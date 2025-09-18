Πάτρα: «Είμαι έξω από τις φυλακές. Περιμένω το παιδί μου να βγει, να το σφίξω στην αγκαλιά μου»- Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου

«Είμαι έξω από τις φυλακές. Περιμένω το παιδί μου να βγει. Το μόνο που με νοιάζει είναι να το σφίξω στην αγκαλιά μου. Θα βγει μετά τις 3 αλλά είμαστε όλοι εδώ και περιμένουμε ήδη», λέει στο thebest.gr o Θεόδωρος Παπανικολάου, ο πατέρας του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό στη Γηροκομειό, στο πλαίσιο μιας διάτρητης από παντού διαδικασίας που στρέφει πλέον τα βλέμματα στους χειρισμούς της ΕΛ.ΑΣ. και στο υλικό που αυτή έστειλε στις ανακριτικές αρχές.

«Φυσικά και έχουμε δρόμο ακόμη, αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τα παιδιά μας θα είναι έξω. Ζήσαμε επί 36 ημέρες έναν εφιάλτη. Ξέρεις τι είναι να είναι το παιδί σου 36 μέρες άδικα μέσα στη φυλακή;» ρωτάει και δεν υπάρχει προφανής απάντηση να του δοθεί.

«Εμείς βγήκαμε μπροστά για τα παιδιά μας, δώσαμε μάχη. Είμαστε οι μόνοι από τους 328 που συνέλαβαν που βγήκαμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Να υπερασπίζεστε όλοι τα παιδιά σας. Γνώμη μου είναι ότι από τους 328 που λένε ότι έπιασαν και για τους οποίους μίλαγε ο πρωθυπουργός σαν να ήταν σίγουρο ότι ήταν εμπρηστές, τουλάχιστον δύο ακόμη είναι αθώοι, όπως και τα δικά μας τα παιδιά».

Η αναμονή έξω από τον Κορυδαλλό είναι η μόνη «γλυκιά» αναμονή των τελευταίων ημερών.

«Είμαστε εδώ από χθες. Πήγαμε στο Εσωτερικών Υποθέσεων να καταθέσουμε σε σχέση με τους χειρισμούς της αστυνομίας. Και χθες, επίσης το πρωί, είχαμε επισκεπτήριο. Ήρθε εκεί που περιμέναμε να μπούμε συγγενής ενός άλλου κρατούμενου που μας άκουσε να μιλάμε με θάρρος και μου είπε: «καλά δεν τους φοβάσαι; Και εννοούσε τους αστυνομικούς. Φοβάται ο κόσμος».

Η περιπέτεια είναι δύσκολο να ξεχαστεί.

«Ξέρεις τι είναι να βλέπεις το παιδί σου με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα και να ξέρεις ότι είναι αθώο; Τέσσερις φορές τους πήγανε στα δικαστήρια και τις τέσσερις ήταν και οι δύο δεμένοι με τα χέρια πισθάγκωνα. Θέλανε να πιούνε νερό και τους έδινε νερό ο δικηγόρος τους. Μόνο μια φορά τους έδεσαν τα χέρια μπροστά για να μπορέσουν να φάνε μια μπαγκέτα. Λες και είχανε συλλάβει τους μεγαλύτερους εγκληματίες».