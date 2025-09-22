Θεσσαλονίκη: Πάλεψε να σωθεί- Τι έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που σκότωσε ο αδερφός της

Το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου
Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης -σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί- την οποία το πρωί του Σαββάτου, ο ίδιος ο αδερφός της την έπνιξε, τυλίγοντας γύρω από το λαιμό της, μια σακούλα σούπερ μάρκετ, σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η νεκροψία- νεκροτομή -σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr– έδειξε ότι η άτυχη 59χρονη παρότι έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός και προσπάθησε να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.
Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ ενώ είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδερφή του επειδή όπως επεσήμανε ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.
Ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.
