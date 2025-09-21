Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας- Δίπλα του και η Καρυστιανού

Αίτημα του κ. Ρούτσι είναι να επιτρέψουν οι Αρχές την εκταφή της σορού του παιδιού του. Το μεσημέρι στο πλευρά του βρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού , πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών η οποία μιλώντας στο OPEN «είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να έχουν περάσει τόσες ημέρες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην κάνουν τίποτα. Τι είμαστε αναλώσιμοι, δεν έχουμε φωνή;»

Στο Σύνταγμα παραμένει για έβδομη συνεχόμενη ημέρα σε απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι , πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη .

Συγκέντρωση αλληλεγγύης το απόγευμα

Το απόγευμα της Κυριακής (21/9), στις 18:30, δεκάδες σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος.

Συνολικά, 55 σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αίτημα εκταφής, το οποίο, όπως επισημαίνουν, απορρίπτεται επανειλημμένα από την εισαγγελία και τις αρμόδιες αρχές, παρά τις εκκλήσεις των γονέων. «Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία.