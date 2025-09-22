Θεσσαλονίκη: Πάλεψε να σωθεί- Τι έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που σκότωσε ο αδερφός της

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης -σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί- την οποία το πρωί του Σαββάτου, ο ίδιος ο αδερφός της την έπνιξε, τυλίγοντας γύρω από το λαιμό της, μια σακούλα σούπερ μάρκετ, σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η νεκροψία- νεκροτομή -σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr– έδειξε ότι η άτυχη 59χρονη παρότι έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός και προσπάθησε να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου