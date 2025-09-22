Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης), έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά ενώ το 2023 η συνάντηση είχε γίνει και πάλι στο «Σπίτι της Τουρκίας».