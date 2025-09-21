Καιρός: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια»

Αλλάζει ξανά ο καιρός τις επόμενες ημέρες και φαίνεται ότι έρχονται επιτέλους τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο αντικυκλώνας καταρρέει και οι πρώτες βροχές θα είναι γεγονός.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια…

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και η θερμοκρασία θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».