μ.ο. 4,31 γκολ ανά ματς). Τέταρτος με 10 γκολ ήταν ο Σπύρος Σπαθούλας του Εθνικού.

Για πρώτη φορά τα Πρωταθλήματα των τριών ιδρυτριών ενώσεων ξεκίνησαν την ίδια ημερομηνία. Όπως το αθηναϊκό και το πειραϊκό, έτσι και εκείνο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε σε οδυνηρή «λευκή» ισοπαλία με τον νεοφώτιστο Μελιτέα.

Ο Άρης και ο Ηρακλής άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στις 23 του μήνα. Οι «κίτρινοι» νίκησαν πολύ δύσκολα με 1-0 τον Μακεδονικό (23’ πέναλτι Παναγούλιας) και ο «γηραιός» επιβλήθηκε με 3-1 του Μελιτέα (17’ Τουμπέλης, 40’, 77’ Καλαϊτζής - 5’ Λαγκούσης).

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου ο Απόλλων Καλαμαριάς νίκησε στο πρώτο του ματς με 2-1 τον Μακεδονικό (59’ Βασιλειάδης, 66’ Αβραμίδης - 25’ αυτογκόλ Μελίδης).

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στις 14 Οκτωβρίου στου Χαριλάου με αντιπάλους τον Άρη και τον Ηρακλή και έληξε χωρίς γκολ. Ο «θεός του πολέμου» έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 29’ με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Παναγούλιας και απέκρουσε ο Πτολεμαίος.

Ανήμερα της εθνικής γιορτής, στις 28 Οκτωβρίου, ο Ηρακλής νίκησε με 1-0 τον ΠΑΟΚ στο Σιντριβάνι (43’ Μπερεδήμας) και απέκτησε προβάδισμα στην κούρσα του τίτλου. Όμως, ήρθε σύντομα η ανώμαλη προσγείωση στο ίδιο γήπεδο για τους «γαλάζιους». Στις 4 Νοεμβρίου ο Απόλλων Καλαμαριάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε με 3-1 τον Ηρακλή (1’ Μεντεκίδης, 13’ Καρανίδης, 81’ Αβραμίδης - 61’ Ράμμος).

Την ίδια ώρα στου Χαριλάου πήρε με 1-0 το ντέρμπι με τον Άρη (59’ Χαβανίδης), αλλάζοντας και πάλι τις ισορροπίες. Οι «κίτρινοι» έχασαν και μια εβδομάδα αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου, με 2-1 από τον Μακεδονικό (12’ Ναζιρίδης, 60’ πέναλτι Ι. Ιορδανίδης - 6’ Πασχαλίδης), ενώ ο Ηρακλής «κόλλησε» στο 1-1 με τον Μελιτέα (12’ Χατζηγιαννίδης - 50’ πέναλτι Ευγενίδης, αν και είχε την ευκαιρία για το τρίποντο. Στο 62’ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Γαβρηγιώργος απέκρουσε το χτύπημα του Σεραφείδη.

Στις 21 Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ «εκδικήθηκε» για την ισοπαλία της πρεμιέρας, συντρίβοντας με 8-2 τον Μελιτέα (20’ Χαλκιάς, 25’, 53’, 64’ κεφαλιά, 80’ Λέανδρος, 73’ κεφαλιά, 85’ Κουιρουκίδης, 81’ Χαβανίδης - 32’ Πέρρος, 42’ Καγκίδης)

Στις 2 Δεκεμβρίου ο Άρης νίκησε με 2-0 στου Χαριλάου τον Ηρακλή (28’ Σισμανίδης, 59’ Πασχαλίδης) και τον έθεσαν νοκ άουτ. Η κατάσταση μπλέχτηκε μετά τον θρίαμβο του Απόλλωνα Καλαμαριάς επί του ΠΑΟΚ (2-1) στις 9 Δεκεμβρίου (21’ Βασιλειάδης, 59’ Καρανίδης - 58’ Κουιρουκίδης).

Ο Απόλλων έφτασε τους 20 βαθμούς σε 9 αγώνες και σκαρφάλωσε δεύτερος, πίσω από τον πρωτοπόρο Άρη, που είχε 21 βαθμούς σε 9 αγώνες. Ο ΠΑΟΚ είχε 19 βαθμούς, αλλά σε 8 αγώνες.

Στις 12 Δεκεμβρίου στου Χαριλάου Ηρακλής και Απόλλων έμειναν στο 0-0 και οι πιθανότητες των Καλαμαριωτών για τον τίτλο, περιορίστηκαν στο ελάχιστο, αφού υπήρχε στο πρόγραμμα το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης.

Στις 16 Δεκεμβρίου ο ΠΑΟΚ πάτησε στην κορυφή μετά τη νίκη του με 2-1 του Ηρακλή (32’ Κουιρουκίδης, 80’ Χαλκιάς - 82’ Χατζηγιαννίδης).

Την ίδια ημέρα ο Μελιτέας έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας με 1-0 τον Μακεδονικό (44’ πέναλτι Ευγενίδης), δεν απέφυγε όμως την τελευταία θέση. Μ’ αυτό αποτέλεσμα οι «πρασινόμαυροι» ισοβάθμησαν με τον Ηρακλή.

Ο τίτλος κρίθηκε στο ντέρμπι της 19ης Δεκεμβρίου στο Σιντριβάνι, μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς, μόλις στο 4’ με τον Κουιρουκίδη. Ο Άρης πίεσε για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 82’ με κεφαλιά του Κοτζαμπασίδη. Όμως, δεν του έφτανε, ήθελε και δεύτερο για να φτάσει στη νίκη και τον τίτλο. Στο μικρό χρονικό διάστημα που απέμενε οι «ασπρόμαυροι» κράτησαν το 1-1 και αναδείχθηκαν για τέταρτη σερί χρονιά πρωταθλητές και συνολικά για 7η στην ιστορία τους.

Η 4η θέση κρίθηκε στις 16 Ιουνίου σε μπαράζ που έγινε στο Σιντρίβάνι. Την κατέλαβε ο Ηρακλής, αφού κέρδισε με 3-1 τον Μακεδονικό (1’ φάουλ Χατζηγιαννίδης, 21’ Στ. Χασεκίδης, 89’ Παπαδόπουλος ΙΙ - 75’ Ναζιρίδης).

Στους αγώνες διαβάθμισης ο πρωταθλητής της Β’ κατηγορίας Θερμαϊκός υπερίσχυσε του Μελιτέα. Στο πρώτο ματς, που έγινε στις 9 Ιουνίου στο Σιντριβάνι κέρδισε με 1-0 ο Θερμαϊκός (7’ Π. Πατάκας).

Το δεύτερο έγινε στις 16 Ιουνίου στου Χαριλάου και έληξε 1-1 (50’ κεφαλιά Παπαϊωάννου - 60’ Π. Πατάκας). Έτσι, οι «σιδηροδρομικοί» επέστρεψαν στην Α’ κατηγορία μετά το 1952.

Πρώτος σκόρερ με 8 γκολ αναδείχθηκε ο Λάμπης (Χαράλαμπος) Κουιρουκίδης του ΠΑΟΚ. Τον ακολούθησε με 5 γκολ ο Παύλος Πασχαλίδης του Άρη. Από 4 γκολ πέτυχαν ο Λέανδρος Συμεωνίδης του ΠΑΟΚ και ο Λευτέρης Βασιλειάδης του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Με την ολοκλήρωση των Πρωταθλημάτων των τριών ιδρυτριών ενώσεων έγιναν γνωστές οι 7 ομάδες της τελικής φάσης, οι Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Απόλλων Σμύρνης, οι Ολυμπιακός, Προοδευτική από τον Πειραιά και οι ΠΑΟΚ, Άρης από τη Θεσσαλονίκη. Απέμενε να γνωστοποιηθεί ο κάτοχος του 8ου εισιτηρίου, το οποίο διεκδίκησαν ο τρίτος του Πειραιά Εθνικός και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης Απόλλων Καλαμαριάς σε διπλές αναμετρήσεις.

Το πρώτο ματς έγινε στις 23 Δεκεμβρίου στο Σιντριβάνι με διαιτητή τον Αθηναίο Μανώλη Πανάκη. Μετά το στείρο πρώτο ημίχρονο, ο Απόλλων άνοιξε το σκορ στο 48’ με τον Αβραμίδη. Ο Εθνικός ισοφάρισε στο 69’ με τον Στούρα και απέκτησε προβάδισμα για τη ρεβάνς.

Απόλλων Καλαμαριάς: Παράσχος Αυγητίδης, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Νικήτας Μαλλιόγλου, Βαγγέλης Ζαφειράκης, Σάββας Σφαιρόπουλος, Βαγγέλης Μαυρόπουλος, Κυριάκος Μυταριώτης, Γρηγόρης Αβραμίδης, Γιώργος Μεντεκίδης, Δημήτρης Χρυσανίδης, Νίκος Καρανίδης.

Εθνικός: Βασίλης Θεοδώρου, Γιώργος Λαιμός, Μανώλης Κλικόπουλος, Αλέκος Κοζομπόλης, Μανώλης Καρνασόπουλος, Κώστας Αρδίζογλου, Στέλιος Στούρας, Νίκος Γιακουμάκης, Γιάννης Φερλέμης, Σπύρος Σπαθούλας, Δημήτρης Γράφας.

Ο δεύτερος αγώνας διεξήχθη στις 30 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Γιάννης Χέλμης παρέταξε την ίδια εντεκάδα, που απέσπασε την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη, άλλαξε όμως τις πτέρυγες της επιθετικής πεντάδας. Ο Στούρας μετακινήθηκε δεξιά και ο Γράφας αριστερά. Ο Απόλλων παρατάχθηκε με μία αλλαγή, στη θέση του μέσα αριστερά αγωνίστηκε ο Νιφαδόπουλος αντί του Χρυσανίδη.

Ο Εθνικός ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο του παιχνιδιού, σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο με τους Σπαθούλα (21’ κεφαλιά), Γιακουμάκη (66’), κέρδισε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τελική φάση του πανελληνίου Πρωταθλήματος. Διαιτητής ήταν ο Κώστας Τζίτζης (Αθηνών).

Πάντως, παρά την πρόκριση οι Πειραιώτες αντικατέστησαν στον πάγκο τον Γιάννη Χέλμη με τον Αυστριακό Κουρτ Ρουμπίνσκι.

Εθνικός: Βασίλης Θεοδώρου, Γιώργος Λαιμός, Μανώλης Κλικόπουλος, Αλέκος Κοζομπόλης, Μανώλης Καρνασόπουλος, Κώστας Αρδίζογλου, Δημήτρης Γράφας, Νίκος Γιακουμάκης, Γιάννης Φερλέμης, Σπύρος Σπαθούλας, Στέλιος Στούρας.

Απόλλων Καλαμαριάς: Παράσχος Αυγητίδης, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Νικήτας Μαλλιόγλου, Βαγγέλης Ζαφειράκης, Σάββας Σφαιρόπουλος, Βαγγέλης Μαυρόπουλος, Κυριάκος Μυταριώτης, Γρηγόρης Αβραμίδης, Γιώργος Μεντεκίδης, Γιώργος Νιφαδόπουλος, Νίκος Καρανίδης.

Η προκριματική φάση στην οποία μετείχαν οι πρωταθλήτριες των ενώσεων 1ης κατηγορίας ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου. Στον νότιο όμιλο πήραν μέρος οι πρωταθλήτριες της ΕΠΣ Πατρών (Παναχαϊκή), της ΕΠΣ Αργολιδοκορινθίας (Παναργειακός), της ΕΠΣ Εύβοιας - Βοιωτίας (Ολυμπιακός Χαλκίδας) και της ΕΠΣ Ηρακλείου (ΟΦΗ).

Η Παναχαϊκή έφυγε θριαμβεύτρια από το Ηράκλειο, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ, με σκόρερ τον Λάκη (Βασίλη) Χρυσανθόπουλο (24’). Διαιτητής ήταν ο Πειραιώτης Αλέξανδρος Μοναστηριώτης.

Στο άλλο ματς του ομίλου ο Παναργειακός κέρδισε επίσης με 1-0, τον Ολυμπιακό Χαλκίδας με σκόρερ τον Κυριάκο Ψαρρό (5’). Διαιτητής ήταν ο Καλατζής (Αθηνών).

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων η Παναχαϊκή ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού Χαλκίδας. Στο 40’ άνοιξε το σκορ ο Αντρέας Αντωνάτος και στο 55’ ο Νίκος Κοτζαμανίδης διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του. Τρία λεπτά μετά ο Νίκος Βεργίνης πέτυχε το 3-0. Οι Ευβοιώτες μείωσαν το σκορ στο 78’ με τον Μπάμπη Χαραλάμπους. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Πελώμης (Αθηνών).

Το ματς στο Ηράκλειο διακόπηκε. Ο Παναργειακός αιφνιδίασε τον ΟΦΗ και σκόραρε στο 10’ με τον Δημήτρη Τσάμη, αλλά στο 24’ ο Πειραιώτης διαιτητής Θόδωρος Γιαβρόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά τον αγώνα, λόγω της καταρρακτώδους βροχής που μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λιμνοθάλασσα.

Στις 30 Δεκεμβρίου ο ΟΦΗ πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα την Παναχαϊκή. Νίκησε στην Πάτρα με 1-0 με εύστοχο χτύπημα του Γιάννη Καρασάββα (65’). Διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης Κουτσομίχος (Αθηνών).

Στη Χαλκίδα ο Ολυμπιακός σημείωσε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας με 3-1 του Παναργειακού. Τα γκολ των «ερυθρόλευκων» πέτυχαν ο Γιάννης Κακαβάς (12’), ο Βασίλης Σπύρου (72’) και ο Σπύρος Αγγελόπουλος (75’). Για τους «λύκους» του Άργους μείωσε στο 87’ ο Δημήτρης Τσάμης. Διαιτητής ήταν ο Αθηναίος Παναγιώτης Κουλούβαρδης (Αθηνών).

Την Πρωτοχρονιά οι Χαλκιδαίοι λύγισαν και την Παναχαϊκή με σκορ 2-0. Τα γκολ πέτυχαν ο Σπύρος Αγγελόπουλος (72’) και ο Μπάμπης Χαραλάμπους (72’). Διαιτητής ήταν ο Απόστολος Τάτσικας (Αθηνών).

Στο Άργος ο Παναργειακός νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση. Στο 68’ σκόραρε ο Δημήτρης Τσάμης και στο 71’ ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος. Διαιτητής ήταν ο Αναγνωστόπουλος (Αθηνών).

Η επόμενη αγωνιστική έγινε την ημέρα των Φώτων, στις 6 του Γενάρη. Η Παναχαϊκή προηγήθηκε στο 19’ με τον Γιώργο Βεργίνη και δύο λεπτά μετά ισοφάρισε για τον Παναργειακό ο Τάσος Γιαννόπουλος. Οι Πατρινοί κέρδισαν πέναλτι στο 85’, που καταλόγισε ο Τάσος Φατούρος (Αθηνών). Το εκτέλεσε ο Σπύρος Βουλγαράκης, αλλά ο Κομπόσης απέκρουσε. Όμως, ο Φατούρος διέταξε επανάληψη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τάκης (Παναγιώτης) Γιαννιώτης, αλλά σημάδεψε το δοκάρι. Το ματς έληξε 1-1 με τους Αργείτες να πανηγυρίζουν.

Η αχαϊκή ομάδα από την πλευρά της κατέθεσε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι οι παίκτες του Παναργειακού είχαν αθεώρητα δελτία, η οποία δεν έγινε δεκτή.

Στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ κέρδισε με 2-1 Ολυμπιακός Χαλκίδας, σπάζοντάς του το σερί νικών. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 14’ με τον Μπάμπη Χαραλάμπους, αλλά οι Κρήτες έφεραν τούμπα το αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55’ ισοφάρισε ο Δουλγεράκης και στο 70’ με εκτέλεση φάουλ ο Αρίστος Σφακιανάκης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 74’ αποβλήθηκε ο Δημήτρης Βάβουλας, αλλά ο Όμιλος κράτησε τη νίκη. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ζώγας (Αθηνών).

Στις 9 Ιανουαρίου ο Παναργειακός σκόνταψε, παραχωρώντας 0-0 στην Παναχαϊκή. Διαιτητής ήταν Κώστας Τζίτζης (Αθηνών).

Την ίδια ώρα ο ΟΦΗ περνούσε νικηφόρα με 2-1 από την Χαλκίδα. Οι δύο Αντώνηδες του Ομίλου, ο Μακατούνης και ο Σμπώκος σκόραραν στο 44’ με κεφαλιά και στο 54’ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 67’ με κεφαλιά του Μπάμπη Χαραλάμπους, έχασε όμως με αποβολή στο 72’ τον Νίκο Τσαλίκη και με αριθμητικό μειονέκτημα δεν κατάφερε να βρει λύσεις και να φτάσει στην ισοφάριση. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Χαβέλας (Αθηνών).

Ο ΟΦΗ δεν επέστρεψε στο Ηράκλειο. Στις 11 Ιανουαρίου υποδέχθηκε τον Παναργειακό στη Νέα Σμύρνη, στον επαναληπτικό εκείνου που διακόπηκε, λόγω κακοκαιρίας στις 26 Δεκεμβρίου. Το ματς κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον έως τη λήξη του. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Στο δεύτερο ο Όμιλος υπερείχε, ενώ οι Αργείτες υποχώρησαν για να κρατήσουν το μηδέν, ιδίως μετά το 70ό λεπτό. Το 0-0 δεν άλλαξε και ο Παναργειακός πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση από τον ισόβαθμό του ΟΦΗ, είχε όμως καλύτερο συντελεστή γκολ 0,80 (γκολ 5-4) έναντι των «ασπρόμαυρων» που είχαν 1,00 (γκολ 5-5). Διαιτητής ήταν Κώστας Χριστοδούλου (Αθηνών).

Η βαθμολογία του νότιου ομίλου

(σε 6 αγώνες)

1.Παναργειακός 13 β. (2-3-1), 5-4 γκολ

2.ΟΦΗ 13 β. (3-1-2), 5-5 γκολ

3.Παναχαϊκή 12 β. (2-2-2), 5-5 γκολ

4.Ολυμπιακός Χαλκίδας 10 β. (2-0-4), 8-9 γκολ

Στον βόρειο όμιλο μετείχαν οι πρωταθλήτριες της ΕΠΣ Θεσσαλίας (Νίκη Βόλου), της ΕΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας (Δόξα Δράμας) και της ΕΠΣ Θράκης (Εθνικός Αλεξανδρούπολης).

Στις 23 Δεκεμβρίου η Νίκη πέρασε νικηφόρα με 3-1 από την Αλεξανδρούπολη. Προηγήθηκε 3-0 με δύο γκολ του Μπάμπη Ζαντέρογλου (34’, 59’) και ένα του Δημήτρη Κοκκινάκη (49’). Ο Εθνικός μείωσε στο 78’ με τον Γιώργο Λάιο. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Ανήμερα Χριστούγεννα η Νίκη έπαιξε στη Δράμα με τη Δόξα. Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν με 1-0, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βασίλη Ιωάννου στο 80ό λεπτό, το δεύτερο που πήραν στην αναμέτρηση. Είχε προηγηθεί στο 72’ εκείνο του Γιώργου Κοτρίδη, που απέκρουσε ο Βιντζηλαίος. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Θεσσαλονικιός Αντώνης Κιτσούκαλης.

Στις 30 Δεκεμβρίου η Δόξα συνέτριψε με 7-0 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης (2’ Αντωνακούδης, 8 αυτογκόλ Χατζηαγγελής, 9’ Παύλος Γρηγοριάδης, 25’ Αντώνης Γεωργιάδης, 40’, 60’ Θεοφάνης Ιγνατίου, 88’ Θανάσης Λουκανίδης). Ήταν φανερό ότι οι Εβρίτες αποτελούσαν την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Τον αγώνα διηύθυνε ο Αριστείδης Αποστόλου-Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Στις 2 Ιανουαρίου 1957 ήταν η σειρά της Νίκη να υποδεχθεί τον Εθνικό. Η έκταση της ήττας των Αλεξανδρουπολιτών ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Οι Βολιώτες επικράτησαν με το εμφατικό 9-0. Τρία γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κοκκινάκης (23’ πέναλτι, 68’, 70’) και από δύο ο Νίκος Σπανάκης (4’, 41’), ο Μπάμπης Ζαντέρογλου (33’, 78’) και ο Κώστας Μαρσουβανίδης (54’, 86’). Διαιτητής ήταν ο Αθηναίος Νίκος Γιαννόπουλος.

Στις 6 Ιανουαρίου η Δόξα Δράμας κατάφερε με συμπαγή άμυνα να αποσπάσει 0-0 στο Βόλο από τη Νίκη και να αποκτήσει προβάδισμα στην κούρσα της πρόκρισης. Διαιτητής ήταν ο Αθηναίος Μανώλης Πανάκης.

Στις 9 Ιανουαρίου τελείωσαν όλα. Ο Εθνικός υποδέχθηκε στην Αλεξανδρούπολη τη Δόξα. Άντεξε για μια ώρα. Στο τελευταίο ημίωρο οι Δραμινοί ενέτειναν τις προσπάθειές τους και πέτυχαν 2 γκολ. Το σκορ άνοιξε στο 63’ ο Παύλος Γρηγοριάδης. Στο 88’ ο ίδιος επιχείρησε σουτ, ο Βαγγέλης Φουντουκίδης προσπάθησε να απομακρύνει, αλλά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το σφύριγμα της λήξης από τον Θεσσαλονικιό διαιτητή Δημήτρη Καλτέκη βρήκε τους παίκτες των «ασπρόμαυρων» να πανηγυρίζουν έξαλλα την πρόκριση στην τελική φάση.

Η βαθμολογία του βόρειου ομίλου

(σε 4 αγώνες)

1.Δόξα Δράμας 11 β. (3-1-0), 10-0 γκολ

2.Νίκη Βόλου 9 β. (2-1-1), 12-2 γκολ

3.Εθνικός Αλεξανδρούπολης 4 β. (0-0-4), 1-21 γκολ

Η τελική φάση του πανελληνίου Πρωταθλήματος 1956-57 ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών.

Στην πρεμιέρα ο πρωταθλητής Ολυμπιακός σάρωσε με 6-1 στο Άργος τον νεοφώτιστο Παναργειακό (5’ Γκαβέτσος, 41’, 77’ Πολυχρονίου, 48’ αυτογκόλ Γιαχουντής, 55’ Υφαντής, 80’ Ιωάννου - 81’ Τσάμης). Διαιτητής ήταν ο Μανώλης Πανάκης (Αθηνών).

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει από την Προοδευτική, ανέτρεψε το σκορ και κέρδισε με 3-1 στο Σιντριβάνι (23’, 40’ κεφαλιά, 68’ κεφαλιά) Κουιρουκίδης - 12’ Χριστοφίδης). Διαιτητής ήταν Απόστολος Τάτσικας (Αθηνών).

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα και επικράτησε με 3-0 της Δόξας Δράμας (30’ Παπαντωνίου, 57’ κεφαλιά Λινοξυλάκης, 61’ Ανδρέου). Διαιτητής ήταν ο Θόδωρος Γιαβρόπουλος (Πειραιά).

Απόλλων και Άρης έμειναν στο 0-0 στο ματς της Ριζούπολης, το οποίο διηύθυνε ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά).

Το σπουδαιότερο ματς της 1ης αγωνιστικής έγινε στο Νέο Φάληρο. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 34’ με τον Σαραβάκο, αλλά ο Εθνικός ισοφάρισε για το τελικό 1-1 δύο λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Διαιτητής ήταν ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ιωαννίδης.

Εθνικός: Θεοδώρου, Λαιμός, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Κλικόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Γιακουμάκης, Φερλέμης, Σπαθούλας, Στούρας.

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Καζαντζίδης, Τ. Παπουλίδης, Μυλωνάκης, Ασημακόπουλος, Σκορδίλης, Γεωργόπουλος, Γ. Παπουλίδης, Σαραβάκος, Χρονόπουλος, Κωνσταντινίδης.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου έγιναν τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής. Στο πιο σημαντικό ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 4-0 τον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας από δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο (3’ Μουστακλής, 9’ Πολυχρονίου, 55’ κεφαλιά Κοτρίδης, 65’ Υφαντής). Η ήττα κόστισε τη θέση του στον Αυστριακό προπονητή του δικεφάλου» Νίκο Πόλτι. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος (Αθηνών).

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Ξανθόπουλος, Σούλης, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής Ιωάννου, Δαρίβας.

ΠΑΟΚ: Βελλιάδης, Κεμανίδης, Πετρίδης, Τσίντογλου, Χασιώτης, Καλογιάννης, Χαλκιάς, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Λέανδρος.

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της τυπικά γηπεδούχου Προοδευτικής με δύο γκολ που πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανάκης (65’, 76’). Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Ο Εθνικός πέτυχε μεγάλη νίκη στου Χαριλάου, επικρατώντας με 1-0 του Άρη (11’ Σπαθούλας). Οι «κίτρινοι» στάθηκαν άτυχοι, αφού είδαν τις προσπάθειες των Παναγούλια, Κοτζαμπασίδη να καταλήγουν στο δοκάρι. Διαιτητής ήταν ο Κώστας Χριστοδούλου (Αθηνών).

Σπουδαίο διπλό πέτυχε και ο Απόλλων με 4-2 στη Δράμα επί της Δόξας. Οι Σμυρνιοί προηγήθηκαν 2-0 με τους Καμάρα (1’), Σανιόγλου (18’ κεφαλιά), οι «τριφυλλοφόροι» (τότε η Δόξα είχε έμβλημα το μαύρο τριφύλλι) έφεραν το ματς στην ισορροπία με τους Ιωάννου (21’ πέναλτι), Ιγνατίου (32’), αλλά ο Σανιόγλου με ακόμη δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο (80’, 88’) χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του. Διαιτητής ήταν ο Θανάσης Τζουβάρας (Θεσσαλίας).

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο και κέρδισε με 4-0 τον Παναργειακό (49’, 50’ Γεωργόπουλος, 72’, 89’ Σαραβάκος). Οι Αργείτες έχασαν πέναλτι στο 87’ με τον Τσάμη (άουτ), το οποίο καταλόγισε ο Πειραιώτης διαιτητής Βαγγέλης Δαμαλίτης.

Η 3η αγωνιστική έγινε στις 27 Ιανουαρίου. Κέρδισαν και οι 5 φιλοξενούμενοι(!).

Ο Άρης έκανε το «μπαμ», κερδίζοντας με 2-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σκόρερ και των δύο τερμάτων ήταν ο Σισμανίδης (6’, 27’). Διαιτήτευσε ο Γιάννης Δασκαλάκης (Πειραιά).

Παναθηναϊκός: Βουτσαράς, Αλούπης, Αγγελόπουλος, Κουρτζίδης, Παπαντωνίου, Ανδρέου, Θεοφάνης, Λινοξυλάκης, Σοφιανός, Πετρόπουλος, Πανάκης.

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Παναγούλιας, Κεμαλίδης, Στεργιώτης, Κοτζαμπασίδης, Μπαλτατζής, Σισμανίδης, Καλλιοντζής, Πασχαλίδης.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κάμψει με 3-0 την αντίσταση της γηπεδούχου Προοδευτικής. Σκόραραν οι Μεσολογγίτης (20’), Υφαντής (33’), Γκαβέτσος (51’). Διαιτητής ήταν Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος (Αθηνών).

Ο ΠΑΟΚ είχε νέο προπονητή, τη «σημαία» του Άρη Κλεάνθη Βικελίδη, αλλά η αλλαγή αυτή ουδόλως ενδιέφερε τη Δόξα, η οποία κέρδισε με 2-0 στο Σιντριβάνι. Άνοιξε το σκορ στο 22’ με τον Παύλο Γρηγοριάδη και «κλείδωσε» τη νίκη στο 77’ με τον Ιγνατίου. Διαιτητής ήταν ο Παύλος Νικηφοράκης (Αθηνών).

Ο Εθνικός διέλυσε με 6-1 στο Άργος τον Παναργειακό (25’ Φερλέμης, 36’ Μπενάρδος, 65’, 66’, 77’ Καραουλάνης, 78’ Γιακουμάκης - 49’ κεφαλιά Κοζιώτης). Διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος (Αχαΐας).

Αίσθηση προκάλεσε και το θριαμβευτικό πέρασμα, με 3-1, του Πανιωνίου από τη Ριζούπολη. Για τους «κυανέρυθρους» οι Σκορδίλης (44’), Γεωργόπουλος (52’), Χρονόπουλος (80’) και για τον Απόλλωνα ο Χολέβας (68’). Διαιτητής ήταν ο Θόδωρος Γιαβρόπουλος (Πειραιά).

Απόλλων Σμύρνης: Ταουξής, Μουστάκας, Δαράκης, Χρόνης, Δερμάτης, Μαυρόπουλος, Ευθυμίου, Χολέβας, αμάρας, Σεραφείδης, Παπάζογλου.

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Βασιλείου, Καζαντζίδης, Τ. Παπουλίδης, Μυλωνάκης, Σκορδίλης, Σαραβάκος, Γεωργόπουλος, Χρονόπουλος, Γ. Παπουλίδης, Κωνσταντινίδης.

Τα ματς της 4ης αγωνιστικής διεξήχθησαν στις 3 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, επικρατώντας του Άρη με 2-0 στου Χαριλάου. Άνοιξε το σκορ στο 22’ με κεφαλιά του Κοτρίδη και στο 83’ το έκλεισε ο Ιωάννου. Διαιτητής ήταν Κώστας Ζώγας (Αθηνών).

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Παναγούλιας, Ποζάνης, Κεμαλίδης, Στεργιώτης, Κοτζαμπασίδης, Μπαλτατζής, Σισμανίδης, Μ. Καλλιοντζής, Πασχαλίδης

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Β. Ξανθόπουλος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής, Γ. Ιωάννου, Δαρίβας

Την ίδια ώρα στο Νέο Φάληρο ο Εθνικός κέρδισε με 2-1 τον έτερο εκπρόσωπο της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» σκόραρε στο 31’ με τον Χαβανίδη και κρατούσε τη νίκη έως το τελευταίο 5λεπτο. Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 85’ με τον Γιακουμάκη και εκείνο της νίκης στο 87’ με τον Αρδίζογλου. Διαιτητής ήταν ο Τάσος Φατούρος (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Σπαθούλας, Καρνασόπουλος, Γράφας, Καραουλάνης, Γιακουμάκης, Αρδίζογλου, Μπενάρδος.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Χασιώτης, Κεμανίδης, Πετρίδης, Τσίντογλου, Καλογιάννης, Γεντζής, Λέανδρος, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Χαλκιάς.

Στη Λεωφόρο ο Απόλλων προηγήθηκε, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κατά πολύ ανώτερος και επικράτησε με 4-2 της «ελαφράς ταξιαρχίας (22’ Ανδρέου, 46’ (κ) Πετρόπουλος, 71’ Αγγελόπουλος, 74’ Παπαντωνίου - 6’ Παπάζογλου, 81’ Ευθυμίου). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης). Η ήττα των «κυανόλευκων» έφερε και την απομάκρυνση του Γιουγκοσλάβου (Σέρβου) προπονητή Ιβάν Στέβοβιτς. Στη θέση του ο Απόλλων προσέλαβε τον Ούγγρο Γιάννος Ζόλναϊ.

Στη Δράμα Δόξα και Πανιώνιος έμειναν στο 1-1, με σκόρερ τους Ιωάννου (67’) - Γ. Παπουλίδη (83’ Ιβφάουλ).

Τον αγώνα διηύθυνε ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά).

Η Προοδευτική πέρασε εύκολο απόγευμα, κερδίζοντας με 4-0 στο Άργος τον Παναργειακό (4’, 25’, 63’ κεφαλιά Χριστοφίδης, 41’ Κανσός). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης (Αθηνών).

Η 5η αγωνιστική, που έγινε σε δύο δόσεις. στις 10 και στις 13 Φεβρουαρίου, βρήκε τον Εθνικό μόνον πρώτο στη βαθμολογία. Στις 10 του μήνα οι τυπικά φιλοξενούμενοι «κυανόλευκοι» νίκησαν με 3-1 την Προοδευτική (5’ Γιακουμάκης, 38’ Καραουλάνης, 47’ Σπαθούλας - 89’ Κοπανίδης) σε ματς που έγινε το πρωί στο «Γ. Καραϊσκάκης» με διαιτητή τον Γιώργο Πελώμη (Αθηνών).

Ακολούθησε την ίδια ημέρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Δόξα Δράμας. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 1-0 με Κοτρίδη (28’ πέναλτι) και 2-1 με τον Γ. Ιωάννου (53’), αλλά οι Μακεδόνες είχαν τις απαντήσεις, ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Τοκμακίδη (49’) και σε 2-2 με τον ίδιο παίκτη (57’). Το ματς ήταν επεισοδιακό. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Αθηναίος διαιτητής Απόστολος Τάτσικας απέβαλε τους «ερυθρόλευκους» Δαρίβα και Ξανθόπουλο.

Στις 13 Φεβρουαρίου ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ντέρμπι του Σιντριβανίου με 1-0 τον ΠΑΟΚ και έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση. Το γκολ πέτυχε στο 28’ ο Αγγελόπουλος. Διαιτητής ήταν ο Κώστας Τζίτζης (Αθηνών)

ΠΑΟΚ: Βελλιάδης, Χασιώτης, Πετρίδης, Κεμανίδης, Καλογιάννης, Χαβανίδης, Γεντζής, Λέανδρος, Κουιρουκίδης, Παπαδάκης, Χαλκιάς.

Παναθηναϊκός: Βουτσαράς, Αλούπης, Λινοξυλάκης, Κουρτζίδης, Παπαντωνίου, Αγγελόπουλος, Πετρόπουλος, Θεοφάνης, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

Με κεφαλιά - γκολ του Κεμαλίδη στο 79’ ο Άρης επιβλήθηκε με 1-0 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Οι «κίτρινοι» έπαιξαν με 10 παίκτες από το 13’ ως το 25’ λόγω τραυματισμού του Αχπαρίδη, ο οποίος επανήλθε. Χρέη τερματοφύλακα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα εκτέλεσε ο Παναγούλιας. Διαιτητής ήταν ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Πειραιά).

Ο Απόλλων σημείωσε το σκορ της ημέρας, διαλύοντας με 8-0 τον Παναργειακό στη Ριζούπολη. Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν όλα τα γκολ πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (5’, 19’ Σεραφείδης, 15’ Καμάρας, 42’ κεφαλιά, 43’ Σανιόγλου, 51’, 57’ κεφαλιά Παπάζογλου, 54’ Ευθυμίου). Διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης Κουλούβαρδης (Αθηνών).

Η 6η αγωνιστική έγινε στις 17 Φεβρουαρίου. Ο Εθνικός ήταν ο θριαμβευτής του πειραϊκού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Κέρδισε με 1-0 και απέκτησε διαφορά 3 βαθμών από τους «ερυθρόλευκους», που υποχώρησαν στην 3η θέση. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε στο 56’ ο Καραουλάνης. Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κοζομπόλης, Κλικόπουλος, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Μπενάρδος, Γιακουμάκης, Καραουλάνης, Σπαθούλας, Γράφας.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Μεσολογγίτης, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής, Ιωάννου, Ποσειδών.

Το πρωί της ίδιας ημέρας στη Λεωφόρο ο τυπικά γηπεδούχος Απόλλων επιβλήθηκε με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» προηγήθηκε στο 8’ με τον Χαλκιά, αλλά η συνέχεια ανήκε εξ ολοκλήρου στην «ελαφρά ταξιαρχία», που πέτυχε τρία γκολ με τους Σεραφείδη (42’), Παπάζογλου (71’), Ευθυμίου (89’). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Δασκαλάκης (Πειραιά)

Το απόγευμα στο ίδιο γήπεδο ο Παναθηναϊκός ήταν φιλοξενούμενος του τυπικά γηπεδούχου Πανιωνίου. Οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-0, σκοράροντας από μία φορά σε κάθε ημίχρονο με τους Πετρόπουλο (16’), Πανάκη (60’). Διαιτήτευσε ο Πειραιώτης Βαγγέλης Δαμαλίτης (Πειραιά).

Η Προοδευτική απέσπασε 1-1 στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Προηγήθηκε στο 24’ με τον Γερμενή και οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν στο 49’ με τον Σισμανίδη. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Καλοφυσούδης (Αθηνών).

Στη Δράα η Δόξα κέρδισε άνετα με 4-1 τον Παναργειακό (2’ Θ. Λουκανίδης, 47’, 78’ Ιγνατίου, 87’ Γεωργιάδης - 85’ κεφαλιά Τσάμης). Τον αγώνα διηύθυνε ο Αριστείδης Ιωαννίδης - Αποστόλου (Θεσσαλονίκης).

Η 7η αγωνιστική διεξήχθη σε δύο δόσεις. Στις 24 Φεβρουαρίου η Προοδευτική παραχώρησε 1-1 στη Δόξα Δράμας (62’ Χριστοφίδης - 59’ Ιγνατίου). Οι Μακεδόνες έφυγαν αήττητοι και στο δεύτερο ματς που έδωσε στο Νέο Φάληρο. Διαιτητής ήταν ο Βασίλης Δημόπουλος (Αθηνών).

Ο Παναργειακός υποδέχθηκε τον Άρη, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την νέα ήττα, με 1-4 αυτή τη φορά (11’ Γιαννόπουλος - 5’ Παναγούλιας, 30’ πέναλτι, 49’ Παπουτσόπουλος, 40’ Μπαλτατζής). Μάλιστα οι Αργείοι έπαιζαν και με 10 από το 41’, λόγω αποβολής του Βλασσόπουλου. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Κορκίδης (Αθηνών).

Το δεύτερο πιάτο της 7ης αγωνιστικής, που έγινε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, περιλάμβανε τα σπουδαιότερα ματς. Ο Απόλλων υποδέχθηκε στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος και έληξε 0-0, με τους Πειραιώτες να στέκονται άτυχοι στο 90’, αφού η προσπάθεια του Πολυχρονίου κατέληξε στο δοκάρι. Διαιτητής ήταν Θανάσης Τζουβάρας (Θεσσαλίας)

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Δαράκης, Χρόνης, Δερμάτης, Μαυρόπουλος, Σ. Παπάζογλου, Γ. Καμάρας, Σκανδάλης, Σανίογλου, Σεραφείδης

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Τσώχος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Γ. Ιωάννου, Υφαντής, Πολυχρονίου, Ποσειδών

Στο Σιντριβάνι έπαιξαν ο ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» αιφνιδίασαν τον αντίπαλό τους, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο ημίωρο. Το σκορ άνοιξε στο 4’ ο Κωνσταντινίδης και το διπλασίασε στο 28’ με κεφαλιά ο Σαραβάκος. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 2-1 στο 41’ Χαβανίδη, δεν κατάφερε όμως να ισοφαρίσει. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Γεντζή. Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Βερναρδάκης (Πειραιά).

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Χασιώτης, Πετρίδης, Τσίντογλου, Κεμανίδης, Δ. Καλογιάννης, Χαλκιάς, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Μουμουλίκας.

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Βασιλείου, Τ. Παπουλίδης, Καζαντζίδης, Μυλωνάκης, Ασημακόπουλος, Σκορδίλης, Γεωργόπουλος, Γ. Παπουλίδης, Θ. Σαραβάκος, Κωνσταντινίδης.

Το ντέρμπι κορυφής έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Εθνικός πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό. Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν την 6η νίκη τους σε 7 παιχνίδια. Το σκορ άνοιξε στο 12’ με φάουλ Καρνασόπουλος. Στο 76’ ο Καραουλάνης με κεφαλιά σημείωσε το δεύτερο γκολ των Πειραιωτών. Το μόνο που κατάφεραν οι «πράσινοι» ήταν να μειώσουν στο 86’ με τον Πανάκη. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια με τους Λινοξυλάκη, Μαριδάκη και ένα ο Εθνικός με τον Καρνασόπουλο. Τον αγώνα διηύθυνε ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Μπενάρδος, Καραουλάνης, Σπαθούλας, Γιακουμάκης

Παναθηναϊκός: Βουτσαράς, Αλούπης, Λινοξυλάκης, Κουρτζίδης, Παπαντωνίου, Αγγελόπουλος, Θεοφάνης, Μαριδάκης, Σοφιανός, Πετρόπουλος, Πανάκης.

Την 8η ημέρα (3 Μαρτίου) ο Εθνικός είχε απώλεια βαθμών. Ταξίδεψε στη Δράμα, αλλά δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Δόξας, μένοντας στο 0-0. Οι Μακεδόνες παρέμειναν αήττητοι με τις πειραϊκές ομάδες, σε τρία παιχνίδια είχαν ισάριθμες ισοπαλίες. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Δημήτρης Στεφανίδης (Αθηνών).

Τη γκέλα του Εθνικού εκμεταλλεύτηκαν οι «αιώνιοι». Ο Παναθηναϊκός είχε το πιο εύκολο έργο. Φιλοξένησε στη Λεωφόρο τον αδύναμο Παναργειακό και τον κέρδισε με 6-0, χωρίς να κοπιάσουν οι παίκτες του (15’, 81’ Παπαντωνίου, 30’ Αγγελόπουλος, 41’, 85’ Πανάκης, 54’ Λινοξυλάκης). Διαιτητής ήταν Γιώργος Χαβέλας (Πειραιά). Οι Αργείοι είχαν προσλάβει τον προπονητή Γιώργο Ρουσσόπουλο. Έως την 7η αγωνιστική την εντεκάδα κατάρτιζε ο γενικός αρχηγός Γιάννης Νεοφυτιάδης.

Στην αναμέτρηση του Νέου Φαλήρου, που είχε διαιτητή τον Τάσο Φατούρο (Αθηνών), ο Ολυμπιακός ζορίστηκε ωσότου καταβάλει με 2-0 τον Πανιώνιο. Το σκορ άνοιξε στο 39’ ο Δαρίβας και ο Υφαντής πέτυχε στο 89’ το δεύτερο τέρμα των «ερυθρόλευκων». Οι Νεοσμυρνιώτες είχαν δοκάρι με τον Γεωργόπουλο.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Τσώχος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Δαρίβας, Μουστακλής, Υφαντής, Μπέμπης, Ποσειδών

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Βασιλείου, Καζαντζίδης, Τ. Παπουλίδης, Μυλωνάκης, Ασημακόπουλος, Σκορδίλης, Γεωργόπουλος, Γ. Παπουλίδης, Θ. Σαραβάκος, Κωνσταντινίδης

Ο αγώνας της Ριζούπολης ήταν επεισοδιακός. Ο διαιτητής Βασίλης Διαμαντόπουλος (Αθηνών) αναγκάστηκε να αποβάλει στο 19’ τον Δερμάτη και τον Χριστοφίδη. Οι δυο τους γνωρίζονταν πολύ καλά από το πειραϊκό Πρωτάθλημα. Ο Δερμάτης πριν φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα έπαιζε στον Άρη Νίκαιας, ο δε Χριστοφίδης είχε διαπρέψει με τη φανέλα του Ολυμπιακού πριν ενταχθεί στην Προοδευτική. Και τα δύο γκολ της «ελαφράς ταξιαρχίας» πέτυχε ο Καμάρας (4, 76’). Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Κανσός (41’ κεφαλιά).

Η ΕΠΟ όρισε τον ανερχόμενο Δημοσθένη Σταθάτο (Αθηνών) στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ούτε ο Άρης, ούτε και ο ΠΑΟΚ έμειναν ευχαριστημένοι από το 0-0, αποτέλεσμα που κράτησε τους μεν «κίτρινους» εκτός της πρώτης 4άδας, τους δε «ασπρόμαυρους» προτελευταίους στη βαθμολογία. Διαιτητής: Δημοσθένης Σταθάτος (Αθηνών)

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Παναγούλιας, Κεμαλίδης, Στεργιώτης, Κοτζαμπασίδης, Μπαλτατζής, Σισμανίδης, Καλλιοντζής, Παπουτσόπουλος.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Γερούδης, Πετρίδης, Κεμανίδης, Τσίντογλου, Καλογιάννης, Γεντζής, Λέανδρος, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Κιουρτζής.

Η 9η αγωνιστική και τελευταία της πρώτης σειράς αγώνων (α’ γύρος) ήταν παραγωγική, αφού σημειώθηκαν 20 γκολ (μ.ο. 4 γκολ ανά παιχνίδι) και παράλληλα καθοριστική. Τα μεγάλα ματς διεξήχθησαν στο Νέο Φάληρο και στη Λεωφόρο.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξένησε στο παραδοσιακό ντέρμπι τον ισόβαθμό του Παναθηναϊκό. Η ΕΠΟ έφερε ξένο διαιτητή τον Γιουγκοσλάβο (Σέρβο) Τιόσαβ Μάρκοβιτς (Σέρβος). Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά και μόλις στο 2’ άνοιξαν το σκορ με τον Σοφιανό. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν αμέσως, στο 5’ με κεφαλιά του Πολυχρονίου. Στη συνέχεια χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Στο 85’ οι Πειραιώτες βρήκαν και δεύτερο γκολ, που τους έδωσε τη νίκη με κεφαλιά του Μουστακλή.

Ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στην κορυφή αφήνοντας 2 βαθμούς πίσω του τον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Τσώχος, Σούλης, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής, Ιωάννου, Δαρίβας.

Παναθηναϊκός: Βουτσαράς, Αλούπης, Κουρτζίδης, Βουρλιωτάκης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Πανάκης, Πετρόπουλος, Σοφιανός, Ανδρέου, Θεοφάνης.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Λεωφόρο, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξένησε τον πρωτοπόρο Εθνικό. Η «ελαφρά ταξιαρχία» πραγματοποίησε ονειρεμένη εμφάνιση, σκορπίζοντας με 5-1 τους Πειραιώτες. Το σκορ άνοιξε στο 5’ ο Καμάρας. Στο 8’ ισοφάρισε ο Σπαθούλας, αλλά μετά έγειρε το γήπεδο. Με γκολ των Παπάζογλου (11’), Σεραφείδη (27’ κεφαλιά) οι Σμυρνιοί έκλεισαν με 3-1 το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο 45λεπτο είχαν εξίσου καλή απόδοση και πέτυχαν ακόμη δύο γκολ με τους Ευθυμίου (63’), Παπάζογλου (65’), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου. Στο 89’ οι δύο ομάδες έχασαν με αποβολή τους Καμάρας - Καραουλάνη.

Με τη νίκη του ο Απόλλων έπιασε στην 3η θέση τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Εθνικός απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή, τον Ολυμπιακό. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Αριστείδης Ιωαννίδης - Αποστόλου (Θεσσαλονίκης).

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Δαράκης, Χρόνης, Σανίογλου, Μαυρόπουλος, Ευθυμίου, Καμάρας, Παπάζογλου, Σεραφείδης, Χατζηκανέλλος.

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Σπαθούλας, Λεστάρης, Καραουλάνης, Μουνδρέας.

Ο ΠΑΟΚ, που είχε να νικήσει από την πρεμιέρα, πέρασε με άνεση (3-0) από την έδρα του ανίσχυρου Παναργειακού, ο οποίος έφτασε τις 9 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια (23’, 48’ Γεντζής, 27’ Χουρμπουλιάδης). Διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης Κουτσομίχος (Αθηνών)

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος ήταν κατά πολύ ανώτερος της Προοδευτικής, αλλά το ματς έληξε με 2-2 αφού οι «βυσσινί» ήταν αποτελεσματικοί. Στο 24’ ο Βαραμέντης έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά δέκα λεπτά μετά ισοφάρισε ο Σαραβάκος. Οι «βυσσινί» πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ με τον Κανσό (40’). Ο Πανιώνιος βγήκε σχεδόν όλος μπροστά, αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο από το να ισοφαρίσει στο 75’ με κεφαλιά του Σαραβάκου. Διαιτητής ήταν ο Παπαθανασίου (Θεσσαλίας).

Ο Άρης υποχρεώθηκε σε δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ισοπαλία. Ήταν η Δόξα Δράμας που απέσπασε 2-2 από τους «κίτρινους», οι οποίοι όμως αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 35’, λόγω τραυματισμού του Κεμαλίδη. Οι Δραμινοί προηγήθηκαν στο 6’ με τον Τοκμακίδη και ισοφάρισε στο 25’ ο Σερραίος στην καταγωγή Κοτζαμπασίδης. Στο 50’ οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με τον Παύλο Γρηγοριάδη, αλλά ο Κοτζαμπασίδης ήταν εκείνος που έφερε το ματς ξανά στην ισορροπία (60’). Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος (Αχαΐας).

Η βαθμολογία του α’ γύρου

(σε 9 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 23 β. (6-2-1), 21-5 γκολ

2.Εθνικός 23 β. (6-2-1), 17-10 γκολ

3.Παναθηναϊκός 21 β. (6-0-3), 20-8 γκολ

4.Απόλλων Σμύρνης 21 β. (5-2-2), 25-12 γκολ

5.Άρης 19 β. (3-4-2), 10-7 γκολ

6.Πανιώνιος 18 β. (3-3-3), 13-11 γκολ

7.Δόξα Δράμας 18 β. (2-5-2), 14-14 γκολ

8.Προοδευτική 14 β. (1-3-5), 11-17 γκολ

9.ΠΑΟΚ 14 β. (2-1-6), 9-15 γκολ

10.Παναργειακός 9 β. (0-0-9), 4-45 γκολ

Ο Ολυμπιακός επικεφαλής 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε, μπροστά από Παναθηναϊκό, Εθνικό. Πλήθαιναν οι καταγγελίες σε βάρος των «κυανόλευκων» για υποθέσεις δωροδοκίας, με τελευταία εκείνη του Σαραβάκου, στάση αναμονής από την ΕΠΟ

Ο β’ γύρος του πανελληνίου Πρωταθλήματος 1956-57 ξεκίνησε την Κυριακή 24 Μαρτίου με το ματς Προοδευτική - ΠΑΟΚ 1-2. Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν με τον Κανσό (37’), όμως ο «δικέφαλος» γύρισε το σκορ με δύο γκολ του Χαβανίδη σε διάστημα 3 λεπτών (74’, 76’). Διαιτητής ήταν ο Στράτος Κουλαξής (Αθηνών).

Το κυρίως πιάτο διεξήχθη μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη 27 Μαρτίου. Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο, συντρίβοντας με 5-0 τον Παναργειακό (7’, 12’ Ιωάννου, 13’ Μουρτζίκος, 38’ Υφαντής, 50’ Μουστακλής). Οι Αργείτες έχασαν διαδοχικά με τραυματισμό τον Αγγελόπουλο (18’) και τον Τρικουράκη (42’). Έκαναν μάλιστα και αλλαγή παραβαίνοντας τους κανονισμούς. Στο 46’ μπήκε στο ματς ο τερματοφύλακας Κομπόσης και ο έως τότε γκολκίπερ των «πράσινων» Καχριμάνης έπαιξε σέντερ φορ. Ο Ολυμπιακός δεν κατέθεσε ένσταση, που θα σήμαινε μηδενισμό του Παναργειακού. Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Χουμεριανός (Ηρακλείου).

Στη Δράμα όλα συνέβησαν στο τελευταίο πεντάλεπτο. Στο 86’ ο Σοφιανός σκόραρε για τον Παναθηναϊκό και στο 90’ η Δόξα άγγιξε την ισοφάριση με τον Παύλο Γρηγοριάδη, που σημάδεψε το δοκάρι. Έτσι το «τριφύλλι» έφυγε με το 1-0 από τη μακεδονική πόλη. Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Βερναρδάκης (Πειραιά).

Ο Άρης έδωσε τέλος τις συνεχόμενες εντός έδρας ισοπαλίες, φτάνοντας σε σημαντική νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα, ο οποίος αγωνίστηκε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω τραυματισμού του Μαυρόπουλου. Οι «κίτρινοι» πέτυχαν και τα δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο, με τους Σισμανίδη (11’ κεφαλιά), Καρακασίδη (36’). Διαιτητής ήταν ο Θόδωρος Γιαβρόπουλος (Πειραιά).

Στη Λεωφόρο ο Πανιώνιος υποδέχθηκε τον Εθνικό. Οι «κυανόλευκοι», που προέρχονταν από τη βαριά ήττα στο ματς με τον Απόλλωνα, εμφανίστηκαν πιο σοβαροί στην άμυνα και με γκολ του Σπαθούλα (39’) πήραν τη νίκη με 1-0. Διαιτητής ήταν ο Πέτρος Τζουβάρας (Θεσσαλίας).

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Ερμείδης, Τ. Παπουλίδης, Καζαντζίδης, Ασημακόπουλος, Γ. Παπουλίδης. Σκορδίλης, Σαραβάκος, Γεωργόπουλος, Χρονόπουλος, Κωνσταντινίδης.

Εθνικός: Μανταλόζης, Στούρας, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Λεστάρης, Γιακουμάκης, Σπαθούλας, Μπενάρδος.

Ωστόσο ξέσπασε υπόθεση για δωροδοκία, η δεύτερη με πρωταγωνιστή τον Εθνικό. Ο Πανιώνιος κατήγγειλε στην ΕΠΟ ότι δωροδοκήθηκε ο Θανάσης Σαραβάκος. Ο διεθνής επιθετικός ανέφερε στους διοικούντες τη νεοσμυρνιώτικη ομάδα ότι πήρε 2.000 δραχμές πριν τον αγώνα και ότι θα λάμβανε άλλες 8.000 μετά το παιχνίδι. Ο Πανιώνιος παρέδωσε τα χρήματα στην ΕΠΟ. Στην πορεία έγινε γνωστό ότι η απόπειρα δωροδοκίας δεν αφορούσε μόνο στον Σαραβάκο, αλλά και στους διεθνείς Τάκη (Παναγιώτη) Παπουλίδη (που μεταγράφηκε αργότερα στον Παναθηναϊκό) και Κώστα Βαλλιάνο (ο οποίος έπαιξε αργότερα στον Εθνικό, αλλά και για μικρό διάστημα στον Ολυμπιακό).

Είχε προηγηθεί η υπόθεση δωροδοκίας των Γερακαράκη, Παπαγεωργίου, παικτών του Ατρομήτου. Ήταν τα πρώτα σύννεφα για τον ρόλο των διοικούντων τον Εθνικό στο παρασκήνιο. Ο βιομήχανος Δημήτρης Καρέλλας, που ξόδευε μεγάλα ποσά για την εποχή, είχε τον ρόλο του γενικού αρχηγού και ο Νίκος Μουρκάκος, που θα υπηρετούσε τον σύλλογο και στις δύο επόμενες δεκαετίες, ήταν έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Ατρόμητος που κέρδισε στις 28 Οκτωβρίου με 2-1 τον Εθνικό στο πειραϊκό Πρωτάθλημα κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας από την πλευρά του Εθνικού του τερματοφύλακα Μπάμπη Γερακαράκη (ο οποίος ήταν παράλληλα μπασκετμπολίστας και κολυμβητής του Ολυμπιακού, δεν απαγορεύονταν κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή) και του διεθνούς επιθετικού Ηλία Παπαγεωργίου, ώστε να έχουν μειωμένη απόδοση στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι. Μάλιστα, οι Καμινιώτες διέγραψαν από την ομάδα τον ποδοσφαιριστή Θόδωρο Μαρινάκη, που έπαιξε το ρόλο του μεσολαβητή, ο οποίος είχε αγωνιστεί προηγουμένως και στον Εθνικό. Ο Μαρινάκης τιμωρήθηκε αργότερα από την ΕΠΟ με ισόβιο αποκλεισμό και οριστική αφαίρεση της Φίλαθλης Ιδιότητας.

Παράλληλα, εμφανίστηκε τότε στην ΕΠΟ ο διαιτητής Επαμεινώνδας Παπαλεξόπουλος, έναν μήνα μετά τη διεξαγωγή του αγώνα, ισχυριζόμενος ότι έκανε λάθη στο παιχνίδι Εθνικός - Δόξα Πειραιά 0-1 (10 Νοεμβρίου 1956) και πως ήταν αντικανονικό το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση (σκόρερ ο Τζελαλίδης). Όλα αυτά «φωτογράφιζαν» τον παρασκηνιακό ρόλο που έπαιζε ο Καρέλλας. Η ΕΠΟ χαρακτήρισε αστήρικτα και ανυπόστατα τα όσα ανέφερε ο διαιτητής, όμως, δεν έκλεισε τον φάκελο, ούτε και αυτόν με τα περί δωροδοκίας παικτών του Ατρομήτου.

Εν τω μεταξύ δεν είχαν εξασθενήσει ακόμα οι δονήσεις από τα όσα ανέφερε στη ΓΣ του Ατρομήτου Πειραιά (τέλη Φεβρουαρίου 1957) ο διεθνής παίκτης της ομάδας Ηλίας Παπαγεωργίου, που τόνισε ότι του πρόσφεραν πριν το ματς της 28ης Οκτωβρίου 5.000 δραχμές για να έχει μειωμένη απόδοση στο ματς με τον Εθνικό και εκείνος ζήτησε 15.000 (!), προφανώς για να τους αποτρέψει.

Το Πρωτάθλημα συνεχίστηκε στις 31 Μαρτίου με αλλαγή στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1 τον Ολυμπιακό αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 34’ λόγω αποβολής του Τσίντογλου. Και τα δύο του «δικεφάλου» πέτυχε ο Κουιρουκίδης (20’, 79’), με τον Ιωάννου να μειώνει το σκορ (85’). Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Δημοσθένης Σταθάτος (Αθηνών).

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Γερούδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Κεμανίδης, Καλογιάννης, Γεντζής, Τσίντογλου, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Κιουρτζής.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Τσώχος, Σούλης, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής, Ιωάννου, Δαρίβας.

Την ίδια ώρα ο Εθνικός κέρδιζε τον Άρη με 3-1 και έμενε μόνος πρώτος στη βαθμολογία. (40’ Σπαθούλας, 41’ Στούρας, 55’ αυτογκόλ με κεφαλιά Ποζάνης - 29’ Σισμανίδης. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν με 10 παίκτες στο 80’, λόγω τραυματισμού του Νανάκου. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Πελώμης (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Γιακουμάκης, Στούρας, Σπαθούλας, Μπενάρδος.

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Παναγούλιας, Καρράς, Στεργιώτης, Κοτζαμπασίδης, Καρακασίδης, Σισμανίδης, Καλλιοντζής, Πασχαλίδης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Προοδευτικής στη Λεωφόρο και έπιασε στη 2η θέση τον Ολυμπιακό (44’ Σοφιανός, 78’ Θεοφάνης). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Την ίδια ημέρα το πρωί ο Απόλλων νίκησε δύσκολα με 2-1 τη Δόξα Δράμας στη Λεωφόρο και συνέχισε την καταδίωξη των πρωτοπόρων (12’ Παπάζογλου, 25’ Χατζηκανέλλος - 65’ Γεωργιάδης). Διαιτητής ήταν ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά).

Στο Άργος ο Πανιώνιος δεν συνάντησε αντίσταση. Κέρδισε άνετα με 5-1 (58’ πέναλτι Κυριακόπουλος - 18’ Κωνσταντινίδης, 21’ Χρονόπουλος, 26’ κεφαλιά, 63’ Σαραβάκος, 85’ Γ. Παπουλίδης). Οι «κυανέρυθροι» είχαν και δύο δοκάρια με τους Μαυρίδη, Γ. Παπουλίδη. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Αδαμάκης (Εύβοιας).

Στις 7 Απριλίου ο Ολυμπιακός σάρωσε με 4-0 την Προοδευτική, στο μοναδικό ματς της 12ης αγωνιστικής που διεξήχθη (18’, 33’, 87’ Υφαντής, 38’ Κοτρίδης). Διαιτητής ήταν ο Παύλος Νικηφοράκης (Αθηνών).

Την ίδια ημέρα η ΑΕΚ, που δεν μετείχε στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, κέρδισε σε φιλικό με 4-2 τον Εθνικό (3’ αυτογκόλ Κλικόπουλος, 16’, 85’ Νεστορίδης, 70’ Χανιώτης - 9’ Σπαθούλας, 20’ Αρδίζογλου).

Το Πρωτάθλημα διακόπηκε, λόγω της συμμετοχής της Εθνικής Νέων στην τελική φάση του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που έγινε στην Ισπανία (με μια νίκη 3-2 επί της Αγγλίας και δύο ήττες από την Αυστρία με 3-0 και την Ολλανδία με 5-2 τερμάτισε 3η στον όμιλο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης), αλλά και της γιορτής του Αγίου Πάσχα.

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι αντίπαλος του ΠΟΚ στο καθιερωμένο ετήσιο πασχαλινό τουρνουά θα ήταν η Προγκρεσούλ Βουκουρεστίου. Είχε στις τάξεις της τους Ρουμάνους διεθνείς Τίτους Όζον, Βαλέριου Σοάρε, ωστόσο δεν αποτελούσε μεγάλο όνομα, όπως η Στεάουα, η Ντιναμό και η Πετρολούλ Πλοέστι. Η Προγκρεσούλ είχε τερματίσει μόλις 9η στο Πρωτάθλημα του 1956 και έδινε φιλικά για πολλούς μήνες. Το Πρωτάθλημα στη Ρουμανία θα άλλαζε μορφή, ακολουθώντας το μοντέλο των δυτικοευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων (φθινόπωρο - άνοιξη του επόμενου έτους) και έτσι δεν είχε ξεκινήσει ως είθισται μέχρι τότε την άνοιξη, δηλαδή τον Μάρτιο του 1957.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου ο Εθνικός ανακοίνωσε ότι η Χουνγκάρια αποδέχθηκε την πρόσκληση για τη διεξαγωγή δύο φιλικών στις 22 και στις 24 Απριλίου. Η αμοιβή των Ούγγρων θα κόστιζε 10.000 δολάρια (μαζί με τα έξοδα παραμονής και ταξιδιού), μεγάλο ποσό για την εποχή.

Είχε προηγηθεί ταξίδι ανθρώπου του Καρέλλα στη Βιέννη, του μάνατζερ Σωτήρη Βολωνάκη, ο οποίος εξασφάλισε το «ναι» της Χουνγκάρια.

Ποια ήταν όμως η Χουνγκάρια; Επρόκειτο ουσιαστικά για ομάδα Ούγγρων πολιτικών φυγάδων, η πλειοψηφία των οποίων αποτελούσαν τη φημισμένη Χόνβεντ, την ομάδα του ουγγρικού Στρατού, προεξεχόντων των Φέρεντς Πούσκας, Σάντορ Κότσις, Ζόλταν Τσίμπορ. H πρωταθλήτρια Ουγγαρίας περιόδευε στην Ευρώπη από τις αρχές Νοεμβρίου, διαφημίζοντας το όνομά της και κατ’ επέκταση της χώρας, ενώ θα έδινε και τον πρώτο αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Στις 22 Νοεμβρίου 1956 ηττήθηκε με 3-2 στη χώρα των Βάσκων, αλλά δεν επέστρεψε για το δεύτερο παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Η επέμβαση του σοβιετικού στρατού (23 Οκτωβρίου 1956) είχε πνίξει στο αίμα την ουγγρική επανάσταση (10 Νοεμβρίου 1956) και είχαν ξεκινήσει τα αντίποινα για τους αντικαθεστωτικούς. Η Χόνβεντ κατέλυσε στην Αμβέρσα, συνέχισε δε να δίνει φιλικά στην Ισπανία (με μικτή Μαδρίτης 5-5, με Μπαρτσελόνα 4-3, με Σεβίλλη 2-6), στην Ιταλία (με Μίλαν 2-1, με Ρόμα 2-3, με Παλέρμο 6-2, με Κατάνια 9-2) και τη Γερμανία (με Βέρντερ 4-1). Στις 20 Δεκεμβρίου έδωσε το δεύτερο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, σε ουδέτερο γήπεδο, στις Βρυξέλλες, έφερε 3-3 και αποκλείστηκε.

Η νέα ουγγρική κυβέρνηση, που ελέγχονταν φυσικά από τους Σοβιετικούς, ζήτησε την άμεση επιστροφή της ομάδας στη Βουδαπέστη, αφού δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω παραμονής της στο εξωτερικό μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Οι παίκτες της Χόνβεντ αρνήθηκαν. Είχαν δε πληροφορηθεί για τη στρατιωτική επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και έκαναν προσπάθειες να βγάλουν από την Ουγγαρία τις οικογένειές τους. Κάποιοι το πέτυχαν, άλλοι όχι…

Η Χόνβεντ έδωσε το τελευταίο της φιλικό στην Ιταλία (με την Ίντερ 2-1) και αποδέχθηκε την πρόσκληση για συμμετοχή της σε αγώνες στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Την τουρνέ κανόνισε ο μάνατζερ της ομάδας Εμίλ Εστράιχερ και ο προπονητής Μπέλα Γκούτμαν, που δούλευε στην Ιταλία, Ούγγρος άλλοτε διεθνής, εβραϊκής καταγωγής, και πολιτικός πρόσφυγας όταν επικράτησε το κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα.

Η ουγγρική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αντέδρασε, απαγορεύοντας τη χρησιμοποίηση του ονόματος «Χόνβεντ». Έτσι η ομάδα παικτών που αναχώρησε από τη Ζυρίχη στα μέσα του Γενάρη 1957 για το Ρίο ντε Ζανέιρο έφερε το όνομα «Χουνγκάρια» ή «Ελεύθερη Ουγγαρία» (Free Hungary) και φορούσε φυσικά τα χρώματα της Ουγγαρίας, κόκκινο, λευκό και πράσινο. Η Π.Ο. Ουγγαρίας, που καθοδηγούνταν φυσικά από την αντίστοιχη σοβιετική, ζήτησε την παρέμβαση της ΦΙΦΑ.

Η ΦΙΦΑ απείλησε τη Βραζιλία με αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958, αλλά η βραζιλιάνικη ομοσπονδία απάντησε ότι αδυνατούσε να απαγορέψει στην Φλαμένγκο να δώσει τα παιχνίδια με τους Ούγγρους φυγάδες και πως η «Φλα» είχε κανονίσει το τουρ αρκετό καιρό πριν την διαμαρτυρία της ουγγρικής ομοσπονδίας στη ΦΙΦΑ.

Στο κάλεσμα της Φλαμένγκο για συμμετοχή σε αγώνες με την «Χουνγκάρια» ανταποκρίθηκε μόνο η συμπολίτισσα και μεγάλη της αντίπαλος, η Μποταφόγκο. Η Σάο Πάουλο, η Σάντος και η Βάσκο ντα Γκάμα, έκαναν πίσω, αλλά στην «τρικολόρε» (Σάο Πάουλο) βρήκε δουλειά ο Μπέλα Γκούτμαν, που συνόδευε την «Χουνγκάρια» στη Βραζιλία, χωρίς να γνωρίζει ούτε μία λέξη πορτογαλικά.

Η «Χουνγκάρια» έδωσε 5 φιλικά στη Βραζιλία (με τη Φλαμένγκο του φημισμένου Εβαρίστο, 6-4, 4-6, 4-5, με τη Μποταφόγκο του τεράστιου Γκαρίντσα 4-2, με τη μικτή Φλαμένγκο/Μποταφόγκο 2-6), ένα στο Καράκας της Βενεζουέλας (με τη Φλαμένγκο 5-3) και ένα στο Μεξικό. Οι Μεξικάνοι προσέφεραν και πολιτικό άσυλο, αλλά ο Πούσκας, αφού τους ευχαρίστησε, δήλωσε ότι προτεραιότητά του ήταν η Ευρώπη. Με την επιστροφή τους οι παίκτες της «Χουνγκάρια» τιμωρήθηκαν με 1,5 χρόνο αποκλεισμό.

Κάποιοι επέστρεψαν στην Ουγγαρία και έπεσαν στα «μαλακά», όπως οι Γιόζεφ Μπόζικ, Λάσλο Μπούνταϊ, Γκιούλα Λόραντ (ο μετέπειτα τεχνικός του ΠΑΟΚ). Μάλιστα ο πρώτος έγινε και μέλος του ουγγρικού κοινοβουλίου.

Οι Πούσκας, Κότσις, Τσίμπορ, Γκρόσιτς συνέχισαν με την «Χουνγκάρια», η οποία φυσικά είχε και παίκτες από άλλες ομάδες, κάθε ηλικίας.

Αυτή λοιπόν ήταν συνοπτικά η λαμπερή «Χουνγκάρια», που θα έρχονταν στην Ελλάδα και φυσικά δεν θα μπορούσε καν να μπει σε διαδικασία σύγκρισης με την Προγκρεσούλ, που θα έφερνε το ΠΟΚ.

Οι Ούγγροι ήρθαν αεροπορικώς από τη Βιέννη στην Ελλάδα τη Μεγάλη Τετάρτη 17 Απριλίου 1957. Τους υποδέχθηκαν οι διοικούντες τον Εθνικό, ο διεθνής τερματοφύλακας των «κυανόλευκων» Στάθης Μανταλόζης, ο Ουγγρο-γερμανός προπονητής της Εθνικής ομάδας στίβου Ότο Σίμιτσεκ, ο Ούγγρος προπονητής του Απόλλωνα Γιάνος Ζόλναϊ, ο οποίος εκτελούσε και χρέη ξεναγού και χιλιάδες φίλαθλοι.

Κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Εθνικός θα αγωνίζονταν με άλλη επωνυμία στο φιλικό της Δευτέρας 22 Απριλίου, επειδή οι παίκτες της «Χουνγκάρια» ήταν τιμωρημένοι. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου προπονήθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι Πούσκας, Κότσις, Γκρόσιτς. Οι υπόλοιποι της Χουνγκάρια θα έρχονταν στην Ελλάδα από τη Βιέννη το Μεγάλο Σάββατο 20 Απριλίου, εκτός από τον Τσίμπορ.

Την ίδια ημέρα, Μεγάλη Πέμπτη 18 Απριλίου, ξεκίνησε στη Λεωφόρο το πασχαλινό τουρνουά με τον αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-4 (Υφαντής 2, Γκαβέτσος, Πολυχρονίου - Μελισσής, Σταματιάδης, Χανιώτης, Πολύζος). Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά πάρα πολλοί προτίμησαν να παρακολουθήσουν τα «μαγικά» των Ούγγρων αστέρων στο Νέο Φάληρο.

Την Κυριακή του Πάσχα 21 Απριλίου μαζεύτηκαν 12.000 φίλαθλοι στη Λεωφόρο, αλλά αποδοκίμασαν τον Παναθηναϊκό βλέποντάς τον να διασύρεται με 4-0 από την Προγκρεσούλ.

Τη Δευτέρα του Πάσχα 22 Απριλίου συνεχίστηκε το πασχαλινό τουρνουά στη Λεωφόρο με τον αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-2 (Κρητικός, Λινοξυλάκης - Σταματιάδης, Νεστορίδης).

Οι περισσότεροι όμως είχαν μαζευτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι 18.000 φίλαθλοι είδαν την «Χουνγκάρια» να επιβάλλεται με άνεση, όπως αναμένονταν άλλωστε, του Εθνικού με 7-0. Τρία γκολ σημείωσε ο Σάλαϊ, δύο ο Κότσις και από ένα οι Πούσκας, Σάμποκι. Διαιτητής ήταν ο Κώστας Κοσκινάς (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Σπαθούλας, Καραουλάνης, Φερλέμης, Μπενάρδος (Λεστάρης).

Χουνγκάρια: Γκρόσιτς, Τσέπελ, Φάλκοϊ, Κέρεντι, Μάτετς, Σόλνοκ, Σάμποκι, Κότσις, Σάμπο, Πούσκας, Σάλαϊ

Πάντως, οι Ούγγροι δεν παρέλειψαν να κάνουν τα παράπονά τους για τον ξερό αγωνιστικό χώρο του φαληρικού γηπέδου. Ο Γκρόσιτς φόρεσε για πρώτη φορά στην καριέρα του επιγονατίδες, ενώ ο Πούσκας είπε μεταξύ άλλων «…είναι δρόμος, φτιαγμένος για αυτοκίνητα και ποδήλατα», ο δε Κότσις ανέφερε ότι έμοιαζε με γήπεδο του… Σουδάν!

Μια ημέρα αργότερα, Τρίτη του Πάσχα 23 Απριλίου στο γεμάτο από 20.000 φιλάθλους «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός επικράτησε της Προγκρεσούλ Βουκουρεστίου με 1-0 (σκόρερ ήταν ο Ιωάννου).

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στο κατάμεστο από 20.000 φιλάθλους «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η μικτή Ενόπλων, που βαφτίστηκε «Εθνική» επικράτησε της «Χουνγκάρια» με 2-1 (Β. Ιωάννου, Νεστορίδης - Σάμποκι)

Μικτή Ενόπλων: Στάθης Τσανακτσής (Απόλλωνα Σμύρνης), Τάκης Παπουλίδης (Πανιωνίου), Κώστας Λινοξυλάκης (Παναθηναϊκού), Σωτήρης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκού), Κώστας Πολυχρονίου (Ολυμπιακού), Θέμης Μουστακλής (Ολυμπιακού), Δημήτρης Θεοφάνης (Παναθηναϊκού), Αντρέας Σταματιάδης (ΑΕΚ), Κώστας Νεστορίδης (ΑΕΚ), Σάββας Παπάζογλου (Απόλλωνα Σμύρνης), Βασίλης Ιωάννου (Δόξας Δράμας). Έπαιξαν ως αλλαγές οι Αλέκος Κοζομπόλης (Εθνικού, στη θέση του Παπουλίδη) και Γρηγόρης Αβραμίδης (Απόλλωνα Καλαμαριάς, στη θέση του Θεοφάνη).

Χουνγκάρια: Γκρόσιτς, Σίπος, Φάλκοϊ, Κέρεντι, Μάτετς, Σόλνοκ, Σάμποκι (Σάγκι), Κότσις, Σάμπο (Φριντβάλσκι), Πούσκας, Σάλαϊ

Πάντως, ο κόσμος δεν ευχαριστήθηκε και τόσο το παιχνίδι. Ο Πούσκας και ο Κότσις ήταν ιδιαίτερα προσεχτικοί και απέφευγαν τις ενέργειες που θα ξεσήκωναν τις εξέδρες. Δεν έδειξαν τα ίδια στοιχεία, όπως στο προ τριημέρου παιχνίδι με τον Εθνικό.

Το ματς αυτό ήταν το τελευταίο της «Χουνγκάρια». Με την επιστροφή της στη Βιέννη η μικτή ομάδα Ούγγρων παικτών διαλύθηκε. Μάλιστα αρκετοί επέστρεψαν στη Βουδαπέστη, όπως ο Γκιούλα Γκρόσιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με ολιγόμηνο αποκλεισμό και εντάχθηκε «υποχρεωτικά» στην Ταταμπάνια. Κράτησε πάντως τη θέση του στην εστία της Εθνικής ομάδας.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, της 25ης Απριλίου, ο Εθνικός ανακοίνωσε ότι υπέγραψαν δελτία οι παίκτες της «Χουνγκάρια» Άγκοστον Γκαραμβόλγκι, Ίστβαν Σόλνοκ, Γκιούλα Σάμπο, Σάγκι, Ζάμποκι. Άπαντες, όμως, ήταν τιμωρημένοι με 1,5 χρόνο αποκλεισμό από την ουγγρική ομοσπονδία και η ποινή τους είχε επικυρωθεί από τη ΦΙΦΑ. Η Π. Ο. Ουγγαρίας είχε δώσει τελεσίγραφο επαναπατρισμού των φυγάδων έως τις 31 Μαρτίου, το οποίο είχε παρέλθει.

Η δε ΕΠΟ κάλεσε σε απολογία για την Παρασκευή 26 Απριλίου τους διοικούντες τον Εθνικό, επειδή ο πειραϊκός σύλλογος έδωσε φιλικό με τους τιμωρημένους παίκτες της «Χουνγκάρια». Πιθανότατα είχε πληροφορηθεί ότι η βραζιλιάνικη ομοσπονδία είχε τιμωρήσει τις Φλαμένγκο, Μποταφόγκο, που έδωσαν επίσης φιλικούς αγώνες με τους Ούγγρους. Οι παράγοντες του Εθνικού αγνόησαν την κλήση, ίσως επειδή είχαν εξασφαλίσει από την κυβέρνηση τα απαραίτητα έγγραφα για να φέρουν τους Ούγγρους στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή 26 Απριλίου η Προγκρεσούλ νίκησε 2-0 την ΑΕΚ και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο πασχαλινό τουρνουά. Απέμενε μόνο το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έγινε την Κυριακή 28 Απριλίου στο γεμάτο με 20.000 φιλάθλους «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε παρωδία. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 6’ με τον Γκαβέτσο και έλεγχαν τον αγώνα έως την μοιραία φάση του 29ου λεπτού. Ο Ανδρέου ευρισκόμενος πολλά μέτρα οφσάιντ έφευγε με ταχύτητα προς την εστία του Ολυμπιακού. Μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή δέχθηκε τρικλοποδιά από τον Ξανθόπουλο. Ο διαιτητής Βαγγέλης Βερναρδάκης (Πειραιά) είχε χάσει εντελώς τη φάση.

Οι Παναθηναϊκοί με τους Πανάκη, Αγγελόπουλο, Παπαντωνίου να πρωτοστατούν τον πήγαν… καροτσάκι, ζητώντας επιτακτικά πέναλτι, αφού η ανατροπή ήταν ξεκάθαρη, παραγνωρίζοντας φυσικά ότι ο συμπαίκτης τους ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης. Ο διαιτητής σάστισε προς στιγμήν, κατόπιν κοίταξε τον βοηθό του και έδωσε οφσάιντ. Οι «πράσινοι» αποχώρησαν εκνευρισμένοι, παρά την έκκληση του Λινοξυλάκη να παραμείνουν εντός του αγωνιστικού χώρου και να συνεχίσουν το παιχνίδι. Ο «Λίνο» ήταν τζέντλεμαν και το αναγνώριζαν συμπαίκτες και αντίπαλοι.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού από την πλευρά τους ζητούσαν από τον διαιτητή την επιστροφή του Παναθηναϊκού, όταν διαπίστωσαν όμως ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν. Στις εξέδρες οι φίλαθλοι ήταν εκνευρισμένοι και έβραζαν κατά των παικτών και των δύο ομάδων.

Μεταξύ των θεατών ήταν και ο Φέρεντς Πούσκας, τον οποίο είχε από κοντά ο «οικοδεσπότης» Δημήτρης Καρέλλας. Ο Πούσκας κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο πήρε σφυρίχτρα και ζήτησε να διευθύνει εκείνος τον αγώνα. Ήταν αστείο ή όχι; Πάντως οι Ολυμπιακοί απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν και εκείνοι τον αγωνιστικό χώρο. Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο αγώνας άρχισε ξανά μετά από 30λεπτη διακοπή και αφού πείστηκε να επιστρέψει ο Βερναρδάκης, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε χωθεί στα αποδυτήρια και άκουγε τα «σχολιανά» του από πράσινους και ερυθρόλευκους παράγοντες.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, παρατάχθηκε μόνο με 4 παίκτες της πρώτης ομάδας, τους Νεμπίδη, Ανδρέου, Θεοφάνη, Μαριδάκη. Οι υπόλοιποι 7 ήταν παίκτες της β’ ομάδας (Χρήστος Δρακότας, Μάριος Γεώργιζας, Τιμολέων Κορώσης, Γιάννης Νικητάκης, Νίκος Καρακατσάνης, Μιχάλης Λώλος, Δημήτρης Κρητικός). Ο δε Ολυμπιακός άλλαξε τον Θεοδωρίδη με τον Μιχάλη Σούλανδρο, τον Δαρίβα με τον Ποσειδώνα και για κάποιο διάστημα τον Σούλη με τον Τσώχο (τον μετέπειτα γνωστό αθλητικογράφο). Οι νεαροί του Παναθηναϊκού κυριάρχησαν στον αγώνα, πέτυχαν δε να ισοφαρίσουν στο 56’ με τον Ανδρέου. Ο Βερναρδάκης σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου 8 λεπτά νωρίτερα και τη λήξη του αγώνα 2 λεπτά νωρίτερα.

Οι πρόεδροι των «αιωνίων», Γιώργος Ανδριανόπουλος και Γιάννης Μοάτσος προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ο μεν Πειραιώτης υποστήριξε ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για το καλό του αθλήματος, ο δε Αθηναίος ότι έπρεπε να προφυλαχθούν οι διεθνείς από τραυματισμούς, γι’ αυτό έπαιξαν οι αναπληρωματικοί (την Κυριακή 5 Μαΐου η Εθνική θα αντιμετώπιζε στη Λεωφόρο τη Γιουγκοσλαβία στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1958).

Εκείνοι που χάρηκαν απ’ αυτήν την κατάσταση ήταν ο Καρέλλας, που είχε ήδη μπει στο μάτι των «μεγάλων» και οι Ρουμάνοι της Προγκρεσούλ, που κατέκτησαν το Κύπελλο Πάσχα, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων από τον ισόβαθμό τους Ολυμπιακό (αμφότερες οι ομάδες είχαν από 7 βαθμούς, αλλά οι Ρουμάνοι είχαν 6-1 γκολ, έναντι 6-5 του Ολυμπιακού).

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου οι Ούγγροι αναχώρησαν για τη Βιέννη, αλλά ο Καρέλλας δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Κάλεσε για φιλικό την Ίντερ, ενώ απέστειλε πρόταση και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ίντερ στις 3 Μαΐου αποδέχθηκε την πρόταση της πειραϊκής ομάδας, η Ρεάλ δεν απάντησε καν.

Η αποστολή των «νερατζούρι» καθυστέρησε δύο ημέρες. Αρχικά ήταν να έρθει στην Ελλάδα ακτοπλοϊκώς, στη συνέχεια όμως οι υπεύθυνοί της άλλαξαν γνώμη και ήρθαν αεροπορικώς, στις 8 Μαΐου. Δεν ταξίδεψαν με την ομάδα οι Ιταλοί διεθνείς Τζόρτζιο Γκέτσι (τερματοφύλακας) και Μπενίτο Λορέντζι (επιθετικός, με του οποίου το επώνυμο βάφτισαν στην Ελλάδα τον διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού Γιώργο Δαρίβα). Από το 1949 και την τραγωδία στη Σουπέργκα, που ξεκλήρισε τη σπουδαία Τορίνο, οι Γκέτσι, Λορέντζι δεν ξαναμπήκαν σε αεροπλάνο.

Την ίδια ημέρα ο Εθνικός επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στο Πρωτάθλημα, κερδίζοντας με 1-0 τον Παναργειακό για την 12η αγωνιστική (διαιτητής ήταν ο Αθηναίος Θωμόπουλος). Σημασία δεν είχε το σκορ, αλλά η συμμετοχή του σκόρερ Χρήστου Καραουλάνη (πέτυχε το γκολ στο 10’).

Την επόμενη, Πέμπτη 9 Μαΐου, ο Εθνικός έπαιξε με την Ίντερ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έχασε με 2-1 (6’ με κόρνερ Σκόγκλουντ, 37’ Φονλάντεν (άλλη πηγή έδωσε τον Ινβερνίτσι) - 25’ με κεφαλιά Στούρας). Το φιλικό απέτυχε. Ο Εθνικός είχε τυπώσει εισιτήρια των 80 δραχμών για τις διακεκριμένες θέσεις και για τις απλές των 35 δραχμών, ποσό που φυσικά δεν μπορούσε να δώσει ένας μεροκαματιάρης. Η παρουσία της Ίντερ (σκάρτη μιάμιση ημέρα) κόστισε στον Εθνικό 7.000 δολάρια (210.000 δραχμές).

Ο Τύπος της εποχής τόνισε την απειρία του πειραϊκού συλλόγου, του Καρέλλα ουσιαστικά, στη διοργάνωση αγώνων με ομάδες του εξωτερικού, ενώ χαρακτήρισε αγγαρεία το παιχνίδι για την Ίντερ, η οποία κατάφερε να κρατήσει με σχετική ευκολία τη νίκη, απογοητεύοντας όσους βρέθηκαν στις εξέδρες για να τη θαυμάσουν. Μάλιστα υπήρχε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας που σχολίασε με υπερβολή ότι αν κάποιος δεν γνώριζε ότι είχε έρθει η Ίντερ στην Ελλάδα, θα πίστευε ότι ο Εθνικός αντιμετώπιζε τον Άρη Πειραιά (ίδιες εμφανίσεις, φανέλα με μπλε - μαύρες κάθετες ρίγες, μαύρο παντελονάκι, μαύρες κάλτσες).

Ο Καρέλλας είναι γεγονός ότι σκορπούσε χρήματα αριστερά και δεξιά, δεν τα υπολόγιζε. Κανείς από τους ισχυρούς του ΠΟΚ, τους τρεις «μεγάλους» της Θεσσαλονίκης και τους δύο Σμυρνιούς (Απόλλωνα, Πανιώνιο) δεν διέθετε παράγοντα ανάλογης οικονομικής επιφάνειας. Ήταν όμως υπερφίαλος και αλαζόνας, πίστεψε ότι μόνο με το χρήμα θα μπορούσε να αλλάξει το επί δεκαετίες στάτους, που είχαν εγκαταστήσει οι τρεις του ΠΟΚ.

Η ΕΠΟ από την πλευρά της τηρούσε στάση αναμονής. Οι καταγγελίες για δωροδοκία σε βάρος του Εθνικού πλήθαιναν. Οι φάκελοι βρίσκονταν στα συρτάρια των γραφείων των παραγόντων της ομοσπονδίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν ξεχαστεί. Τουναντίον, η ΕΠΟ δεν είχε σταματήσει τις έρευνες. Είχε δε από πάνω της και τη σκιά του «μπαμπούλα», της ΦΙΦΑ, η οποία είχε ζητήσει την τιμωρία του Εθνικού για το φιλικό με την Χουνγκάρια.

Από τα υπόλοιπα ματς της 12ης αγωνιστικής (8 Μαΐου) ξεχώρισε η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 στου Χαριλάου. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 68’ με φάουλ του Μαριδάκη και διεύρυναν το προβάδισμά τους στο 72’ με κεφαλιά - αυτογκόλ του Παναγούλια. Οι «κίτρινοι» μείωσαν στο 75’ με κεφαλιά του Σισμανίδη. Διαιτητής ήταν ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Πειραιά).

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Β. Γρηγοριάδης, Στεργιώτης, Παναγούλιας, Σπανόπουλος, Σισμανίδης, Ηλιόπουλος, Μπαλτατζής, Παπουτσόπουλος.

Παναθηναϊκός: Απέργης, Μαριδάκης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Θεοφάνης, Νεμπίδης, Πετρόπουλος, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

Ο ΠΑΟΚ σάρωσε με 4-1 τη Δόξα στη Δράμα με σκόρερ τους Χαβανίδη (21’ κεφαλιά, 29’), αυτογκόλ Τόλιου (60’), Κιουρτζή (65΄). Το γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Ιωάννου (54’). Ο «δικέφαλος» έφτασε τις 3 σερί νίκες. Διαιτητής ήταν ο Μανώλης Πανάκης (Αθηνών).

Στο ντέρμπι των Σμυρνιών ο Απόλλων κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τον Πανιώνιο. Και τα δύο γκολ των «κυανόλευκων» πέτυχε ο Καμάρας (16’, 70’), Οι «κυανέρυθροι» ισοφάρισαν προσωρινά με τον Σαραβάκο (37’ κεφαλιά), ενώ είχαν δοκάρι με τον Κωνσταντινίδη. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκης).

Νωρίτερα, την Κυριακή 5 Μαΐου, η Εθνική ομάδα με νέο προπονητή, τον Ιταλό Ρίνο Μαρτίνι, αντιμετώπισε στην κατάμεστη από 25.000 φιλάθλους Λεωφόρο τη Γιουγκοσλαβία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1958. Η «γαλανόλευκη» ζόρισε τους «πλάβι», όμως το ματς έληξε 0-0, αποτέλεσμα σαφώς ευνοϊκό για τους Γιουγκοσλάβους.

Ο Παναργειακός ηττήθηκε από τον Εθνικό με 1-0, όπως προαναφέρθηκε, πλην όμως κατέθεσε ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλήματος, με την οποία υποστήριξε ότι ο σκόρερ του αγώνα Χρήστος Καραουλάνης αγωνίστηκε τιμωρημένος. Ο επιθετικός του Εθνικού τιμωρήθηκε στις 18 Μαρτίου με μηνιαίο αποκλεισμό, άρα η ποινή του θα έληγε στις 18 Απριλίου. Ο αγώνας Εθνικός - Παναργειακός είχε οριστεί αρχικά για τις 7 Απριλίου, άρα δεν θα έπαιζε ο Καραουλάνης, αναβλήθηκε όμως για τις 8 Μαΐου. Ο κανονισμός προέβλεπε ρητά ότι για τους αναβληθέντες αγώνες ίσχυαν οι τιμωρίες των παικτών.

Ο δε Εθνικός αντέτεινε πως η ΕΠΟ δεν ανέβαλε τον αγώνα, αλλά ότι διέκοψε το Πρωτάθλημα στις 3 Απριλίου, λόγω της συμμετοχής της Εθνικής Νέων στην Ισπανία και λόγω Πάσχα. Όμως στις 7 Απριλίου έγινε το Ολυμπιακός - Προοδευτική 4-0.

Η 13η αγωνιστική, που έγινε στις 12 Μαΐου, έφερε τα πάνω κάτω.

Ο πρωτοπόρος Εθνικός έπαιζε στο Σιντριβάνι με τον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ. Οι ισορροπίες ήταν λεπτές. Φαίνονταν ότι θα κρίνονταν στο γκολ. Ο «δικέφαλος» πίεζε για να σκοράρει, οι Πειραιώτες αμύνονταν με κάθε τρόπο για να φύγουν με την ισοπαλία. Το γκολ ήρθε στο 77’ από τον Λέανδρο. Οι Θεσσαλονικείς το κράτησαν και πήραν τη νίκη. Ακολούθησαν επεισόδια. Οι Λαιμός, Σπαθούλας, Στούρας επιτέθηκαν με μανία στον Αθηναίο διαιτητή Γιώργο Πελώμη και πρόλαβαν να του δώσουν αρκετές, ωσότου τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Χασιώτης, Κεμανίδης, Πετρίδης, Γερούδης, Δ. Καλογιάννης, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Γιαννέλος.

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Κλικόπουλος, Χριστοφορίδης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Σπαθούλας, Στούρας, Καραουλάνης, Μπενάρδος.

Τα νέα κυκλοφόρησαν σύντομα στο «ερυθρόλευκο» κομμάτι του μεγάλου λιμανιού. Ο Ολυμπιακός έπιασε ξανά τον συμπολίτη του στην κορυφή της βαθμολογίας, φροντίζοντας από τη μεριά του να κερδίσει τον Άρη 2-0. Σκόραραν οι Μπέμπης (13’), Μουστακλής (77’). Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τάσος Φατούρος (Αθηνών)

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Ξανθόπουλος, Πολυχρονίου, Σούλης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Υφαντής, Μπέμπης, Ιωάννου, Δαρίβας

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Παναγούλιας, Ποζάνης, Χατζηκώστας, Στεργιώτης, Σπανόπουλος, Κοτζαμπασίδης, Σισμανίδης, Καλλιοντζής, Παπουτσόπουλος

Το ματς στη Νέα Σμύρνη ήταν συναρπαστικό και είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε απόλυτα η Δόξα και προηγήθηκε του Πανιωνίου με 3-0 (2’ Ναλμπάντης, 23’ Παύλος Γρηγοριάδης, 27’ Θ. Λουκανίδης). Οι «κυανέρυθροι» βγήκαν όλοι μπροστά στο δεύτερο μισό του αγώνα. Μείωσαν σε 3-1 μόλις στο 46’ με κεφαλιά του Χρονόπουλου, ο οποίος όμως αποχώρησε στο 65’ τραυματίας. Το γκολ του Κωνσταντινίδη στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ των Δραμινών. Εκτός από τα 5 γκολ, ο αγώνας είχε και τρία δοκάρια, ένα για τον Πανιώνιο με τον Χρονόπουλο και δύο για τη Δόξα με τους Θ. Λουκανίδη, Ναλμπάντη. Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Δαμαλίτης (Πειραιά).

Στο ματς της ουράς η Προοδευτική επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σάρωσε με 5-1 τον Παναργειακός (14’ Ν. Τερκεσίδης, 61’ πέναλτι, 77’ Χριστοφίδης, 69’, 82’ Κανσός - 49’ Μιχαηλίδης). Διαιτητής ήταν Δημήτρης Στεφανίδης (Αθηνών).

Ο αγώνας της Λεωφόρου μεταξύ του τυπικά γηπεδούχου Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού δεν έγινε, με υπαιτιότητα του Βολιώτη διαιτητή Θανάση Τζουβάρα, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερο ρόλο έκρινε ακατάλληλο τον αγωνιστικό χώρο. Η ΕΠΟ τιμώρησε τον Τζουβάρα και όρισε το ματς τρεις ημέρες μετά, στις 15 Μαΐου με διαιτητή τον Κώστα Χριστοδούλου (Αθηνών). Οι «πράσινοι» με νίκη θα έπιαναν στην κορυφή τους δύο Πειραιώτες, με δική του ο Απόλλων θα ισοβαθμούσε τον Παναθηναϊκό και θα έμενε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» έπιασε στον ύπνο το «τριφύλλι». Με δύο του Χολέβα στο πρώτο τέταρτο (3, 15’) προηγήθηκε με 2-0. Ο Παναθηναϊκός ανέλαβε τα ηνία του αγώνα. Κέρδισε πέναλτι στο 37’, αλλά ο Τσανακτσής απέκρουσε την εκτέλεση του Πανάκη. Το γκολ για τους «πράσινους» ήρθε αργά, στο 75’ με κεφαλιά του Σοφιανού. Το 2-1 δεν άλλαξε έως το τέλος.

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Δαράκης, Δερμάτης, Μαυρόπουλος, Σανίογλου, Ευθυμίου, Καμάρας, Παπάζογλου, Σεραφείδης, Χολέβας.

Παναθηναϊκός: Απέργης, Μαριδάκης, Αγγελόπουλος, Λινοξυλάκης, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Πετρόπουλος, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

Η 14η ημέρα, οι αγώνες της οποίας έγιναν στις 19 Μαΐου, επεφύλασσε νέο σοκ για τον Εθνικό. Οι «κυανόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-1 από την προτελευταία Προοδευτική στην κοινή τους έδρα, το «Γ. Καραϊσκάκης». Στο 7’ ο Κανσός πέτυχε το 1-0 για τους «βυσσινί», ισοφάρισε στο 58’ με κεφαλιά ο Στούρας και στο 66’ ο πρώην «ερυθρόλευκος» Χριστοφίδης έδωσε τη μεγάλη νίκη στην Προοδευτική. Ο Εθνικός στάθηκε άτυχος, αφού είχε δύο δοκάρια με τους Αρδίζογλου, Καρνασόπουλο. Διαιτητής ήταν Μανώλης Πανάκης (Αθηνών).

Εθνικός: Μανταλόζης, Λαιμός, Χριστοφορίδης, Κοζομπόλης, Καρνασόπουλος, Αρδίζογλου, Γράφας, Στούρας, Γιακουμάκης, Σπαθούλας, Μπενάρδος.

Προοδευτική: Αναστασιάδης, Βάιλας, Γερμενής, Γεωργιτσάκης, Β. Τερκεσίδης, Φίλιος, Νικολαΐδης, Κανσός, Ν. Τερκεσίδης, Χριστοφίδης, Περδικογιάννης.

Ο Ολυμπιακός πέρασε μόνος στη βαθμολογία, αφού κέρδισε τη Δόξα με 3-2 στη Δράμα, μετά από ένα συγκλονιστικό ματς. Με δύο γκολ του Υφαντή στο 4’ και στο 7’ προηγήθηκε 2-0. Οι «μαυρόασπροι» απάντησαν πολύ γρήγορα, στο 16’ με τον Παύλο Γρηγοριάδη και στο 20’ με τον Θ. Λουκανίδη. Οι δύο ομάδες διεκδίκησαν με πείσμα το τρίτο γκολ. Το πέτυχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο 60’ με τον δαιμόνιο Μπέμπη. Η Δόξα πίεσε στη συνέχεια, όμως το σκορ δεν άλλαξε. Έχασε μάλιστα στο 83’ τον Β. Ιωάννου, που αποβλήθηκε από τον Αθηναίο διαιτητή Δημοσθένη Σταθάτο.

Δόξα Δράμας: Σαμλίδης, Κοτρίδης, Πάρης Γρηγοριάδης, Σιμπλιώτης, Τ. Λουκανίδης, Πιστικός, Παύλος Γρηγοριάδης, Ιγνατίου, Θ. Λουκανίδης, Γεωργιάδης, Β. Ιωάννου.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Μουστακλής, Γ. Ιωάννου, Υφαντής, Μπέμπης, Δαρίβας.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε σε τροχιά τίτλου κερδίζοντας με 3-1 ΠΑΟΚ, βάζοντας παράλληλα τέλος στο σερί των 4 νικών του «δικεφάλου». Δύο γκολ για τους «πράσινους» πέτυχε ο Σοφιανός (13’, 88’) και ένα ο Κρητικός (16’). Το γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσε ο Γιαννέλος (57’). Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι με τους Πανάκη - Γερούδη. Διαιτητής ήταν ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Πειραιά).

Παναθηναϊκός: Απέργης, Μαριδάκης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Θεοφάνης, Νεμπίδης, Κρητικός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Γερούδης, Χασιώτης, Πετρίδης, Κεμανίδης, Καλογιάννης, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Γιαννέλος.

Ο Παναργειακός πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο Πρωτάθλημα, αλλά δεν απέφυγε την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον Απόλλωνα. Οι «κυανόλευκοι» σκόραραν με τους Καμάρα (52’), Χατζηκανέλλο (60’) και οι γηπεδούχοι «πράσινοι» με τον Τρικουράκη (76’). Διαιτητής ήταν ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά).

Παναργειακός: Κομπόσης, Γιαχουντής, Βλασσόπουλος, Δημοπάνας, Παπακόρδας, Καλιάτσης, Ψαρρός, Μιχαηλίδης, Γιαννόπουλος, Τρικουράκης, Κοζιώτης.

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Μαυρόπουλος, Δαράκης, Δερμάτης, Σανίογλου, Ευθυμίου, Καμάρας, Παπάζογλου, Χολέβας, Χατζηκανέλλος.

Συναρπαστικό ήταν το ματς στου Χαριλάου μεταξύ του Άρη του Πανιωνίου, που έληξε με 3-2 υπέρ του φιλοξενουμένου. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν 2-0 με τους Τ. Παπουλίδη (49΄), Κωνσταντινίδη (56’), οι «κίτρινοι» μείωσαν σε 2-1 στο 60’ με τον Β. Γρηγοριάδη, όμως οι Σμυρνιοί πέτυχαν και τρίτο γκολ στο 70’με τον Σκορδίλη. Στο 78’ ο Παπουτσόπουλος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Δασκαλάκης (Πειραιά).

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Β. Γρηγοριάδης, Χατζηκώστας, Στεργιώτης, Σπανόπουλος, Κοτζαμπασίδης, Σισμανίδης, Μ. Καλλιοντζής, Παπουτσόπουλος.

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Ερμείδης, Καζαντζίδης, Τ. Παπουλίδης, Μυλωνάκης, Ασημακόπουλος, Σκορδίλης, Κωνσταντινίδης, Γ. Παπουλίδης, Θ. Σαραβάκος, Μαυρίδης.

Απέμεναν 4 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το Πρωτάθλημα.

Η βαθμολογία

(σε 14 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 36 β. (10-2-2), 36-9 γκολ

2.Παναθηναϊκός 34 β. (10-0-4), 29-12 γκολ

3.Εθνικός 34 β. (9-2-3), 23-14 γκολ

4.Απόλλων Σμύρνης 34 β. (9-2-3), 33-18 γκολ

5.Πανιώνιος 27 β. (5-3-6), 24-20 γκολ

6.ΠΑΟΚ 27 β. (6-1-7), 19-21 γκολ

7.Άρης 26 β. (4-4-6), 15-16 γκολ

8.Δόξα Δράμας 25 β. (3-5-6), 21-26 γκολ

9.Προοδευτική 23 β. (3-3-8), 19-27 γκολ

10.Παναργειακός 14 β. (0-0-14), 7-63 γκολ

Το Πρωτάθλημα διακόπηκε, λόγω της συμμετοχής της Εθνικής Ενόπλων στην ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος. Η Αθήνα φιλοξένησε τον όμιλο της Ευρώπης, από τον οποίο θα έπαιρναν την πρόκριση οι δύο πρώτες. Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε. Έμεινε 3η, πίσω από τις Ιταλία, Γαλλία που πήραν τα δύο εισιτήρια. Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν: Γαλλία - Βέλγιο 2-0 (26/5), Ιταλία - Ελλάδα 2-0 (27/5), Ελλάδα - Βέλγιο 3-1 (29/5), Ιταλία - Γαλλία 0-0, Ιταλία - Βέλγιο 6-1 (2/6), Ελλάδα - Γαλλία 0-0 (3/6).

Έτσι είχε διαμορφωθεί το σκηνικό στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα λίγες ημέρες πριν η ΕΠΟ ανακοινώσει την τιμωρία του Εθνικού. Αυτό για όσους αναπαράγουν αβίαστα ότι δεν άφησαν τον Εθνικό να γίνει… Εθνική Ουγγαρίας. Ούτε πρώτος ήταν στη βαθμολογία, όπως ψευδώς ισχυρίζονται ορισμένοι και κάποιοι το καταπίνουν αμάσητα, ούτε επρόκειτο να φορέσουν τη φανέλα του οι αστέρες της Χόνβεντ.

Απέμεναν 4 αγωνιστικές για τους 4 διεκδικητές του τίτλου και το πρόγραμμά τους είχε ως ακολούθως:

Ολυμπιακός: με Εθνικό (κοινή έδρα), με Απόλλωνα Σμύρνης (μ), με Πανιώνιο (ε), με Παναθηναϊκό (ε)

Παναθηναϊκός: με Πανιώνιο (μ), με Εθνικό (μ), με Παναργειακό (ε), με Ολυμπιακό (μ)

Απόλλων Σμύρνης: με ΠΑΟΚ (ε), με Ολυμπιακό (ε), με Προοδευτική (ε), με Εθνικό (ε)

Εθνικός: με Ολυμπιακό (κοινή έδρα), με Παναθηναϊκό (ε), με Δόξα Δράμας (μ), με Απόλλωνα Σμύρνης (μ)

Και οι 4 ομάδες διατηρούσαν ελπίδες για τον τίτλο, όμως οι «κυανόλευκοι» του Πειραιά βρίσκονταν στη χειρότερη αγωνιστική κατάσταση. Προέρχονταν από δύο συνεχόμενες ήττες με ΠΑΟΚ (0-1) και Προοδευτική (1-2). Για πολλά χρόνια αναπαράγονταν ότι ήταν τους αφαιρέθηκε ο τίτλος. Πως θεωρούσαν κάποιοι δεδομένο ότι μπορούσε να υποσκελίσει τους σαφώς πιο έμπειρους και μπολιασμένους με τίτλους «αιώνιους» ή τον ισχυρό Απόλλωνα, ο οποίος μάλιστα τους είχε συντρίψει με 5-1 στον α’ γύρο;

Είναι άλλο πράγμα η αφαίρεση τίτλου και εντελώς διαφορετικό η απαγόρευση διεκδίκησης του τίτλου. Ο Εθνικός δεν ήταν καν στην κορυφή, όπως ψευδώς ισχυρίζονταν οι φίλαθλοί του και οι φίλοι άλλων ομάδων.

Η ΕΠΟ συνεδρίασε την Κυριακή 26 Μαΐου και την επόμενη, η φίλαθλη Ελλάδα έμαθε ότι οι «κυανόλευκοι» τιμωρήθηκαν με ετήσιο αποκλεισμό από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα. Η αιτία δεν ήταν η «επαγγελματοποίηση», ούτε φυσικά υπήρχε περίπτωση να έρθουν να αγωνιστούν στην Ελλάδα οι Πούσκας, Κότσις. Όποιος το πίστευε ήταν τουλάχιστον αφελής.

Τεράστιοι σύλλογοι φοβήθηκαν να αποκτήσουν τους σπουδαίους πλην όμως τιμωρημένους, Ούγγρους μάγους της μπάλας. Δεν το τόλμησαν οι Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, Ρόμα στην Ιταλία, ούτε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που της προτάθηκε ο Πούσκας μετά το ξεκλήρισμα των «μπέμπηδων» τον Φλεβάρη του 1958 στον καταραμένο αεροδιάδρομο του Μονάχου.

Μόνο ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ο σπουδαίος παράγοντας της Ρεάλ, το τόλμησε και όχι πριν την άνοιξη του 1958 κι αφού ο Πούσκας είχε χάσει 18 κιλά. Μάλιστα η Ρεάλ προσέλαβε τον μάνατζερ της Χόνβεντ Εμίλ Εστράιχερ, που κανόνισε τα διαδικαστικά και ο Πούσκας εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την ολόλευκη εμφάνιση στις 15 Αυγούστου 1958, στο φιλικό 1-0 των Μαδριλένων στο Μπουένος Άιρες εναντίον της Ρίβερ Πλέιτ. Εξυπακούεται ότι είχε λήξει η τιμωρία του «καλπάζοντα συνταγματάρχη» από τη ΦΙΦΑ. Η Μπαρτσελόνα «απάντησε» στην «αιώνια» αντίπαλό της με τις μεταγραφές του «χρυσοκέφαλου» Σάντορ Κότσις και του Ζόλταν Τσίμπορ.

Ο Εθνικός τιμωρήθηκε για τις επαναλαμβανόμενες απόπειρες δωροδοκίας παικτών και διαιτητών, πρώτα στον διαιτητή Επαμεινώνδα Παπαλεξόπουλο, στη συνέχεια στους Μπάμπη Γερακαράκη, Ηλία Παπαγεωργίου του Ατρομήτου Πειραιά, κατόπιν στους Θανάση Σαραβάκο, Τάκη Παπουλίδη, Κώστα Βαλλιάνο του Πανιωνίου και τέλος στους Γιώργο Βάιλα, Αλέκο Αναστασιάδη, Νίκο Φίλιο της Προοδευτικής.

Στις 23 Μαΐου οι «βυσσινί» κατήγγειλαν στην ΕΠΟ ότι ο Εθνικός πλησίασε τρεις παίκτες, σε αγώνα μάλιστα που έχασε. Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Προοδευτικής αρνήθηκαν τις προσφορές. Ο δε Φίλιος κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε βίαια και πήρε χρήματα για να διαψεύσει την αρχική του κατάθεση.

Ο ετήσιος αποκλεισμός του Εθνικού επιβλήθηκε αυτεπάγγελτα από την ΕΠΟ και όχι κατόπιν προσφυγής (φανερής τουλάχιστον) του ΠΟΚ. Φυσικά και δεν ήταν «άγιοι» οι διοικούντες των «μεγάλων», αλλά ο Καρέλλας ενήργησε αυθόρμητα μεν, επειδή λάτρευε τον Εθνικό, επιπόλαια δε.

Φυσικά και το ΠΟΚ ήλεγχε την ΕΠΟ και μέσω αυτής έδωσε ουσιαστικά ένα μάθημα στον Καρέλλα. Η αφορμή δεν ήταν το γόητρο, αλλά η οικονομική αδυναμία του ΠΟΚ, έναντι του εύρωστου οικονομικού παράγοντα. Ο Καρέλλας ματαιόδοξος γαρ αδιαφορούσε για το κόστος, έφερε τους Ούγγρους, την Ίντερ, είχε πει «ναι» σε φιλικό και η Μίλαν και οι «μεγάλοι» μετά βίας «έκλεισαν» κάποια… Προγκρεσούλ, γεγονός που τους χάλασε το μονοπώλιο των εισιτηρίων.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία έκανε επί μήνες τα «στραβά μάτια», καθυστερώντας να εξετάσει τις καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας, αλλά με την τελευταία της Προοδευτικής βγήκε μπροστά.

Από την πλευρά τους οι διοικούντες τον Εθνικό υπέπεσαν σε συνεχόμενες «γκέλες». Ο Καρέλλας αγνόησε επιδεικτικά την ΕΠΟ, υποστηρίζοντας ότι δεν θα παραστεί για να απολογηθεί επειδή είχε ραντεβού με τον υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης Καραμανλή και δύο δεκαετίες αργότερα δεύτερο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσάτσο. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι ο Εθνικός θα πραγματοποιήσει τουρνέ στην Αίγυπτο για δύο φιλικά στις 29 Μαΐου με ομάδα επίλεκτων της Αιγύπτου και στις 2 Ιουνίου με την Σπορτ Κλαμπ Καΐρου. Στην αποστολή θα μετείχαν και 5 Ούγγροι οι Γκαραμβόλγκι, Σάμπο και οι διεθνείς με τη Νέων της Ουγγαρίας Τάμας Φριντβάλσκι, Γιόζεφ Κούζμαν, Ίστβαν Στάντσικ, των οποίων την υπογραφή είχε αποσπάσει ο Εθνικός.

Οι παράγοντες της πειραϊκής ομάδας όχι μόνο αρνήθηκαν να απολογηθούν, αλλά τράβηξαν και το σχοινί στα άκρα, καταθέτοντας αγωγή στο Πρωτοδικείο εναντίον της ΕΠΟ, απαιτώντας μεταξύ άλλων αποζημίωση 382.000 δραχμών για διαφυγόντα κέρδη και προσωρινή κράτηση (δηλαδή σύλληψη) των μελών του ΔΣ της ομοσπονδίας. Επίσης, κατέθεσαν μηνύσεις σε βάρος των διοικούντων τις ομάδες, που κατήγγειλαν τις απόπειρες δωροδοκίας.

Ο ετήσιος αποκλεισμός ήταν αναπόφευκτος. Ο Νίκος Μουρκάκος, στενός του συνεργάτης του Δημήτρη Καρέλλα, γνωστός εκφωνητής ραδιοφώνου και αργότερα μέλος της ΥΕΝΕΔ (για τους νεότερους Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων, ο τηλεοπτικός σταθμός που υπάγονταν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εξαίρετος στιχουργός και ο Μάρκος Πετρούτσος, διακεκριμένος γιατρός, παλιός παίκτης, πρωταθλητής επίσης στην κολύμβηση και γενικός γραμματέας του Εθνικού, τιμωρήθηκαν με ισόβιο αποκλεισμό από τον αθλητισμό. Επιβλήθηκαν ποινές και σ’ άλλους παράγοντες της πειραϊκής ομάδας, ξέχωρα από τα τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα. Ο Καρέλλας, παρά το γεγονός ότι εκτελούσε χρέη γενικού αρχηγού (έτσι φαίνονταν στο ΔΣ, πρόεδρος του Εθνικού ήταν ο Δημήτρης Βογιατζής), δεν τιμωρήθηκε, δεν αποδείχθηκε άμεση εμπλοκή του στις υποθέσεις.

Μάλιστα η ΕΠΟ, θεωρώντας ότι ο Εθνικός είχε τιμωρηθεί αρκετά απέρριψε την καθ’ όλα νόμιμη ένσταση του Παναργειακού για αντικανονική συμμετοχή του τιμωρημένου Καραουλάνη, ενώ είχε μηδενίσει αρχικά (στις 28 Μαΐου) τον Εθνικό, με το αιτιολογικό ότι ήταν κακώς διατυπωμένη. Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που η ομοσπονδία αναιρούσε τον εαυτό της.

Ο Εθνικός μηδενίστηκε στους 4 αγώνες Πρωταθλήματος που απέμεναν, τερμάτισε 6ος, αλλά το χειρότερο ήταν ότι πανηγύρισε τον τίτλο και πάλι, τον τέταρτο συνεχόμενο και 13ο συνολικά, ο συμπολίτης του Ολυμπιακός, που επικράτησε σε δεύτερο αγώνα μπαράζ του Παναθηναϊκού. Εννοείται ότι οι «κυανόλευκοι» δεν μετείχαν ούτε στο Κύπελλο Ελλάδας. Είχαν κληρωθεί να αντιμετωπίσουν στις 23 Ιουνίου για τη φάση των «32» τον Ηρακλή, αλλά λόγω της τιμωρίας τους ο «γηραιός» προκρίθηκε χωρίς αγώνα και εκείνοι μηδενίστηκαν.

Οι ποινές μειώθηκαν προϊόντος του χρόνου, ειδικά της ομάδας, της οποίας ο αποκλεισμός έγινε εξάμηνος και μετά τρίμηνος, ώστε να πάρει κανονικά μέρος στο επόμενο Πρωτάθλημα Πειραιά, το οποίο ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1957. Τα ίδια ίσχυσαν και για τους παράγοντες. Ο Καρέλλας συνέχισε τις επόμενες δύο δεκαετίες να είναι ο βασικός χρηματοδότης του Εθνικού, ενώ ο Νίκος Μουρκάκος διετέλεσε και πρόεδρος της ομάδας στα πρώτα χρόνια του επαγγελματισμού. Ο Εθνικός όμως παρέμεινε στη «σκιά» αν και δεν του έλειψαν οι σπουδαίοι παίκτες. Δεν είχε όμως και τη δυνατότητα να τους κρατήσει, αφού ο ευρισκόμενος πάντα στο παρασκήνιο Καρέλλας χρηματοδοτούσε μεν με φειδώ δε, αφού υπέπεσε στα ίδια λάθη και στον τομέα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.

Το Πρωτάθλημα επανεκκίνησε στις 2 Ιουνίου.

Η Προοδευτική παραχώρησε ισοπαλία με 2-2 στον Άρη (15’, 85’ Χριστοφίδης - 8’, 63’ Καλλιοντζής). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης (Αθηνών).

Την ίδια ημέρα στο Άργος η Δόξα Δράμας επιβλήθηκε με 3-0 του Παναργειακού (24’, 30’ Γεωργιάδης, 73’ Ιγνατίου). Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Βερναρδάκης (Πειραιά).

Ο Ολυμπιακός πήρε στα χαρτιά με 2-0 το ματς με τον τιμωρημένο Εθνικό.

Τα άλλα δύο ματς έγιναν μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη 5 Ιουνίου. Ο Απόλλων πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη στο Σιντριβάνι, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» προηγήθηκε στο 21 με τον Κουιρουκίδη. Οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν στο 26’ με τον Καμάρα και πήραν τη νίκη στο 66’ με κεφαλιά του Χολέβα. Έπαιζαν δε ουσιαστικά με 10 παίκτες από το 34’ λόγω τραυματισμού του Δερμάτη, ο οποίος δεν βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά μοίραζε τη μπάλα όταν εκείνη έρχονταν προς το μέρος του). Διαιτητής ήταν ο Βαγγέλης Δαμαλίτης (Πειραιά).

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Κεμανίδης, Πετρίδης, Χασιώτης, Καλογιάννης, Γερούδης, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Κιουρτζής.

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Δαράκης, Χρόνης, Δερμάτης, Σανίογλου, Ευθυμίου, Καμάρας, Παπάζογλου, Σεραφείδης, Χολέβας.

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1 τον Πανιώνιο, ακολουθώντας κατά πόδας τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Στο 15’ ο Κρητικός, στο 62’ ο Σοφιανός και στο 87’ ο Πανάκης σκόραραν για το «τριφύλλι». Το γκολ των φιλοξενούμενων, που είχαν και δύο δοκάρια με τους Σαραβάκο, Κωνσταντινίδη, πέτυχε στο ο 60’ Χρονόπουλος. Διαιτητής ήταν ο Πέτρος Τζουβάρας (Θεσσαλίας), του οποίου είχε λήξει η τιμωρία.

Παναθηναϊκός: Βουτσαράς, Γεώργιζας, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Κρητικός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Γ. Παπουλίδης, Ερμείδης, Καζαντζίδης, Τ. Παπουλίδης, Ασημακόπουλος, Σκορδίλης, Σαραβάκος, Κωνσταντινίδης, Χρονόπουλος, Μαυρίδης.

Το Πρωτάθλημα διακόπηκε εκ νέου, λόγω του αγώνα της Εθνικής με τη Ρουμανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1958. Η «γαλανόλευκη» δεν ικανοποίησε. Ηττήθηκε στη Λεωφόρο, η οποία δεν ήταν γεμάτη (18.000 θεατές) με 2-1 από τους πιο έμπειρους Ρουμάνους και ουσιαστικά είπε «αντίο» στη διοργάνωση. Τα γκολ πέτυχαν οι Αλεξάντρου Ένε (15’), Βαγγέλης Πανάκης (29’), Τίτους Όζον (80’).

Στα παράδοξα του αγώνα ήταν και το ντεμπούτο με την Εθνική του Δημήτρη Γράφα, ο οποίος ανήκε στον Εθνικό. Η ποινή των «κυανόλευκων» με την απόφαση της ΕΠΟ ίσχυε μεν, αλλά δεν είχε τελεσιδικήσει, αφού ο πειραϊκός σύλλογος είχε προσφύγει στα δικαστήρια.

Στις 23 Ιουνίου έγινε η κουτσουρεμένη 16η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός πήρε στα χαρτιά το ματς με τον τιμωρημένο Εθνικό, όπως και ο Άρης το δικό του με τον Παναργειακό. Οι Αργείτες ειδοποίησαν ότι αδυνατούσαν για οικονομικούς λόγους να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, έχασαν με 2-0 νχωρίς αγώνα και μηδενίστηκαν.

Με τη νίκη του με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός έθεσε νοκ άουτ τον Απόλλωνα. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Μουστακλή. Στο 55’ η «ελαφρά ταξιαρχία» έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σεραφείδη. Ο αγώνας διακόπηκε για 12 λεπτά, αφού ο διεθνής επιθετικός αρνιόταν να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Οι Πειραιώτες «σφράγισαν» το τρίποντο στο 72’ με τον Πολυχρονίου. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Πέτρος Τζουβάρας (Θεσσαλίας).

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Δαρίβας, Μπέμπης, Υφαντής, Ιωάννου, Μουστακλής.

Απόλλων Σμύρνης: Τσανακτσής, Μουστάκας, Δαράκης, Χρόνης, Σανίογλου, Δερμάτης, Ευθυμίου, Καμάρας, Παπάζογλου, Σεραφείδης, Χολέβας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης στη Νέα Σμύρνη κερδίζοντας με 3-1 τον παραπαίοντα Πανιώνιο. Δύο γκολ για τον «δικέφαλο» πέτυχε ο Χουρμπουλιάδης (30, 74’) και ένα ο Κουιρουκίδης (16’). Το γκολ των «κυανέρυθρων» σημείωσε στο 32’ ο Σαραβάκος. Διαιτητής ήταν ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Πειραιά).

Στη Δράμα έγινε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Διαφημίζοντας το ποδόσφαιρο, Δόξα και Προοδευτική αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3. Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν τρεις φορές, με τους Μακεδόνες να βρίσκουν ισάριθμες λύσεις (17’ κεφαλιά, 26’, 85’ Θ. Λουκανίδης - 11’ Κανσός, 24’, 31’ Χριστοφίδης). Διαιτητής ήταν ο Αριστείδης Ιωαννίδης - Αποστόλου (Θεσσαλονίκης).

Τα παιχνίδια της προτελευταίας (17ης) αγωνιστικής διεξήχθησαν στις 30 Ιουνίου.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο Άργος, συντρίβοντας με 6-0 τον ομόχρωμό του Παναργειακό (19’, 58’ Σοφιανός, 60’, 61’ Ανδρέου, 72’ Κρητικός, 81’ Πανάκης). Το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό του 75 τον Παπαντωνίου. Διαιτητής ήταν ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Πειραιά).

Η δεύτερη συνεχόμενη επίσκεψη του Απόλλωνα στο Νέο Φάληρο συνοδεύτηκε και πάλι από ήττα. Η Προοδευτική ήταν πιο σοβαρή και αποτελεσματική και επικράτησε με 2-1 των φλύαρων «κυανόλευκων» (6’ Χριστοφίδης, 59’ Κανσός - 78’ Χολέβας). Διαιτητής ήταν ο Αντώνης Κιτσούκαλης (Θεσσαλονίκης).

Η Λεωφόρος φιλοξένησε τον σπουδαιότερο αγώνα. Ο τυπικά γηπεδούχος Πανιώνιος υποδέχθηκε τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Οι Σμυρνιοί σκόραραν στο 19’ με τον Κωνσταντινίδη, βάζοντας δύσκολα στους Πειραιώτες. Στο 29’ ισοφάρισε ο Δαρίβας. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν για τη νίκη, αφού ήθελαν να διατηρήσουν το προβάδισμα των 2 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα αντιμετώπιζαν την τελευταία αγωνιστική. Το γκολ της νίκης ήρθε τελικά στο 75’ από τον Ιωάννου. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Κώστας Τζίτζης (Αθηνών)

Πανιώνιος: Βαλλιάνος, Ερμείδης, Τ. Παπουλίδης, Μυλωνάκης, Ασημακόπουλος, Σαραβάκος, Σκορδίλης, Κωνσταντινίδης, Μαυρίδης, Χρονόπουλος, Γ. Παπουλίδης.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Μουστακλής, Μπέμπης, Υφαντής, Ιωάννου, Δαρίβας.

Στο πρόγραμμα ήταν το Εθνικός - Δόξα που δεν έγινε, λόγω τις τιμωρίας των «κυανόλευκων». Αντ’ αυτού η Δόξα έπαιξε με τον Άρη, παιχνίδι που ήταν για την 18η αγωνιστική, ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ - Άρης μετατέθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι Δραμινοί κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία με 2-2 στο 88’ με τον Ναλμπάντη. Η Δόξα είχε προηγηθεί στο 11’ με τον Θ. Λουκανίδη, είχε και δύο δοκάρια με τους Παύλο Γρηγοριάδη, Θ. Λουκανίδη, αλλά οι «κίτρινοι» γύρισαν το ματς. Ισοφάρισαν στο 20’ με αυτογκόλ του Πιστικού και προηγήθηκαν στο 73’ με τον Παπουτσόπουλο, αλλά ο Ναλμπάντης τους χάλασε τα σχέδια στο τέλος. Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Καλοφυσούδης (Αθηνών).

Στις 7 Ιουλίου ήταν προγραμματισμένη να πέσει η αυλαία του Πρωταθλήματος. Έγιναν τρία ματς, αφού ο Απόλλων πήρε με 2-0 στα χαρτιά το ματς με τον τιμωρημένο Εθνικό, όπως και ο ΠΑΟΚ αυτό με τον Παναργειακό, αφού οι Αργείτες δεν ταξίδεψαν για τη Θεσσαλονίκη για οικονομικούς λόγους και μηδενίστηκαν, όπως συνέβη και στο παιχνίδι που δεν έδωσαν με τον Άρη.

Ο Πανιώνιος νίκησε εύκολα με 3-0 την Προοδευτική στο Νέο Φάληρο, σε ένα ματς, που είχε οριστεί αρχικά στις 3 Ιουλίου ( 52’ Γεωργόπουλος, 68’ Σαραβάκος, 77’ Χρονόπουλος). Διαιτητής ήταν ο Γιάννης Δασκαλάκης (Πειραιά).

Στο Σιντριβάνι ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον συμπολίτη του Άρης σε αγώνα που είχε μετατεθεί, όπως προαναφέρθηκε, από τις 30 Ιουνίου. Οι «κίτρινοι» μπήκαν μπροστά στο σκορ μόλις στο 4’ με τον Σισμανίδη και έδειχναν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα. Όμως, στο τελευταίο ημίωρο κατέρρευσαν. Ο «δικέφαλος» ήταν καταιγιστικός. Σημείωσε τρία γκολ με τους Χαβανίδη (66’, 81’), Κουιρουκίδη (83’), πήρε τη νίκη με 3-1 και τερμάτισε 4ος, αφήνοντας τον Άρη στην 7η θέση. Διαιτητής του θεσσαλονικιώτικου ντέρμπι ήταν ο Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιά)

ΠΑΟΚ: Πρόγιος, Χασιώτης, Κεμανίδης, Πετρίδης, Γερούδης, Καλογιάννης, Λέανδρος, Γεντζής, Κουιρουκίδης, Χαβανίδης, Παπαευστρατίου.

Άρης: Αχπαρίδης, Νανάκος, Ποζάνης, Παναγούλιας, Κεμαλίδης, Στεργιώτης, Παπουτσόπουλος, Σισμανίδης, Κοτζαμπασίδης, Καλλιοντζής, Πετράκης.

Η μητέρα των μαχών έγινε στη Λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει ασφυκτικά από νωρίς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, στοχεύοντας αποκλειστικά στη νίκη, ώστε να ισοβαθμήσουν οι δύο ομάδες και να λύσουν τις διαφορές τους σε μπαράζ. Η ΕΠΟ έφερε ξένο διαιτητή, τον Βέλγο Άλμπερτ Αλστέεν.

Οι «πράσινοι» πέτυχαν γκολ μόλις στο 5’ με τον Σοφιανό και το κράτησαν έως το σφύριγμα της λήξης. Οι δύο ομάδες ισοβάθμησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 46 βαθμούς και θα διεκδικούσαν τον τίτλο σε νοκ άουτ αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο.

Παναθηναϊκός: Απέργης, Αλούπης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Κρητικός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Ανδρέου, Πανάκης.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Μουστακλής, Ιωάννου, Υφαντής, Μπέμπης, Δαρίβας.

Η τελική βαθμολογία

(σε 18 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 46 β. (13-2-3), 42-11 γκολ

2.Παναθηναϊκός 46 β. (14-0-4), 41-13 γκολ

3.Απόλλων Σμύρνης 42 β. (11-2-5), 38-23 γκολ

4.ΠΑΟΚ 37 β. (9-1-8), 28-25 γκολ

5.Δόξα Δράμας 35 β. (5-7-6), 31-31 γκολ

6.Εθνικός 34 β. (9-2-7), 23-22 γκολ

7.Άρης 34 β. (5-6-7), 23-24 γκολ

8.Πανιώνιος 33 β. (6-3-9), 30-28 γκολ

9.Προοδευτική 31 β. (4-5-9), 26-36 γκολ

10.Παναργειακός 16 β. (0-0-18), 7-76 γκολ

*Ο Παναργειακός είχε 2 μηδενισμούς και -2 βαθμούς.

**Από τον Εθνικό δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί που είχε ήδη κερδίσει. Έχασε τα 4 τελευταία ματς με 2-0, αλλά λόγω μηδενισμού δεν πήρε τους 4 βαθμούς που αντιστοιχούσαν στις 4 ήττες.

Το μπαράζ για τον τίτλο ορίστηκε την Δευτέρα 15 Ιουλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γήπεδο της ΑΕΚ γέμισε από 18.000 φιλάθλους. Η ΕΠΟ έφερε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της εποχής, τον Ελβετό Γκότφριντ Ντινστ. Ο αγώνας χάλασε νωρίς. Μόλις στο 3’ ο Αγγελόπουλο γρονθοκόπησε δίκη πυγμάχου τον Μουστακλή. Ο Ντινστ του έδειξε τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Ο Αγγελόπουλος όχι μόνο δεν έφευγε, αλλά συνέχισε να είναι εριστικός, βάζοντας στην εξίσωση και πολλούς από τους συμπαίκτες του. Μετά από διακοπή 14 λεπτών, ο Αγγελόπουλος πείστηκε να αποχωρήσει.

Όπως αναμένονταν ο Παναθηναϊκός ταμπουρώθηκε για να κρατήσει την ισοπαλία, αφού θα έπαιζε σε όλον τον αγώνα με παίκτη λιγότερο. Ο Ολυμπιακός έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ. Στο 23’ ο Νεμπίδης απέκρουσε με το στήθος προ της γραμμής την κεφαλιά του Κοτρίδη πριν η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Απέργη.

Στο 35’ ο τερματοφύλακας των «πράσινων» έδειξε την ποιότητά του, αφού έβγαλε από το «Γ» τη βολίδα του Μουστακλή.

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με πολλές καθυστερήσεις, διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή και γιουχάισμα από τις εξέδρες. Οι φίλαθλοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για το κακό θέαμα. Το 0-0 παρέμεινε στο 90λεπτο. Με βάση τον κανονισμό δεν προβλέπονταν παράταση. Ορίστηκε επαναληπτικός.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Δαρίβας, Μουστακλής, Υφαντής, Ιωάννου, Πολυχρονίου.

Παναθηναϊκός: Απέργης, Αλούπης, Καρακατσάνης, Λινοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Νεμπίδης, Νικητάκης, Θεοφάνης, Κρητικός, Σοφιανός, Πανάκης.

Τρεις ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 18 Ιουλίου διεξήχθη ο επαναληπτικός αγώνας για τον τίτλο. Η Νέα Φιλαδέλφεια δεν γέμισε αυτή τη φορά. Μόλις 10.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είχαν από δύο αλλαγές στην εντεκάδα.

Οι Μεσολογγίτης, Γκαβέτσος πήραν τη θέση των Ιωάννου, Δαρίβα στην επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Οι «πράσινοι» άφησαν εκτός τον τιμωρημένο Αγγελόπουλο και τον Νικητάκη. Τη θέση του δεύτερου πήρε ο Πετρόπουλος, ενώ ο Νεμπίδης έπαιξε λίγο πιο πίσω, αφού μπήκε στην εντεκάδα ο «δάσκαλος» Παπαντωνίου. Διαιτητής ήταν ο Ελβετός Φριτς Μπούχμιλερ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με ελαφρά υπεροχή του Ολυμπιακού, που είχε και τρεις φάσεις για γκολ. Στο 25’ ο Απέργης απέκρουσε το σουτ του Μουστακλή και στο τρίλεπτο 39’-41’ ο Πολυχρονίου αστόχησε δύο φορές από ευνοϊκή θέση. Οι «πράσινοι» απείλησαν στο 27’ και στο 29’ με ισάριθμα σουτ του Πανάκη, που εξουδετερώθηκαν από τον Θεοδωρίδη και τον Σούλη αντίστοιχα.

Πριν καλά καλά καταλάβουν οι παίκτες τις θέσεις τους στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το γκολ. Ο Κοτρίδης με κάθετη πάσα βρήκε τον Υφαντή, ο φορ του Ολυμπιακού χωρίς δεύτερη σκέψη επιχείρησε συρτό σουτ, απέκρουσε ο Απέργης, αλλά πετάχτηκε από δεξιά ο αμαρκάριστος Μεσολογγίτης και πλάσαρε εύστοχα, πριν καλύψουν την κενή εστία οι Λινοξυλάκης, Καρακατσάνης.

Μετά το 1-0 οι «πράσινοι» βγήκαν μπροστά και έχασαν μια ευκαιρία στο 52’ σε σουτ του Αλούπη, που έφυγε άουτ. Στο 54’ ο Μουστακλής πέτυχε γκολ, ακυρώθηκε όμως έγκαιρα ως οφσάιντ. Στο 59’ ο Θεοδωρίδης κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του. Το σουτ που επιχείρησε ο Θεοφάνης κόντραρε σε αντίπαλο, η μπάλα άλλαξε πορεία, αλλά Θεοδωρίδης πρόλαβε να αλλάξει κατεύθυνση και απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 70’ ο προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε εντολή στον Λινοξυλάκη να παίξει σέντερ φορ, στον Νεμπίδη να υποχωρήσει στα δεξιά άμυνας και στον Αλούπη να μετακινηθεί στο κέντρο της άμυνας. Οι Παναθηναϊκοί ξεκίνησαν τις γιόμες. Σε μια εξ αυτών στο 88’ οι Σούλης, Λινοξυλάκης έτρεχαν να προλάβουν τη μπάλα, όταν ακούστηκε το σφύριγμα του Μπούχμιλερ, που καταλόγισε επιθετικό φάουλ, με τον Λινοξυλάκη να διαμαρτύρεται για πέναλτι. Ο Ελβετός δεν πρόλαβε να φτάσει στο σημείο της εκτέλεσης του φάουλ και δέχθηκε συνεχόμενες κλωτσιές από τους Παπαντωνίου, Σοφιανό. Οι Ολυμπιακοί προσπάθησαν να τραβήξουν τον διαιτητή προς τη μεριά τους για να τον προστατεύσουν.

Μέσα στο κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί ο Μπέμπης στήνει τη μπάλα στο σημείο του φάουλ, το εκτελεί ο ίδιος και τρέχει προς την αντίπαλη περιοχή, εκείνη του Απέργη. Κάνει τα τσαλίμια του, αλλά ο Απέργης με μια κίνηση ρίχνει στο έδαφος τον μικρόσωμο παίκτη του Ολυμπιακού και τον πλακώνει στις μπουνιές. Βλέποντας το σκηνικό ο Μουστακλής τρέχει για να βοηθήσει τον Μπέμπη. Ορμάει στον Απέργη και του καταφέρνει αρκετές. Από το γουέστερν… δεν θα μπορούσε να λείψει ο Νεμπίδης, «καουμπόι» ήταν το παρατσούκλι του, τρέχει και χτυπάει τον Μουστακλή. Πόσα λεπτά είχαν περάσει, δύο, τρία, ο Μπέμπης ήταν στο έδαφος και έτρωγε έστω και ξώφαλτσες κάποιες σφαλιάρες από τον σωματώδη Απέργη. ΟΙ αστυνομικοί, ως είθισται, μπήκαν τελευταίοι στον αγωνιστικό χώρο για να χωρίσουν τους παίκτες.

Όμως, στην περιοχή του Ολυμπιακού, παρέμεινε ο κύριος όγκος των παικτών, οι μεν «πράσινοι» να διαμαρτύρονται απαιτώντας πέναλτι, οι δε «ερυθρόλευκοι» να συνεχιστεί το ματς με την υπέρ τους εκτέλεση φάουλ. Ο Μπούχμιλερ, που είχε γίνει μπαλάκι σφύριξε 3 φορές και έληξε τον αγώνα.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκαν νικητής με 1-0, εξασφαλίζοντας τον τίτλο για 4η σερί σεζόν και συνολικά 13η στην ιστορία του.

Ολυμπιακός: Θεοδωρίδης, Ρωσσίδης, Σούλης, Ξανθόπουλος, Μπέμπης, Κοτρίδης, Μουστακλής, Πολυχρονίου, Υφαντής, Μεσολογγίτης, Γκαβέτσος,

Παναθηναϊκός: Απέργης, Αλούπης, Καρακατσάνης, Λινοξυλάκης, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Κρητικός, Παπαντωνίου, Σοφιανός, Πετρόπουλος, Πανάκης.

Το Κύπελλο

Το καλοκαίρι ήταν στο μέσο του και το Κύπελλο δεν είχε ολοκληρωθεί, βρίσκονταν στην προημιτελική φάση. Στις 28 Ιουλίου έγινε μόνον ο ένας από τους 4 προημιτελικούς, ο Ηρακλής κέρδισε με 3-0 την Ασπίδα Ξάνθης (14’, 53’ Χατζηγιαννίδης, 86’ Στ. Χασεκίδης). Οι υπόλοιποι μετατέθηκαν για τις 25 Αυγούστου!

Έναν μήνα αργότερα λοιπόν έγιναν τα τρία σπουδαία ματς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (5’ Κοτρίδης), ο Απόλλων κέρδισε με 2-1 στον Βόλο τη Νίκη (77’, 79’ Χολέβας - 83’ Μαύρος) και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην παράταση του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη (16’ Πανάκης, 96’ Λινοξυλάκης - 32’ Ρουμελιώτης).

Στον πρώτο ημιτελικό, που έγινε την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, ο Ηρακλής κέρδισε με 2-1 στην παράταση τον Απόλλωνα (29’ Ράμμος, 110’ Στ. Χασεκίδης - 81’ Παπάζογλου).

Ο δεύτερος έγινε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στο Νέο Φάληρο και ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό (42’ Μουστακλής).

Ο τελικός διεξήχθη την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», παρουσία 18.000 θεατών, μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο σπουδαίος Ολλανδός Λέο Χορν με επόπτες τους Αθηναίους Τάσο Φατούρο, Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο.

Με δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-0 και κατέκτησε το νταμπλ. Ήταν το 6ο Κύπελλο της ιστορίας του και το δεύτερο κόντρα στον Ηρακλή. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νικήσει τον «γηραιό» με 5-0 μια δεκαετία πριν (1946-47), κατακτώντας και τότε το νταμπλ.

Σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Κοτρίδης (38’ κεφαλιά) και ο Υφαντής (73’). Ο Ηρακλής έμεινε με 10 παίκτες στο 69’ λόγω αποβολής του Λεμονή.

Ολυμπιακός (Κώστας Μητρόπουλος): Σάββας Θεοδωρίδης, Ηλίας Ρωσσίδης (αρχηγός), Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, Βασίλης Ξανθόπουλος, Θανάσης Μπέμπης, Μπάμπης Κοτρίδης, Αντώνης Ποσειδών, Κώστας Μεσολογγίτης, Ηλίας Υφαντής, Κώστας Πολυχρονίου, Σωτήρης Γκαβέτσος.

Ηρακλής (Ιάκωβος Μαγουλάς): Πτολεμαίος Παπαμιχαήλ, Σταύρος - Δανιήλ Λεμονής, Σταύρος Μπερεδήμας, Νίκος Λιάρος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Βασίλης Ράμμος, Αδάμ Πιτσούδης, Γιώργος Χατζηγιαννίδης (αρχηγός), Στάθης Χασεκίδης, Κώστας Τουμπέλης, Λώλος (Θόδωρος) Χασεκίδης.

Βλέποντας ότι λείπει από την εντεκάδα ο Θέμης Μουστακλής οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Κάποια στιγμή τον αναγνώρισαν στην εξέδρα. Ήταν ντυμένος γερά και τυλιγμένος με το κασκόλ του Ολυμπιακού. Ο Μουστακλής, που είχε δώσει τη νίκη-πρόκριση επί του Παναθηναϊκού μία εβδομάδα πριν, ήταν άρρωστος με 40 πυρετό. Κανείς από τους φιλάθλους δεν γνώριζε ότι ο χαμογελαστός νέος από τον Βόλο, τελειόφοιτος της Νομικής, έλιωνε ημέρα με την ημέρα, αφού έπασχε από καρκίνο. Έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 1958, μόλις 24 ετών.

Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν είχε προπονητή. Την εντεκάδα κατάρτισε ο έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος Κώστας Μητρόπουλος σε συνεργασία με τον αρχηγό της ομάδας Ηλία Ρωσσίδη. Με τη λήξη του Πρωταθλήματος έληξε το συμβόλαιο του Γιουγκοσλάβου Πρβόσλαβ Ντραγκίτσεβιτς. Ο Ολυμπιακός προσέλαβε τον Ούγγρο Τίμπορ Κέμενι, ο οποίος ήρθε μερικές ημέρες αργότερα από τη διεξαγωγή του τελικού.

Χρέη προπονητή στον Ηρακλή εκτελούσε ο παλιός του παίκτης Ιάκωβος Μαγουλάς. Το συμβόλαιο του Γιουγκοσλάβου Σλάβκο Μιλόσεβιτς είχε ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Ο Λέο Χορν υπήρξε πολύ μεγάλος διαιτητής και τζέντλεμαν των γηπέδων. Το 1953 διηύθυνε το περίφημο Αγγλία - Ουγγαρία 3-6 και τον Μάιο του 1957 τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-0. Κουβαλούσε μαζί του πάντα ένα κοτσωμένο τετράδιο, στο οποίο είχε φωτογραφικές αναμνήσεις από τα μεγάλα ματς που διηύθυνε και υπογραφές παικτών. Σ' αυτό το τετράδιο λοιπόν ζήτησε να υπογράψουν πριν την έναρξη του αγώνα οι αρχηγοί του Ολυμπιακού και του Ηρακλή, Ηλίας Ρωσσίδης και Γιώργος Χατζηγιαννίδης αντίστοιχα, ενώ ζήτησε και τη φωτογραφία που έβγαλε μαζί τους και τους επόπτες του, τον Τάσο Φατούρο και τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Το τετράδιο ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα είδος προσωπικού αρχείου.

Τα στατιστικά του Πρωταθλήματος

Καταγράφηκαν 291 γκολ (μαζί με εκείνο του δεύτερου μπαράζ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός), εκ των οποίων τα 12 ήταν «χάρτινα» και τα 5 αυτογκόλ. Σκόραραν 78 παίκτες. Πρώτος σκόρερ με 13 γκολ αναδείχθηκε ο Πέτρος Χριστοφίδης της Προοδευτικής, ο οποίος σημείωσε τα μισά γκολ της ομάδας του. Στη δεύτερη θέση με 11 γκολ ακολούθησε ο Θανάσης Σαραβάκος του Πανιωνίου, παρά το γεγονός ότι σε πολλά ματς αγωνίστηκε ως μέσος και όχι στη φυσική του θέση ως έξω δεξιά. Με 10 γκολ έκαστος μοιράστηκαν την τρίτη θέση ο Ηλίας Υφαντής του Ολυμπιακού και ο Λάκης Σοφιανός του Παναθηναϊκού.

Έξι παίκτες πήραν μέρος και στα 18 παιχνίδια της ομάδας τους, δύο του Πανιωνίου και τέσσερις της Προοδευτικής. Επρόκειτο για τους «κυανέρυθρους» Τάκη Παπουλίδη, Θανάση Σαραβάκο και τους «βυσσινί» Γιώργο Βάιλα, Μάκη Γερμενή, Βασίλη Τερκεσίδη, Γιώργο Κανσό.

Από τους τερματοφύλακες τον μικρότερο μέσο όρο γκολ είχαν ο Σάββας Θεοδωρίδης του Ολυμπιακού με 0,55 (10 γκολ σε 18 αγώνες) και ο Μιχάλης Βουτσαράς του Παναθηναϊκού με 0,81 (9 γκολ σε 11 αγώνες) και τον μεγαλύτερο ο Κομπόσης του Παναργειακού με 3,63 (40 γκολ σε 11 αγώνες).

Αποβλήθηκαν 11 παίκτες, τρεις του Απόλλωνα (Δερμάτης, Καμάρας, Σεραφείδης), δύο του Ολυμπιακού (Δαρίβας, Ξανθόπουλος) και από ένας των Προοδευτικής (Χριστοφίδης), Εθνικού (Καραουλάνης), ΠΑΟΚ (Τσίντογλου), Δόξας Δράμας (Ιωάννου), Παναργειακού (Βλασσόπουλος) και Παναθηναϊκού (Αγγελόπουλος, στο μπαράζ).

Δόθηκαν 7 πέναλτι, εκ των οποίων τα 5 έγιναν γκολ. Αστόχησαν ο Τσάμης του Παναργειακού (άουτ) και ο Πανάκης του Παναθηναϊκού (απέκρουσε ο Τσανακτσής). Από ένα εύστοχο πέναλτι, είχαν οι Δόξα Δράμας, Ολυμπιακός, Άρης, Προοδευτική και Παναργειακός (η μοναδική ομάδα που πήρε δύο πέναλτι).

Τους 86 αγώνες (συμπεριλαμβανομένων και των δύο μπαράζ) διηύθυναν 40 διαιτητές, οι 36 ήταν Έλληνες και οι 4 ξένοι. Τις περισσότερες διαιτησίες, από 5, είχαν οι Πειραιώτες Αλέξανδρος Μοναστηριώτης, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ιωαννίδης και ο Θανάσης Τζουβάρας από τη Θεσσαλία (Βόλο).

Δεν διεξήχθησαν 6 αγώνες, οι 4 που αφορούσαν στην τιμωρία του Εθνικού και οι 2 που δεν παρατάχθηκε ο Παναργειακός.

Προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Γιουγκοσλάβος (Σέρβος) Πρβόσλαβ Ντραγκίτσεβιτς. Αγωνίστηκαν οι Σάββας Θεοδωρίδης, Κώστας Καραπατής (τερματοφύλακες), Ηλίας Ρωσσίδης, Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, Βασίλης Ξανθόπουλος, Σταύρος Τσώχος (αμυντικοί), Μπάμπης Κοτρίδης, Θανάσης Μπέμπης, Κώστας Πολυχρονίου, Γιάννης Ιωάννου, Θανάσης Μουρτζίκος (μέσοι), Ηλίας Υφαντής, Θέμης (Θεμιστοκλής) Μουστακλής, Γιώργος Δαρίβας, Σωτήρης Γκαβέτσος, Κώστας Μεσολογγίτης, Αντώνης Ποσειδών (επιθετικός).

Ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή τον Γιουγκοσλάβο (Σέρβο) Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς. Αγωνίστηκαν οι Μιχάλης Βουτσαράς, Αντρέας Απέργης (τερματοφύλακες), Κώστας Λινοξυλάκης, Σωτήρης Αγγελόπουλος, Γιώργος Κουρτζίδης, Θόδωρος Αλούπης, Αλέκος Μαριδάκης, Μάριος Γεώργιζας, Νίκος Καρακατσάνης (αμυντικοί), Γιάννης Παπαντωνίου, Γιάννης Νεμπίδης, Κώστας Βουρλιωτάκης (μέσοι), Βαγγέλης Πανάκης, Δημήτρης Θεοφάνης, Λάκης (Μιχάλης) Σοφιανός, Γιώργος Ανδρέου, Λάκης (Βασίλης) Πετρόπουλος, Δημήτρης Κρητικός, Γιάννης Νικητάκης (επιθετικοί).

Ο Απόλλων είχε προπονητή έως την 4η αγωνιστική τον Γιουγκοσλάβο (Σέρβο) Ιβάν Στέβοβιτς. Την 5η ανέλαβε ο Ούγγρος Γιάνος Ζόλναϊ. Έπαιξαν οι Στάθης Τσανακτσής, Μπάμπης Ταουξής (τερματοφύλακες), Χρήστος Δαράκης, Δημήτρης Μουστάκας, Κώστας Χρόνης, Νίκος Κορωνάρχης (αμυντικοί), Αντώνης Δερμάτης, Βαγγέλης Μαυρόπουλος, Γιώργος Παριανός, Κώστας Σαχίνης (μέσοι), Σάββας Παπάζογλου, Μάκης (Σεραφείμ) Σανίογλου, Σπύρος Ευθυμίου, Λάμπης (Χαράλαμπος) Σεραφείδης, Γιώργος Καμάρας, Γιάννης Χολέβας, Δημήτρης Χατζηκανέλλος, Γιάννης Σκανδάλης (επιθετικοί).

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προπονητή τον Αυστριακό Νίκο Πόλτι. Μετά τη 2η αγωνιστική τον αντικατέστησε με την παλιά δόξα του Άρη, Κλεάνθη Βικελίδη. Αγωνίστηκαν οι Λάκης (Απόστολος) Πρόγιος, Κώστας Βελλιάδης (τερματοφύλακες), Αντώνης Κεμανίδης, Δημήτρης Πετρίδης, Γιώργος Χασιώτης, Βασίλης Γερούδης (αμυντικοί), Δημήτρης Καλογιάννης, Νότης (Παναγιώτης) Τσίντογλου, Γιαννέλος Μαργαρίτης (μέσοι), Φόρης (Χριστόφορος) Γεντζής, Λάμπης (Χαράλαμπος) Κουιρουκίδης, Γιώργος Χαβανίδης, Λέανδρος Συμεωνίδης, Κώστας Κιουρτζής, Χαλκιάς Θόδωρος, Παναγιώτης Χουρμπουλιάδης, Μουμουλίκας, Λευτέρης Παπαδάκης, Παπαευστρατίου (επιθετικοί).

Η Δόξα Δράμας είχε προπονητή τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ Νίκο Πάγκαλο. Έπαιξαν οι Λευτέρης Σαμλίδης, Παύλος Μποϊντάρης, Μπουμπούσης (τερματοφύλακες), Βαγγέλης Σιμπλιώτης, Μιχάλης Τόλιος, Πάρης (Παρασκευάς) Γρηγοριάδης, Γιώργος Κοτρίδης, Νίκος Νικολαΐδης, Γιώργος Γεωργιάδης (αμυντικοί), Τάκης (Νεωτάκης) Λουκανίδης, Νίκος Πιστικός (μέσοι), Αντώνης Γεωργιάδης, Παύλος Γρηγοριάδης, Θεοφάνης Ιγνατίου, Θανάσης Λουκανίδης, Βασίλης Ιωάννου, Παύλος Τοκμακίδης, Αλέκος Ναλμπάντης (επιθετικοί).

Προπονητής του Εθνικού ήταν ο Αυστριακός) Κουρτ Ρουμπίνσκι. Αγωνίστηκαν οι Στάθης Μανταλόζης, Βασίλης Θεοδώρου (τερματοφύλακες), Μανώλης Κλικόπουλος, Αλέκος Κοζομπόλης. Γιώργος Λαιμός, Δημήτρης Χριστοφορίδης (αμυντικοί), Μανώλης Καρνασόπουλος, Κώστας Αρδίζογλου, Νίκος Μουνδρέας (μέσοι), Δημήτρης Γράφας, Σπύρος Σπαθούλας, Νίκος Γιακουμάκης, Χρήστος Καραουλάνης, Μίμης Μπενάρδος, Στέλιος Στούρας, Γιάννης Φερλέμης, Λευτέρης Λεστάρης (επιθετικοί).

Προπονητής του Άρη ήταν ο Γιουγκοσλάβος (Σέρβος) Μλάντεν Κάσαντι. Έπαιξαν οι Δημήτρης Αχπαρίδης, Ηρακλής Γκαντίνας (τερματοφύλακες), Χρήστος Νανάκος, Λεωνίδας Ποζάνης, Αλκέτας Παναγούλιας. Βασίλης Γρηγοριάδης, Θανάσης Καρράς (αμυντικοί), Πόλυς (Πολυχρόνης) Στεργιώτης, Ηλίας Κεμαλίδης, Κώστας Χατζηκώστας, Τρύφων Καντιλτζιάδης (μέσοι), Γιάννης Σισμανίδης, Μουφίτ (Καλλιοντζής, Χρήστος Κοτζαμπασίδης, Στέλιος Παπουτσόπουλος, Παύλος Πασχαλίδης, Λάλος (Μιχάλης) Μπαλτατζής, Γιάννης Καρακασίδης, Θόδωρος Σπανόπουλος. Κώστας Ηλιόπουλος, Νίκος Πετράκης (επιθετικοί).

Παίκτης-προπονητής του Πανιωνίου ήταν ο επιθετικός και «σημαία» της ομάδας Γιάννης Σκορδίλης. Έπαιξαν οι Κώστας Βαλλιάνος, Θανάσης Κουρκουβέλας (τερματοφύλακες), Τάκης (Παναγιώτης) Παπουλίδης, Κυριάκος Καζαντζίδης, Τούλης (Παναγιώτης) Ερμείδης, Βασιλείου (αμυντικοί), Παναγιώτης Ασημακόπουλος, Τάσος Μυλωνάκης, Στάθης Μαυρίδης, (μέσοι), Θανάσης Σαραβάκος, Κώστας Κωνσταντινίδης, Γιώργος Παπουλίδης, Αδαμάντιος Χρονόπουλος, Κώστας Γεωργόπουλος, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Μπαξεβανόπουλος (επιθετικοί).

Προπονητής της Προοδευτικής ήταν ο άλλοτε παίκτης των «βυσσινί Γιούρκας (Γιώργος) Σεϊταρίδης. Αγωνίστηκαν οι Αλέκος Αναστασιάδης, Χρήστος Πετρόπουλος (τερματοφύλακες), Γιώργος Βάιλας, Μάκης (Γεράσιμος) Γερμενής, Βασίλης Τερκεσίδης, Κώστας Γεωργιτσάκης (αμυντικοί), Τάσος Σουρούνης, Νίκος Φίλιος, Γιάννης Βαραμέντης, Νίκος Μουρκάκος, Μηνάς Μακρυγιάννης, Συμεώνογλου (μέσοι), Γιώργος Κανσός, Πέτρος Χριστοφίδης, Νικολαΐδης, Νίκος Τερκεσίδης, Στέφανος Ταουξής, Γιώργος, Κοπανίδης, Σαββίδης, Περδικογιάννης, Γιώργος Σιαβελής, Λαχανόπουλος (επιθετικοί).

Ο Παναργειακός στις 7 πρώτες αγωνιστικές δεν είχε προπονητή. Την εντεκάδα κατάρτιζε ο γενικός αρχηγός Γιάννης Νεοφυτιάδης. Στη συνέχεια προσέλαβε τον Γιώργο Ρουσσόπουλο. Έπαιξαν οι Δημήτρης Κομπόσης, Γιώργος Μαρίνος, Γιώργος Καχριμάνης (τερματοφύλακες), Αχιλλέας Βλασσόπουλος, Αντρέας Γιαχουντής, Αντρέας Δημοπάνας, Γιάννης Καραλέκας, Αργείτης, Κώστας Μπουκάρας, Πολυχρονόπουλος. Φλώρος (αμυντικοί), Βαγγέλης Κοζιώτης, Θανάσης Παπακόρδας, Γιώργος Καλιάτσης, Τρικουράκης, Αλέξανδρος Ξηνταρόπουλος, Ντανουκάρας, Φεσαπίδης, Γιάννης Σμυρνιωτάκης (μέσοι), Τάσος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Ψαρρός, Χρήστος Μιχαηλίδης, Τάκης (Παναγιώτης) Κυριακόπουλος, Δημήτρης Τσάμης, Αγγελόπουλος, Μητσόπουλος, Πέτρος Μούκας, Τασσόπουλος, Γιώργος Κολορίζας (επιθετικοί).

* Από πολύμοχθη έρευνα του δημοσιογράφου, συγγραφέα και ιστορικού ερευνητή, Γρηγόρη Δημακάκου