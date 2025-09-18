Πάτρα: Τι δήλωσαν ο 21χρονος και ο 25χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νέοι, ηλικίας 25 και 21 ετών, που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, συνελήφθη τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο 21χρονος, Λουκιανός Κωστόπουλος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως είναι τεράστια η ψυχολογική κούραση που νιώθει και χαρακτήρισε αδιανόητο αυτό που πέρασε. «Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας έδωσε κουράγιο και μας στήριξε μέσα στη φυλακή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες «και το γεγονός πως βρεθήκαμε στη φυλακή, πόσω μάλλον από τη στιγμή που είμαστε αθώοι».

Όπως είπε «δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ. Θα επιστρέψω στον εθελοντισμό, μια αδικία δεν θα την αφήσουμε να περάσει έτσι, θα μείνουμε δυνατοί να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται».