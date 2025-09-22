Πάτρα: Στον ανακριτή οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οδηγήθηκαν πρν λίγο, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 15Χχρονου στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού και να υποβληθεί σε επέμβαση.

To αυμβάν έγινε στην Ελευθερίου Βενιζέλου και η αστυνομία έχει συλλάβει τρεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι,

ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο

ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο

πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.

Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των

τραυμάτων του. Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.