Διακοπτό: Το μουσείο που κρατά άσβεστη τη μνήμη του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου - BINTEO

Ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό μουσείο, αφιερωμένο στην ιστορία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, λειτουργεί στο Διακοπτό, ακριβώς δίπλα στον Σταθμό-Αφετηρία της διαδρομής προς τα Καλάβρυτα.

Το μουσείο φιλοξενεί πλούσια εκθέματα που «ζωντανεύουν» τη διαδρομή του Οδοντωτού από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τις μέρες μας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του τόσο στην ανάπτυξη της περιοχής όσο και στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Φίλων Οδοντωτού, Γιάννης Καραπαναγιώτης, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την εξέλιξη αυτού του μοναδικού μέσου μεταφοράς μέσα από αυθεντικά αντικείμενα, φωτογραφίες και τεκμήρια.

Στον εξωτερικό χώρο, την παράσταση κλέβουν οι παλιές μηχανές και συρμοί, οι οποίοι κουβαλούν μνήμες και ιστορίες από μια άλλη εποχή. Κάθε κομμάτι τους αφηγείται μικρά μυστικά του Οδοντωτού, που εξακολουθεί να μαγνητίζει με τη διαδρομή του ανάμεσα στο φαράγγι του Βουραϊκού.