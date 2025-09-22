Back to Top
Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου - Στον ανακριτή οι τρεις δράστες

Σήμερα θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν

Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα το πρωί οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν άγρια έναν συνομήλικό τους, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι νεαροί κρατούνται από το μεσημέρι του Σαββάτου στα κρατητήρια της Ασφάλειας Πάτρας, καθώς είχαν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν.

Μετά τις σημερινές τους απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των τριών κατηγορούμενων, που συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκων, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεσή τους.

