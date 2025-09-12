Ενισχύεται ο ΟΠΑΘΑ για την Α2: Απέκτησε τον Γιώργο Μπεκρή από τον ΝΟΠ

Επένδυση στο Μέλλον: Ο Γιώργος Μπεκρής στον ΟΠΑΘΑ!

Ο ΟΠΑΘΑ Πατρών συνεχίζει να χτίζει το μέλλον του συλλόγου, επενδύοντας σε νεαρούς και πολλά υποσχόμενους αθλητές. Με μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε την ένταξη στο ρόστερ μας του νεαρού περιφερειακού, Γιώργου Μπεκρή, από τις υποδομές του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Ο Γιώργος Μπεκρής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ταλέντα της πατραϊκής υδατοσφαίρισης.

Έχοντας διακριθεί στα πρωταθλήματα υποδομών, έχει αγωνιστεί σε τελικές φάσεις πανελληνίων πρωταθλημάτων και έχει κληθεί στην προεθνική ομάδα. Στα 17 του χρόνια έχει 4 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα του ΝΟΠ σε Α1 και Κύπελλο

Η παρουσία του στον ΟΠΑΘΑ ενισχύει τη δέσμευση της ομάδας να στηρίζει τους νέους αθλητές της πόλης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό της Α2 ΕθνικήΣ πόλο.

"Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Μπεκρή στην οικογένεια του ΟΠΑΘΑ και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες και εξέλιξη σεζόν!"