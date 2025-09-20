Καρυστιανού: «Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους»- Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και Καραμανλή

Για τον χαμό του παιδιού της και τη θέλησή της να φτάσει μέχρι τέλους, μίλησε σε συνέντευξή της, η Μαρία Καρυστιανού για το έγκλημα των Τεμπών τονίζοντας ότι «μπορείτε να φανταστείτε σε μια κοινωνία, οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολιτών να είναι ελεύθεροι και να πολιτεύονται».

Η Μαρία Καρυστιανού με την δύναμη ψυχής που την διακατέχει και την βοηθά να συνεχίζει τον αγώνα δικαίωσης των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μίλησε για τον πόνο της απώλειας επισημαίνοντας πως «ο χρόνος έχει παγώσει».

Ερώτηση: Έχουν περάσει 932 μέρες από το μοιραίο βράδυ. Πώς είναι σήμερα η Μαρία Καρυστιανού;

«Για μένα είναι μέρα, με μία τεράστια διάρκεια. Σίγουρα είμαι πιο θυμωμένη, πιο αναστατωμένη για όλα αυτά που γίνονται. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος απλά έχει γίνει πιο έντονος γιατί έχει μείνει αυτό το αίσθημα της αδικίας, το οποίο έχει εξομοιωθεί με τον πόνο της απώλειας. Είναι βαρύ για εμάς, όλη αυτή η συκοφαντία, η κοροϊδία και η προοπτική ότι δεν θα δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας. Η μικρότερη δικαίωση για ένα τέτοιο φρικαλέο έγκλημα, είναι να πάνε φυλακή οι υπεύθυνοι. Μπορείτε να φανταστείτε σε μια κοινωνία, οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολιτών να είναι ελεύθεροι και να πολιτεύονται, και να συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά; Να παίρνουν μισθό από τη χώρα;», είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

Ερώτηση: Υπάρχει ο πρωθυπουργός που άλλοτε φαίνεται να είναι σε θέση ισχύος και άλλοτε απολογητικός, υπάρχει ο Καραμανλής ο οποίος θα πάει για πλημμέλημα παρόλο που έχει στην «πλάτη» του τον θάνατο 57 ανθρώπων, υπάρχει ο Τριαντόπουλος, που παρότι έχει στην «πλάτη» του, ένα ολόκληρο μπάζωμα, θα πάει και αυτός θα πλημμέλημα, για την κ. Καρυστιανού τι της δημιουργεί στην ψυχή της;

«Επιβεβαιώνει την αλαζονεία τους, αυτή την αίσθηση «παντοκυριαρχίας» που έχουν, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όλα στην Ελλάδα είναι θέμα επικοινωνίας», ανέφερε.

Γιατί δεν θέλουν να βγει η αλήθεια;

«Γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και η αλήθεια θα τους «κάψει». Η αλήθεια θα τους πάει φυλακή. Αυτή την στιγμή δεν αγωνίζονται μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να παραμείνουν στο τραπέζι που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Πλέον παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής», απάντησε η κ. Καρυστιανού.

Ερώτηση: Έχετε καταλήξει στο μυαλό σας ποιο είναι τελικό αυτό το «τέρας» που πολεμάτε;

«Έχουμε ένα τόσο πολυπληθές και διαπλεκόμενο σύστημα που ορίζει τις ζωές μας. και το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα, και τα ΜΜΕ και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί συντηρούν αυτή τη φούσκα».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι:

«Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά μας, ας περάσει μια βόλτα, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός και θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα. Στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές. Εγώ έχω στα χέρια μου δυο ιατροδικαστικές που είναι διαφορετικές. Εγώ είμαι από τους λίγους συγγενείς που άνοιξα την σακούλα. Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι θάβεις κάτι που δεν έχεις δει τι είναι. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα ένα συγκείμενο οστό πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας, το οποίο μετά από έναν χρόνο και πάνω, μπήκα στην διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και εκεί παρανομίες, είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Στην συνέχεια συζητώντας με τους γονείς είπαμε πως μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε είναι να ξανανοίξει ο φάκελος Τέμπη».

«Μητσοτάκης, Τριαντόπουλος και Καραμανλής ό,τι χειρότερο και βρόμικο υπάρχει στην Ελλάδα»

«Η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει ποινή 3-4 μήνες για όποιον ζητήσει εκταφή χωρίς άδεια. Θα το έκανα με τα χέρια μου αν μπορούσα αλλά αν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε νόμιμο έλεγχο τοξικολογικών εξετάσεων και DNA. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας», επεσήμανε η κ. Καρυστιανού.

«Δεν θέλω να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με Μητσοτάκη, Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρόμικο, απάνθρωπο και ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να σταθώ δίπλα τους», τόνισε.

Θα ηγείτο μίας προσπάθειας δημιουργίας κόμματος;

Όπως αποκάλυψε η κ. Καρυστιανού στο MEGA «για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Για την μερίδα ανθρώπων που εάν πολιτευόταν η Μαρία Καρυστιανού, «βλέπουν» ιδιοτέλεια στον αγώνα της, η ίδια απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντιπολίτευση: «είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

Από όσα έχουν γραφτεί τι την πόνεσε περισσότερο;

«Ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου που πέθανε. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί θεώρησα ότι έριξε κάτι «μαύρο» στην μνήμη της, για μένα δεν με πειράζει. Όταν έχεις βιώσει αυτόν τον πόνο δεν σε πονάει τίποτα άλλο, ειδικά αν είναι ψεύτικο. Άφηνε υπόνοιες ότι δεν είμαι καλή μάνα, ότι την είχα παρατήσει στον πάτερα της. Αυτό που αμαυρώνει την μνήμη της νεκρής κόρης μου είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει. Έχω υποσχεθεί ότι θα κινηθώ νομικά αλλά το θεωρώ «δευτερευούσης σημασίας» σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα», παραδέχθηκε η κ. Καρυστιανού με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας «κάψει» όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας», συμπλήρωσε.

«Οτιδήποτε αφορά στην Μάρθη με πληγώνει και με παγώνει»

«Έχουν περάσει 932 βράδια χωρίς τη Μάρθη και δυστυχώς θα είναι περισσότερα. Θεέ μου πρέπει να τα ζήσω όλα αυτά χρόνια; Είναι δύσκολο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Μυρίζει Μάρθη. Πολλές φορές κάθομαι απ’ έξω και λέω πως αν αφήσω ανοιχτή την ντουλάπα θα φύγει η μυρωδιά της και δεν θέλω να φύγει. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι γι’ αυτόν τον λόγο. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας για την κόρη της και την διαχείριση της απώλειας