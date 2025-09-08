4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: «Ασφάλεια, απόλαυση, παροχές και συνθήκες», προκρίνει ο Γ. Παπανδρεόπουλος

«Τρεις είναι οι άξονες της φετινής διοργάνωσης και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Πρώτον, θέλουμε όλοι όσοι συμμετάσχουν, πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, απλός κόσμος, μικροί και μεγάλοι να αγωνιστούν σε ασφαλές περιβάλλον. Δεύτερον, όλοι και όλες να απολαύσουν τον αγώνα και τρίτον, να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και τις παροχές της διοργάνωσης».

Αυτά τόνισε για τον αγώνα ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του 4ου Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Ακόμη ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος μεταξύ άλλων πρόσθεσε:

-Η πόλη αγκαλιάζει χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερο τη διοργάνωση, που πλέον έχει γίνει θεσμός. Σιγά-σιγά έρχονται αθλητές και αθλήτριες από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να συμμετάσχουν στον αγώνα με τη φανταστική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα. Μάλιστα λόγω της ώρας διεξαγωγής αναδεικνύεται το παραλιακό μέτωπο της πόλης, αλλά και το φανταστικό ηλιοβασίλεμα.

-Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Αυτός είναι ο στόχος σε κάθε επίπεδο. Περιμένουμε και φέτος τους κορυφαίους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες. Ο αγώνας θα είναι σαν Πανελλήνιο πρωτάθλημα με υψηλά οικονομικά κίνητρα.

-Η διαδρομή δεν είναι μόνο επίπεδη, αλλά το βασικότερο είναι ασφαλής. Δεν είναι στο κέντρο της Πάτρας, αλλά στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Να σημειώσουμε ότι τα 5 χιλιόμετρα είναι μέσα στη Λιμενική Ζώνη. Όπως μας έχουν πει οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες που γνωρίζουν και μπορούν να κρίνουν καλύτερα η διαδρομή προσφέρεται για ρεκόρ και επιδόσεις.

Παράλληλα προσφέρεται για ευρεία συμμετοχή, για όλους όσοι δηλαδή θέλουν απλώς να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τον αγώνα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας συνεχίζονται και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Οι εγγραφές για όλες τις Κατηγορίες γίνονται καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about