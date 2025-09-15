Η Ελλάδα ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια!

Με πάθος που ξεχείλιζε και καρδιά που χτυπούσε στον ρυθμό της ελληνικής ψυχής, η Εθνική ομάδα πρόσφερε ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο μαγεία και μπασκετική αρμονία.

Κι όταν η Φινλανδία αντέδρασε, εκείνη δεν λύγισε∙ στάθηκε όρθια, πολέμησε μέχρι την τελευταία κατοχή και, με το τελικό 92-89, χάραξε το όνομά της ξανά στη λίστα των μεταλλιούχων.

Το χάλκινο μετάλλιο δεν είναι απλώς μια διάκριση∙ είναι η δικαίωση μιας γενιάς που πάλεψε, έπεσε, σηκώθηκε και στο τέλος θριάμβευσε. Στη Ρίγα, γράφτηκε ένας επίλογος γεμάτος ελπίδα για ένα νέο, λαμπρό ξεκίνημα για το ελληνικό μπάσκετ.