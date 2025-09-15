Επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί και φθορές στα γραφεία και το τμήμα ΑΜΕΑ του Ι.Ο.Πατρών

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών και επιθέσεων με πέτρες στον χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών προκαλούν έντονη ανησυχία και καλούν σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Η ανακοίνωση του ΙΟΠ αναφέρει τα εξής:

Ο Ι.Ο. Πατρών καλεί τους Φορείς να λάβουν μέτρα σχετικά με το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της ανεξήγητης επίθεσης με πέτρες και θραύση των τζαμιών για τρεις συνεχόμενες ημέρες στις 10, 11 και στις 14 Σεπτεμβρίου, του χώρου που βρίσκονται τα γραφεία του Ι.Ο. Πατρών και της αίθουσας που στεγάζει το τμήμα ΑΜΕΑ. Άσχετα από ποιόν γίνεται ο συγκεκριμένος βανδαλισμός και με όποιο κίνητρο (αλητείας, διασκέδασης, σκοπιμότητας, βλακείας), δεν παύει να γίνεται σε ένα χώρο που αποτελεί κέντρο της πόλης και όχι κάποια απομακρυσμένη η συνοικία. Η μαρίνα είναι χώρος περιπάτου του πατρινού, είναι ο χώρος που ο πατρινός εκφράζεται με μια δραστηριότητα (εκείνη της ιστιοπλοΐας για άτομα με ειδικές ανάγκες) είναι το παραλιακό μέτωπο που διεκδίκησε και πήρε και που κάποιος πρέπει να το προστατεύσει.

Εάν πρόκειται να σχεδιάσουμε 3 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο και δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε τότε πρέπει να το ξανασκεφτούμε, κάτι δεν πάει καλά.

Εκτός από τις πολλές κλοπές στα σκάφη και του γεγονότος ότι σε τακτική βάση γνωστοί και όχι άγνωστοι (οι οποίοι και δεν ενοχλούνται) εγκαθίστανται στον εγκαταλελειμμένο χώρο του πρώην «Λάγιος», τώρα έχουμε και επιθέσεις με πέτρες και βανδαλισμούς. Να θυμίσουμε ότι κατά διαστήματα είχαμε θραύση παροχών νερού, κλοπές σε καλώδια ρεύματος μέχρι και αχρήστευσης του δικτύου της Μαρίνας.

Θεωρούμε σημαντικό οι φορείς της πόλης να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε ένα κεντρικό χώρο της πόλης μας, διότι η ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα οδηγεί σε βία και ενέργειες αυτοδικίας τα οποία είναι ακόμη χειρότερα.