Πύργος: «Έφυγε» πρόωρα ο Παναγιώτης Νικολούτσος στα 37 του

Σε ηλικία 37 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Παναγιώτης Νικολούτσος ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας βιομηχανικών ειδών και ανταλλακτικών, στον Πύργο.

Ο 37χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας που τελικά τον κατέβαλε.

Ο Παναγιώτης είχε πάρει την σκυτάλη από τον πατέρα του Χρήστο, που μετρούσε δεκαετίες στο χώρο ως εργαζόμενος στην αντίστοιχη επιχείρηση των αδερφών Αντωνόπουλων, στην πόλη του Πύργου.

Ο Παναγιώτης είχε διάθεση προσφοράς για αυτό και είχε ασχοληθεί με τα κοινά ήδη από νωρίς στο χωριό την Παλαιοβαρβάρσαινα, ενώ αργότερα ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αρχικά στις εκλογές του 2019 με την παράταξη του Κώστα Νικολούτσου και του 2023 με την παράταξη του Τάκη Αντωνακόπουλου.

Επίσης είχε ασχοληθεί με το τοπικό ποδόσφαιρο ως πρόεδρος στους Αθλητικούς Ομίλους Χαριάς και Άρη Λανθίου.

