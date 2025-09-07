Έβαλε πλώρη για την κορυφή της Ευρώπης η Εθνική μας ομάδα πόλο νεανίδων

Γυαλίζει το μάτι τους για το χρυσό. Η Εθνική ομάδα νεανίδων Κ18 ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ιταλίας, την οποία κέρδισε με 18-10 στον χθεσινο (6/9) ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Στον τελικό που είναι προγραμματισμένος την Κυριακή (7/9) στις 21:30, το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία νωρίτερα κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας με 18-14. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα έχει ήδη εξασφαλίσει μετάλλιο και θα παλέψει για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.

Σημειώστε επίσης, πως είναι ο δεύτερος τελικός για τα ελληνικά χρώματα αυτό το καλοκαίρι, στις ηλικιακές κατηγορίες, αφού είχε προηγηθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων Κ16, στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε από την Ισπανία με 19-14 και πήρε το ασημένιο μετάλλιο (3/7).

Στον ημιτελικό, οι διεθνείς μας φρόντισαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα κιόλας λεπτά όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 (3.32 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο). Οι Ιταλίδες, από την πλευρά τους, κατάφεραν μεν να ισοφαρίσουν σε 4-4, αλλά ουδέποτε πέρασαν μπροστά στο σκορ. Μάλιστα, με όπλο της την άμυνα η Εθνική μας ομάδα μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση, αφού προηγήθηκε ακόμη και με οκτώ γκολ διαφορά (17-9 και 18-10) στην τελευταία περίοδο.

Πρώτη σκόρερ για το ελληνικό συγκρότημα ήταν η Νεφέλη Άννα Κρασσά η οποία σημείωσε έξι γκολ, ένα εκ των οποίων από το κέντρο της πισίνας και ακολούθησαν οι Ανδρονίκη Καραγιάννη και Ραφαέλα Σαλταμανίκα με τέσσερα.

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 18-10

Οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ιταλία σκόραραν: Μινούτο 3, Μπόβο 2, Μπιάνκι 1, Μπατσέλε 1, Μανινέτι 1, Μαγκάλιο 1, Μπιάνκο 1.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6/9)

Ημιτελικοί

Ισπανία - Ουγγαρία 18-14

ΕΛΛΑΔΑ - Ιταλία 18-10

Θέσεις 5-8

Σερβία - Κροατία 8-13

Ολλανδία - Ισραήλ 15-10

Θέσεις 9-10

Τουρκία - Γερμανία 14-9

Θέσεις 11-12

Σλοβακία - Μ. Βρετανία 6-13

Θέσεις 17-19

Ιρλανδία - Ελβετία 10-9

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (7/9)

Τελικός

21:30 Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις 3-4

20:00 Ουγγαρία - Ιταλία

Θέσεις 5-6

18:30 Κροατία - Ολλανδία

Θέσεις 7-8

17:00 Σερβία - Ισραήλ