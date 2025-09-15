Η Ελλάδα ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια!

Μια ψυχωμένη Εθνική έγραψε ιστορία στη Ρίγα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο
Με πάθος που ξεχείλιζε και καρδιά που χτυπούσε στον ρυθμό της ελληνικής ψυχής, η Εθνική ομάδα πρόσφερε ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο μαγεία και μπασκετική αρμονία.
Κι όταν η Φινλανδία αντέδρασε, εκείνη δεν λύγισε∙ στάθηκε όρθια, πολέμησε μέχρι την τελευταία κατοχή και, με το τελικό 92-89, χάραξε το όνομά της ξανά στη λίστα των μεταλλιούχων.
Το χάλκινο μετάλλιο δεν είναι απλώς μια διάκριση∙ είναι η δικαίωση μιας γενιάς που πάλεψε, έπεσε, σηκώθηκε και στο τέλος θριάμβευσε. Στη Ρίγα, γράφτηκε ένας επίλογος γεμάτος ελπίδα για ένα νέο, λαμπρό ξεκίνημα για το ελληνικό μπάσκετ.
