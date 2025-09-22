Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν

Στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου
Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης), έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας».
Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.
Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά ενώ το 2023 η συνάντηση είχε γίνει και πάλι στο «Σπίτι της Τουρκίας».
Το εμβληματικό «Σπίτι της Τουρκίας»
“Σπίτι της Τουρκίας” ονομάζεται ένας ουρανοξύστης, ύψους 171 μέτρων, στην καρδιά του Μανχάταν.
Εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021 και βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών.
Το “Σπίτι της Τουρκίας” χρησιμεύει ως έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ.
Σχεδιασμένο από την αρχιτεκτονική εταιρεία Perkins Eastman με έδρα τη Νέα Υόρκη, με τη συμβολή του Ομίλου Dizayn της Τουρκίας, το κτίριο διαθέτει μια κορυφή σε σχήμα τουλίπας, το πιο σεβαστό λουλούδι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι κυρτό στις άκρες, για να θυμίζει την ημισέληνο στην τουρκική σημαία.
Ο σχεδιασμός του χώρου εισόδου είναι εμπνευσμένος από τα «καραβανσάρια» του παλιού Δρόμου του Μεταξιού- τα πανδοχεία στην άκρη του δρόμου, όπου αναπαύονταν οι κουρασμένοι ταξιδιώτες.
