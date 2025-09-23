Βόλος: Για 40 λεπτά τον έψαχναν οι φίλοι του- Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 21χρονο

Σοκ έχει προκαλέσει στο Βόλο το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), όταν ένας 21χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 21χρονο ήταν ήδη αργά.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη συγγενείς και φίλους του άτυχου νέου.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, την ώρα του δυστυχήματος ο άτυχος 21χρονος έτρεχε να ανεβεί στο ταρατσάκι του πλυσταριού.

Γείτονες από τους απέναντι ορόφους φώναζαν να απομακρυνθεί εκείνος και οι φίλοι του, γιατί ενοχλούνταν από τη φασαρία. Οι δύο φίλοι του που γνώριζαν το μέρος έτρεξαν να φύγουν από τις σκάλες.

Εκείνος δεν γνώριζε την πολυκατοικία και έτρεξε προς το ταρατσάκι.

Για να ανεβεί έπρεπε είτε να έχει συρόμενη σκάλα είτε να πατήσει πάνω στο πλέξιγκλας και δυστυχώς ανεβαίνοντας σε αυτό, το πλαστικό υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά είδαν το σπασμένο πλεξιγλας και τον είδαν από ψηλά μέσα στον φωταγωγό.