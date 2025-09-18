Τέμπη: Αιγιώτης κάνει απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Ένας πατέρας από το Αίγιο στέκεται εδώ και λίγες ώρες στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και συνεχίζει για τέταρτη ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο κύριος Δημήτρης προχώρησε και αυτός σε απεργία πείνας, σε μία κίνηση που προκαλεί συγκίνηση.

Ο Πάνος Ρούτσι και ο κύριος Δημήτρης βρίσκονται δίπλα δίπλα στο Σύνταγμα. Ο κύριος Πάνος κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του το σκίτσο του αδικοχαμένου γιου του, ενώ ο κύριος Δημήτρης του κρατά το χέρι και του δείχνει ότι δεν είναι μόνος του, σύμφωνα με το Star.

"Θα συνεχίσω τον αγώνα μου για το παιδάκι μου, για τα δικαιώματά μου, του Ντενουκού μου. Ο κόσμος έρχεται κάθε ημέρα, τέταρτη ημέρα σήμερα, κάθε ημέρα και πιο πολύ. Το μόνο που μου λένε: κουράγιο. Μου δίνουν δύναμη, αγκαλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ", δήλωσε ο κ. Ρούτσι.