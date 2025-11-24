Προπονητές στίβου Αχαΐας και Πρώτες βοήθειες- ΦΩΤΟ

Μια σημαντική πρωτοβουλία στον στίβο είχαμε την Κυριακή το πρωί με την εκπαίδευση πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών, ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή για τους προπονητές στίβου των σωματείων της Πάτρας.

Η εκδήλωση έγινε στην φιλόξενη αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Την πρωτοβουλία είχε ο διακεκριμένος ιατρός στο ΓΝΠ «Άγιος Ανδρέας», Τάκης Γεωργακόπουλος, που τυγχάνει παράλληλα και Γενικός Αρχηγός του τμήματος στίβου στην ΑΕΠ Ολυμπιάς, σε συνεργασία με τον δραστήριο Σύνδεσμο Προπονητών Στίβου Αχαΐας.

Το παρακολούθησαν αρκετοί Προπονητές στίβου και όχι μόνο, που απευθύνουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτές Χαράλαμπο Λεβέντη, Ξανθίππη Φουλίδου, Αικατερίνη Νικολάου και στο γιατρό Τάκη Γεωργακόπουλο που το συντόνισε. Η παρακολούθηση ήταν δωρεάν και θα σταλούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.