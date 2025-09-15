Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ρουί Βιτόρια μετά το κακό ξεκίνημα στη Super League

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε και επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον «πράσινο» πάγκο, πληρώνοντας το τίμημα της ήττας από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η απομάκρυνσή του ήρθε πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 31 Οκτωβρίου 2024, όταν είχε διαδεχθεί τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Παρότι οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League, το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Super League – με μόλις έναν βαθμό σε δύο αγώνες κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά – έκρινε την τύχη του.

Το καλοκαίρι υπήρχαν φωνές αμφισβήτησης για την παραμονή του, ωστόσο η διοίκηση του συλλόγου του ανανέωσε την εμπιστοσύνη. Τελικά, η συνέχεια δεν την δικαίωσε, με αποτέλεσμα το «διαζύγιο» να είναι αναπόφευκτο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του.