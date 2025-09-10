H Θύελλα Πατρών, 2-1 τον Άρη Π., υπερπρωταθλήτρια ΕΠΣ Αχαΐας!!

“Κυανόλευκος” βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Αχαϊκό ποδόσφαιρο!

Η Θύελλα Πατρών Πατρών έκανε την ανατροπή στο “Φ. Αραβαντινός”, στον 18 τελικό Σούπερ Καπ ΕΠΣ Αχαϊας, ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 και έφτασε στην νίκη με 2-1 επί του Άρη Πατρών, η οποία της έδωσε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς!

Οι σκόρερς: 39′ Σουγλέρης, 60′ Θανόπουλος - 5′ Μητρόπουλος.

Θύελλα Πατρών (Αλέξης Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Βέργιος (15′ λ.τ. Πανίτσας), Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας, K. Κουτσαντώνης (91′ Ντίνος), Καπνιάρης (46′ Γιάννης Σκούρτας), Σουγλέρης (75′ Μαντάς), Σκεπετάρης (91′ Αχιλ. Κουτσαντώνης), Θεοδωρακόπουλος

Άρης Πατρών (Ανδρέας Ανδρούτσος): Αναστασόπουλος, Αλποχωρίτης, Μενύχτας, Σιδέρης, Νικολακόπουλος, Θωμάς (64′ Στειακάκης), Λιμάτσι (57′ Μπούμπαλης), Καραμπούλας (82′ Κυρσανίδης), Παπαηλιού, Μητρόπουλος (57′ Γράβαλος), Κωστής (64′ Παπαδόπουλος).

Ο τελικός του Σούπερ Καπ της ΕΠΣ Αχαϊας ανάμεσα στην Θύελλα Πατρών και τον Άρη Πατρών ήταν ο 18ος συνολικά από το 2006, όταν ξεκίνησε ο επίσημος αυτός θεσμός ανάμεσα στο πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο της Ε.Π.Σ.Α.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Διαγόρας Βραχνεΐκων, ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο 5 φορές. Από δύο κατακτήσεις έχουν Θύελλα Πατρών, Παναιγιάλειος, Ατρόμητος Λάππα και Τριταιϊκός, ενώ οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Σουπερ Καπ μια φορά είναι οι Αχιλλέας Καμαρών, Εθνικός Σαγεϊκων, Κεραυνός Αγ. Βασιλείου, Αχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών.

Αναλυτικά οι προηγούμενοι τελικοί Super Cup έχουν ως εξής:

2006 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Ατρόμητος Λάππα-Ζαβλάνι 2-0

2007 – Γήπεδο Εθνικό Στάδιο Αιγίου, Παναιγιάλειος-Αχιλλέας Καμαρών 8-2

2008 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Αχιλλέας Καμαρών-Διαγόρας 1-0

2009 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Εθνικός Σαγεϊκων-Παναιγιάλειος 0-0 (4-2 πέν)

2010 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας»,Τριταιϊκός-Ατρόμητος Λάππα 4-2

2011 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Τριταιϊκός-Θύελλα Πατρών 1-0

2012 – Γήπεδο. «Α. Κάνιστρας», Διαγόρας-Εθνικός Σαγεϊκων 0-0 (4-2 πέν)

2013 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Ατρόμητος Λάππα-Αναγέννηση Πατρών 5-1

2014 – Παμπελοποννησιακό στάδιο, Διαγόρας-Αναγέννηση Πατρών 4-1

2015 – Παμπελοποννησιακό στάδιο, Κεραυνός Αγ. Βασιλείου-Αρης Πατρών 2-0

2016 – Γήπεδο Παναχαϊκής, Αχαϊκή-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 1-0

2017 – Δημοτικό στάδιο Καλαβρύτων, Διαγόρας-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 2-1

2018 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Διαγόρας – Πανμοβριακός Ριόλου 1-1 (4-3 πεν.)

2019 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Θύελλα Πατρών-Ατρόμητος Πατρών 2-0

2022 – Γήπεδο «Ανδ, Κάνιστρας»: Διαγόρας – Πάτραι ΑΠΣ 1-1 (8-7πέναλτι).

2023 – Γήπεδο Προσφυγικών: Παναιγιάλειος – Πάτραι ΑΠΣ 1-1 (9-8 πέναλτι).

2024 – Γήπεδο «Ανδ. Κάνιστρας»: Ατρόμητος Πατρών – Θύελλα Πατρών 2-1

2025 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Θύελλα Πατρών - Άρης Πατρών 2-1

* Υπάρχει μία ακόμα διοργάνωση, τον Δεκέμβριο του 2002, που δεν ήταν υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Αχαΐας:

2002 Α.Ε. Αχαϊκή Α.Π.Σ. Άρης 2-2 (3-2 παρ.)