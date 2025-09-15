Εμμανουήλ Καραλής: Σήμερα ο μεγάλος τελικός του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 στο Τόκιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει ακάθεκτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025, μετά την άνετη πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και ετοιμάζεται για τον σημερινό (15/09) μεγάλο αγώνα, με στόχο μια μεγάλη επίδοση και τη διεκδίκηση μεταλλίου.

Τι ώρα αγωνίζεται σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο τελικός του επί κοντώ αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:50 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sports 2, με την κάμερα να παρακολουθεί αποκλειστικά τις προσπάθειες όλων των αθλητών του αγωνίσματος.

Παράλληλα, θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και από την ΕΡΤ 2 (από τις 13:30), με εναλλασσόμενα πλάνα από διάφορα αγωνίσματα που διεξάγονται ταυτόχρονα.