Τι αποφάσισε ο Εισαγγελέας για τους γονείς του νεκρού βρέφους- Η ιατροδικαστική «έδειξε» ασφυκτικό θάνατο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του 2.5 μηνών μωρού που βρέθηκε νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 28χρονο πατέρα και μία 26χρονη μητέρα από τη Φινλανδία που σύμφωνα με το zarpanews.gr συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν διαπιστώθηκε πως το μόλις δύο μηνών βρέφος τους κατέληξε από ασφυξία.

Ο Εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προέκυψαν ενδείξεις δόλου. Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ξενοδοχείο στις Καλύβες, όπου η οικογένεια παραθέριζε.

Πώς έγινε η τραγωδία με νεκρό 2 μηνών βρέφος

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών στον Αποκόρωνα Χανίων, στην Κρήτη. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το ζευγάρι είχε παραστεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και, πιθανόν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, κοιμήθηκαν μαζί με το μωρό, το οποίο βρισκόταν ανάμεσά τους. Κατά λάθος φέρεται να το καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ασφυξία.