Πάτρα: «Βάλτε επιτέλους σαμαράκια»- Αγωνία στην οδό με τα σχολεία

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι κάτοικοι της οδού Αυστραλίας στα Μποζαΐτικα, μετά την οδό Κανελλοπούλου, για το επικίνδυνο σημείο του δρόμου στο ύψος του βιολογικού.

Όπως καταγγέλλουν, στο thebest.gr, τα διερχόμενα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, γεγονός που δημιουργεί καθημερινά συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Όπως τονίζουν, στην περιοχή, σε μικρή απόσταση λειτουργούν δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγεία αλλά και παιδική χαρά, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να κινούνται καθημερινά εκεί. «Είναι θέμα χρόνου να συμβεί ξανά ένα σοβαρό ατύχημα», επισημαίνουν.

Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι στο ίδιο σημείο, είχε σημειωθεί και θανατηφόρο τροχαίο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων. «Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό, αλλά το αυτονόητο, να προστατευτούν οι ζωές μας και κυρίως τα παιδιά», τονίζουν.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, με την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) στο οδόστρωμα και την εγκατάσταση ευδιάκριτης σήμανσης που θα υποχρεώνει τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα. Ήδη έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και στον Δήμο Πατρέων, ενώ έχουν απευθυνθεί και στην Τροχαία.