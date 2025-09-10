Θύελλα και Αρης Πατρών διεκδικούν το 18ο Σούπερ Καπ ΕΠΣ Αχαΐας

Την Τετάρτη 10/9/2025, στις 17.30, στο γήπεδο Φώτης Αραβαντινός της Θύελλας, θα διεξαχθεί ο τελικός για το 18ο Super Cup της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια 2024-2025, Θύελλα Πατρών και τον Κυπελλούχο 2024- 2025, Άρη Πατρών.

Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι εξής: Διαιτητής: Οικονόμου Κωνσταντίνος. Βοηθοί: Ζούλης Παναγιώτης, Σταυρόπουλος Σπυρίδων. 4ος: Ζέντελης Ιωάννης. Παρατηρητής Διαιτησίας: Χριστόπουλος Θεόδωρος

Η αξία του εισιτηρίου είναι στα 5 ευρώ. Η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 15 και για τις γυναίκες είναι δωρεάν.

18ο SUPER CUP Ε.Π.Σ. Αχαΐας

Ο φετινός τελικός του Σούπερ Καπ της ΕΠΣ Αχαϊας ανάμεσα στην Θύελλα Πατρών και τον Άρη Πατρών είναι ο 18ος συνολικά από το 2006, όταν ξεκίνησε ο επίσημος αυτός θεσμός ανάμεσα στο πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο της Ε.Π.Σ.Α.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Διαγόρας Βραχνεΐκων, ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο 5 φορές. Από δύο κατακτήσεις έχουν Παναιγιάλειος, Ατρόμητος Λάππα και Τριταιϊκός, ενώ οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Σουπερ Καπ μια φορά είναι οι Αχιλλέας Καμαρών, Εθνικός Σαγεϊκων, Κεραυνός Αγ. Βασιλείου, Αχαϊκή, Θύελλα Πατρών, Ατρόμητος Πατρών.

Αναλυτικά οι προηγούμενοι τελικοί Super Cup έχουν ως εξής:

2006 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Ατρόμητος Λάππα-Ζαβλάνι 2-0

2007 – Γήπεδο Εθνικό Στάδιο Αιγίου, Παναιγιάλειος-Αχιλλέας Καμαρών 8-2

2008 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Αχιλλέας Καμαρών-Διαγόρας 1-0

2009 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Εθνικός Σαγεϊκων-Παναιγιάλειος 0-0 (4-2 πέν)

2010 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας»,Τριταιϊκός-Ατρόμητος Λάππα 4-2

2011 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Τριταιϊκός-Θύελλα Πατρών 1-0

2012 – Γήπεδο. «Α. Κάνιστρας», Διαγόρας-Εθνικός Σαγεϊκων 0-0 (4-2 πέν)

2013 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Ατρόμητος Λάππα-Αναγέννηση Πατρών 5-1

2014 – Παμπελοποννησιακό στάδιο, Διαγόρας-Αναγέννηση Πατρών 4-1

2015 – Παμπελοποννησιακό στάδιο, Κεραυνός Αγ. Βασιλείου-Αρης Πατρών 2-0

2016 – Γήπεδο Παναχαϊκής, Αχαϊκή-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 1-0

2017 – Δημοτικό στάδιο Καλαβρύτων, Διαγόρας-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 2-1

2018 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Διαγόρας – Πανμοβριακός Ριόλου 1-1 (4-3 πεν.)

2019 – Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», Θύελλα Πατρών-Ατρόμητος Πατρών 2-0

2022 – Γήπεδο «Ανδ, Κάνιστρας»: Διαγόρας – Πάτραι ΑΠΣ 1-1 (8-7πέναλτι).

2023 – Γήπεδο Προσφυγικών: Παναιγιάλειος – Πάτραι ΑΠΣ 1-1 (9-8 πέναλτι).

2024 – Γήπεδο «Ανδ. Κάνιστρας»: Ατρόμητος Πατρών – Θύελλα Πατρών 2-1

2025 – Γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», Θύελλα Πατρών - Άρης Πατρών ;

* Υπάρχει μία ακόμα διοργάνωση, τον Δεκέμβριο του 2002, που δεν ήταν υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Αχαΐας:

2002 Α.Ε. Αχαϊκή Α.Π.Σ. Άρης 2-2 (3-2 παρ.)