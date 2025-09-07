Sold out ο Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2025 «ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Με τη συμπλήρωση του ορίου συμμετοχών και με 500 δρομείς στις αποστάσεις των 9.6χλμ και 5χλμ θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ο «Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2025 Νίκος Αργυρόπουλος» με διοργανωτή το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης».

Όσες/οι δεν θα αγωνιστούν στις αποστάσεις του αγώνα, αλλά θέλουν να χειροκροτήσουν τους φίλους ή τους συγγενείς τους ή απλά να ζήσουν την χαρούμενη αύρα που θα «φυσάει» στην Παραλία των Βραχναιίκων θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη μεγάλη δρομική γιορτή της Κυριακής 14/9/2025, συμμετέχοντας στη διεξαγωγή του ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την άρτια διεξαγωγή του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ». Κανένας αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί, χωρίς την υποστήριξη των διοργανωτών από ανθρώπους, με αλτρουϊσμό και διάθεση για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι βασικοί οργανωτικοί τομείς που θα καλυφθούν από το εθελοντικό πρόγραμμα της διοργάνωσης αφορούν την προετοιμασία (12/09/2025 & 13/09/2025) αλλά κυρίως δραστηριότητες την ημέρας του αγώνα (Κυριακή 14/09/2025), όπου οι εθελοντές θα κληθούν να καλύψουν τομείς όπως η φύλαξη της διαδρομής του αγώνα, η τροφοδοσία των δρομέων αλλά και πολλές δράσεις στο χώρο της αφετηρίας/τερματισμού των αγώνων (Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, Παραλία Βραχναιίκων).

Η διοργάνωση θα παρέχει στους εθελοντές αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, καπέλο, νερό και σνακ

Η διαθεσιμότητα του υποψηφίου εθελοντή για το διάστημα της διεξαγωγής, αλλά κυρίως την ημέρα του αγώνα, αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Αν επιθυμείτε και εσείς να γίνετε μέλος του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας», συμπληρώστε την αίτηση εθελοντή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://forms.gle/nX7jjpw63wGLFLAx7, μέχρι ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/09

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το email του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" smax_feidippidis@yahoo.com ή με τον κ. Χρήστο Ράπτη (τηλ. 6983507345), Υπεύθυνο του Εθελοντικού Προγράμματος της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 14/9/2025 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για προσφορά, απολαμβάνοντας παράλληλα τις ομορφιές του Παράκτιου μετώπου της Πάτρας