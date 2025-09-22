Back to Top
Χανιά: Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν οι γονείς

Το πόρισμα του ιατροδικαστή και το χρονικό του περιστατικού

Σοκ στα Χανιά έπειτα από την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 2 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό στην κούνια δωματίου ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Καλύβες Αποκορώνου όπου η οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26 χρονη μητέρα και το βρέφος έκαναν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με το zarpanews, οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το παιδί τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά. «Ασφυκτικός θάνατος» ήταν το πόρισμα των ιατροδικαστών. Οι γονείς συνελήφθησαν.

