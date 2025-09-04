Κλείνουν οι θέσεις για τον «Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025»

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι εγγραφές για τον «Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2025 Νίκος Αργυρόπουλος» που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα, με διοργανωτή το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης», και περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 9.6χλμ και 5χλμ.

Η διαδρομή των αγώνων, με εκκίνηση και τερματισμό το χώρο έμπροσθεν του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχνεϊκων, είναι επίπεδη, με άριστης ποιότητας άσφαλτο, και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορών επιδόσεων.

Παράλληλα οι δρομείς που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν δίπλα στο κύμα, υπό τη φυσική σκιά των δέντρων της παραλίας σε μεγάλο μέρος της διαδρομής, ενώ μετά το τέλος των αγώνων μπορούν να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους με μια θαλασσινή βουτιά και καφέ ή/και φαγητό στα παραθαλάσσια εστιατόρια της περιοχής.

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σε 10ευρώ και για τους δυο αγώνες (9.6χλμ και 5χλμ) και περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, τεχνικό t-shirt και δωρεάν φωτογραφίες.

Οι ατομικές εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 5/9 μέσω τις ιστοσελίδας https://raceid.com/el/races/13989/about

Παράλληλα δυο ημέρες νωρίτερα ολοκληρώνονται οι ομαδικές εγγραφές των Συλλόγων δρομέων και των σωματείων στίβου της ΓΓΑ, με αποτέλεσμα οι θέσεις που θα μείνουν διαθέσιμες μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των 500 συμμετοχών και για τους δυο αγώνες (9.6χλμ και 5χλμ), που έχουν θέσει οι διοργανωτές, αναμένεται να εξαντληθούν εντός της εβδομάδας.

Κάντε, λοιπόν, γρήγορα την εγγραφή σας και «κλείστε θέση» στην αφετηρία του αγώνα, για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι, τρέχοντας «δίπλα στο κύμα», τιμώντας παράλληλα το Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκο Αργυρόπουλο για την πολυετή προσφορά του στον κλασσικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα