Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αναζητείται διαθέσιμη ώρα για να συναντηθούν τελικά Μητσοτάκης- Ερντογάν τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Σημειωτέον πάντως ότι ο πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος θα βρίσκονται μόνο σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα στη Νέα Υόρκη. Και αυτό καθώς οι πρόεδροι κρατών πραγματοποιούν ομιλίες στην αρχή της ΓΣ του ΟΗΕ, ενώ οι αρχηγοί κυβερνήσεων προς το τέλος της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη και είχε προγραμματισθεί για απόψε το βράδυ 9 ώρα Ελλάδας. Μάλιστα το γεγονός ότι τελικά είχε κανονιστεί συνάντηση, παρότι το τελευταίο διάστημα είχαν αρχίσει να διαταράσσονται τα “ήρεμα νερά”, είχε ερμηνευθεί ως ένδειξη διάθεσης και των δύο πλευρών να μην εγκαταλείψουν την πολιτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει στη ΔΕΘ ότι θα έθετε στον κ.Ερντογάν την άρση του casus belli ως προϋπόθεση για να μην ασκήσει η Ελλάδα βέτο στο επίσημο αίτημα συμμετοχής της Τουρκίας ως τρίτης χώρας στα αμυντικά προγράμματα του SAFE.

Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν επρόκειτο επίσης να πραγματοποιηθεί στον απόηχο της επίσημης πρότασης της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και κυρίως νοτίως της Κρήτης.

Το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 21:00 στο λεγόμενο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη ως την πρώτη ελληνοτουρκική επαφή κορυφής μετά από τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονταν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι ωστόσο συναντιούνται με μεγαλύτερη τακτικότητα, και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.