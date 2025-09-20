Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λάβει ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης, κάτοχος της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής (Regius Professor of Engineering) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, σε πρόσφατη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την αναγόρευση του Αιγιώτη καθηγητή Θέμη Προδομάκη σε «επίτιμο Διδάκτορα», τιμώντας τη μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά του στον χώρο της Μηχανικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί την ανώτατη τιμή που αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην επιστήμη, στα γράμματα και την τέχνη.

Επιστημονική Σταδιοδρομία και Συνεισφορά

Ο Θέμης Προδρομάκης διαπρέπει στον τομέα της Μηχανικής και έχει καταξιωθεί για την έρευνά του στο πεδίο των ημιαγωγών και την εφαρμογή τους σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων υλικών που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των υπολογιστικών συστημάτων, κάτι που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την προώθηση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Θέμης Προδρομάκης έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις πολυάριθμες τεχνολογικές του καινοτομίες και έχει εργαστεί σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το UC Berkeley, Imperial College London, Tsinghua University και το University of Technology Sydney. Η ερευνητική του δουλειά έχει φέρει σημαντικές ανακαλύψεις και επιτεύγματα που συντελούν στην επανάσταση των υπολογιστικών συστημάτων και στη μετάβαση προς πιο αποδοτικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε δηλώσεις του o κ. Προδρομάκης αναφέρει: «Με έκπληξη αλλά και βαθιά συγκίνηση έλαβα την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών ως προς την αναγόρευσή μου σε Επίτιμο Διδάκτορα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί έναν φάρο αριστείας στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτή η διάκριση είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προέρχεται από την περιοχή της Αχαΐας, που με διαμόρφωσε και με εμπλούτισε με τις αξίες της. Η σύνδεσή μου με αυτή τη γη είναι βαθιά και οι αναμνήσεις μου από την Αιγιάλεια και την ευρύτερη περιοχή, πάντα με καθοδηγούν στη ζωή και στην επιστημονική μου πορεία.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την εμπιστοσύνη τους και την τιμή ιδιαιτέρως τον Πρύτανη καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα και τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής καθηγητή κ. Κων/νο Ψυχαλίνο».

H διάκριση αυτή διευρύνει τους δεσμούς συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το τμήμα Μηχανικής του Εδιμβούργου αναδείχτηκε πριν λίγες μέρες ως το κορυφαίο τμήμα στο πεδίο των Ηλεκτρονικών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στις λίστες του Guardian