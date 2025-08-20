Πάτρα: Ειδική σήμανση για ταχύτητα ζητούν οι κάτοικοι της οδού Αυστραλίας στα Μποζαΐτικα

Επικίνδυνο χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι της οδού Αυστραλίας στα Μποζαΐτικα το σημείο του δρόμου στον βιολογικό στη συμβολή με την πάροδο Αυστραλίας λόγω της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Στη περιοχή όπως αναφέρουν υπάρχει δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγεία και παιδική χαρά με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Ζητούν να τοποθετηθούν ειδικά ανυψώματα του οδοστρώματος και ειδική σήμανση για την ταχύτητα. Έχουν καταθέσει αίτημα τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όσο και στον Δήμο Πατρέων, ενώ έχουν απευθυνθεί και στην Τροχαία. Μάλιστα επισημαίνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο πριν λίγα χρόνια έχει σημειωθεί και θανατηφόρο τροχαίο.