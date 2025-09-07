H Παναχαϊκή ξεκίνησε με ήττα, αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ερασιτεχνών, όπως και οι Αρης Π., Παναιγιάλειος, πέρασε η Θύελλα

Κάποτε η Παναχαϊκή πρωταγωνιστούσε στο Κύπελλο Ελλάδας...

Στις μέρες μας πια δεν δύναται να σταθεί αξιοπρεπώς ούτε στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, διοργάνωση για ομάδες της Γ' Εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων...

Όπως αναμενόταν λοιπόν, την ήττα στην Καλαμάτα από τον Πανθουριακό με 2-1 γνώρισε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Απο νωρίς στις αποτυχίες και ο Παναιγιάλειος, που έχασε με 2-1 από τη Ζάκυνθο στο γήπεδο της Αβύθου και αποκλείστηκε, ενώ η μοναδική ομάδα της Αχαΐας που προκρίθηκε ήταν η Θύελλα, η οποία επικράτησε 2-0 του Αρη Πατρών, Κυπελλούχου ΕΠΣ Αχαϊας.

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 2-1: 19’ 57’ Αγγελής – 45’ Νιφορόπουλος

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Σμπόρας, Αγουρίδης, Φωτεινόπουλος, Κατσαΐτης, Ψυχογιός, Ντούνης, Γερολυμάτος (76′ Κουτσιούδης), Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

Θύελλα Πατρών – Άρης Πατρών Πατρών 2-0: 4’ Σουγλέρης, 70’ Θεοδωρακόπουλος

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Βέργιος, Κατριβέσης, Μπουρικάς (80’ Ντίνος), Σουγλέρης, Σκεπετάρης, Πιστικός (52’ K. Κουτσαντώνης), Σκούρτας (80’ Αχ. Κουτσαντώνης), Θεοδωρακόπουλος, Καπνιάρης.

ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ: Πάντος, Μπαλάσκας (75’ Αγγελής), Μενύχτας, Σίδερης, Νικολακόπουλος, Θωμάς (59’ Παπαηλιού), Λιμάτσι, Μπούμπαλης, Καραμπούλας, Μητρόπουλος (75’ Παναγιωτακόπουλος), Κωστής.

Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος 1-2: 48’ πέναλτι Μπουρλάκης – 19’ πέναλτι Σίλβα

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Πρωτόπαπας, Βασιλαντωνόπουλος (64’ Συρμής), Τασουλής, Κολοκοτρώνης (77’ Καρμίρης), Ντούκας, Φωκαΐδης (85’ Καλόφωνος), Σιάκας, Κόκιος, Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (77’ Αναστασόπουλος).

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας διεξάγεται με υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της Γ΄ Εθνικής και προαιρετική συμμετοχή των Κυπελλούχων Ε.Π.Σ.. Είναι η 48η διοργάνωση και η Παναχαική μετέχει για πρώτη φορά.

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών δημιουργήθηκε το 1971 από την ανάγκη να μετέχουν σε ένα Κύπελλο οι ομάδες της χώρας που έχασαν αυτό το προνόμιο εκείνη την εποχή, όταν δηλαδή παύθηκε η συμμετοχή τους στο Κύπελλο Ελλάδας, στο οποίο σχεδόν επί μισό αιώνα μετείχαν όλες οι ομάδες – μέλη της ΕΠΟ.

Και τούτο επειδή ο αριθμός τους είχε αυξηθεί, με αποτέλεσμα το Κύπελλο να έχει γίνει διοργάνωση - μαμούθ. Ετσι δικαίωμα συμμετοχής απέκτησαν μόνο οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών και όλες οι υπόλοιπες περιορίστηκαν στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Η πρώτη διοργάνωση έγινε την περίοδο 1971-1972 και στον τελικό, που διεξήχθηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη έφτασαν ο ΓΣ Αλεξανδρούπολης με τον Φοίβο Κρεμαστής, με τους Ροδίτες να επικρατούν με 3-2.

Η μοναδική διάκριση της Αχαΐας ήρθε 15 χρόνια μετά. Το ΑΠΣ Πάτραι, το 1986, ως νικητής του Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαϊας, εκπροσώπησε την Αχαΐα στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Εφτασε μέχρι τον τελικό (η πρώτη και μοναδική ομάδα που το πετυχαίνει), αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς έχασε στο Καραϊσκάκη από τον Πανδραμαϊκό με 4-2 στα πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της 1ης φάσης (6-7 και 10 Σεπτεμβρίου)

Σάββατο 6/9

Κατσαντώνης Αγράφων – Πυλαριακός 2-5

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Λουτρακίου 0-0, 5-4 πεν

Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών 1-1, 3-5 πεν

Κυριακή 7/9

16:00 Ολυμπιάδα Καρουσάδων – Καστοριά 1-1, 5-4 πεν

16:30 Εθνικός – Αίας Σαλαμίνας 3-1

16:30 Κένταυρος Βριλησσίων – Δόξα Βύρωνος 3-2

16:30 Αστέρας Βάρης – Εθνικός Αστέρας 1-1, 4-2 πεν

16:30 Σαρωνικός Αναβύσσου – Ιωνικός 0-2

16:30 Άρης Πετρούπολης – Αναγέννηση Σχηματαρίου 4-0

16:30 ΑΟ Νέας Αρτάκης – Αμαρυνθιακός 2-0

16:30 ΑΟ Νέας Ιωνίας – ΑΟ Καρύστου 0-0, 5-3 πεν

16:30 ΑΟ Χαϊδαρίου – Ηλυσιακός 1-0

16:30 Ρεθυμνιακός – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 0-1

16:30 Νέος Κισσαμικός – Γιούχτας 1-3

16:30 Ατσαλένιος – ΑΟ Αγίου Νικολάου 4-0

16:30 ΑΕΡ Αφάντου – Ρόδος 1-0

16:30 Πρόοδος Ρωγών – Τηλυκράτης 1-2

16:30 Αναγέννηση Άρτας – Παναγρινιακός 5-0

16:30 Θύελλα Πατρών – Άρης Πατρών 2-0

16:30 Παναιγιάλειος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-2

16:30 Πανθουριακός – Παναχαϊκή 2-1

16:30 Κόρινθος – Αστέρας Βλαχιώτη 5-0

16:30 Μανδραϊκός – Ερμής Μελιγούς 1-1, 4-2 πεν

16:30 Μπουμπουλίνα Σπετσών – Πανγυθεατικός 2-1

16:30 Άρης Αβάτου – Αετός Οφρυνίου 0-1

16:30 Δόξα Δράμας – Απόλλων Παραλιμνίου 1-0

16:30 Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας 2-0

16:30 Πανθρακικός – Άρης Πηγών 3-1

16:30 Ακρίτες Συκεών – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-1

16:30 ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης 2-1

16:30 ΑΕ Αλεξάνδρειας – ΦΑΣ Νάουσα 1-1, 1-3 πεν

16:30 Θερμαϊκός Θέρμης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1

16:30 Ερμής Εξοχής – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-4

16:30 Μακεδονικός Σιάτιστας – Εορδαϊκός 1-2

16:30 Πιερικός – Ρήγας Φεραίος 2-0

16:30 Σαρακηνός – Κοζάνη 3-0

16:30 ΑΕ Λευκίμμης – Θεσπρωτός 5-0

16:30 Μέγας Αλέξανδρος Αετού – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 0-4

16:30 Αστέρας Σταυρού – ΑΟ Ανθούπολης 1-0

16:30 Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Καρδίτσας 4-0

16:30 Μαλεσίνα – ΠΑΣ Λαμία 0-1

16:30 ΑΟ Τρίκαλα – ΠΟ Ελασσόνας 2-1

16:30 Θύελλα Κατσικά – Άρης Φιλιατών 0-1

16:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Κιλκισιακός 1-1, 3-5 πεν

18:00 ΠΑΣ Πύργος – ΑΟ Μιλτιάδης

Τετάρτη 10/9

16:30 ΑΕ Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων

16:30 Αστέρας Αγίου Νικολάου – ΑΕ Ευόσμου

* Περνούν χωρίς αγώνα : Ηρακλής Θερμαϊκού, Βέροια, Ανδρούτσος Γραβιάς, ΑΕ Μυκόνου

2η φάση (13-14/9)

Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας

Πανθρακικός – ΑΟ Ξάνθη

Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΠΑΟΚ Δυτικού – Ακρίτες Συκεών

Αστέρας Αγίου Νικολάου ή ΑΕ Ευόσμου – Βέροια

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΦΑΣ Νάουσα

Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης

Ολυμπιάδα Καρουσάδων – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού

Αναγέννηση Άρτας – Ανδρούτσος Γραβιάς

Τηλυκράτης – Πυλαριακός

Θύελλα Πατρών – ΑΠΣ Ζάκυνθος

ΠΑΣ Πύργος ή ΑΟ Μιλτιάδης – Πανθουριακός

Μανδραϊκός – ΠΑΣ Κόρινθος

Εθνικός – Κένταυρος Βριλησσίων

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Άρης Πετρούπολης

Ιωνικός – Αστέρας Βάρης

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Ατσαλένιος

* Προκρίνονται χωρίς αγώνα : Πέλοπας Κιάτου, Απόλλων Καλυθιών, ΑΕ Μυκόνου, Πιερικός, Σαρακηνός, ΠΑΣ Λαμία, ΑΟ Τρίκαλα, Μπουμπουλίνα Σπετσών, ΑΟ Νέας Ιωνίας, ΑΟ Χαϊδαρίου, Γιούχτας, ΑΕΡ Αφάντου, ΑΕ Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων (ο νικητής)

* Οι ομάδες που συμμετέχουν στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής και προκρίθηκαν στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, θα αγωνιστούν την Τετάρτη 17/9.