Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια- Στόχος πάροχος συστημάτων επιβίβασης και check-in

Του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου
Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών υπεύθυνο για τα συστήματα check-in και επιβίβασης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με ανακοινώσεις των διαχειριστών.
Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το Αεροδρόμιο Βρυξελλών.
«Αυτό έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν».
Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο πάροχο, κατονομάζοντας την εταιρεία Collins Aerospace.
«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
